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«Вперед — в 1937». Вспоминаем главные эпизоды Большого террора

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№ 17 от 17 февраля 2021

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Колумнисты

Катя и Даша. Хождение по мукам

Журналистки «Белсата» приговорены к двум годам колонии за стрим

Политика2

Ирина ХалипСобкор по Беларуси

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Если честно, то никто и не надеялся, что Дашу и Катю выпустят из-под стражи. В Беларуси в последнее время так не бывает. И вообще не бывает, чтобы судья вдруг дал что-нибудь поменьше, чем требует прокурор. А прокурор хотела именно «двушечку». Так и случилось.

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова. Фото: EPA

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, журналистки польского телеканала «Белсат», вещающего на белорусском языке, признаны виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и приговорены (каждая) к двум годам колонии.

Жилеты с надписью «Пресса» суд постановил конфисковать. Ежедневники — уничтожить.

По версии обвинения, 15 ноября прошлого года Даша и Катя во время стрима с «Площади перемен» (так теперь минчане называют двор, где был убит Роман Бондаренко) озвучивали в эфире «информацию из деструктивных аккаунтов в социальных сетях» и тем самым призывали людей на акцию «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов». Кроме того, Даша и Катя своим стримом остановили 19 маршрутов общественного транспорта и нанесли «Минсктрансу» ущерб в 11 тысяч рублей (приблизительно 4,3 тысячи долларов).

Эксперты-лингвисты, анализировавшие стрим, никаких призывов в словах журналистов не обнаружили. Адвокаты напомнили, что в тот день в городе, как это часто бывает в Минске по воскресеньям, был полностью отключен мобильный интернет, и координировать действия людей посредством стрима Андреева и Чульцова не смогли бы, даже если бы очень захотели. Впрочем, это тот самый суд, когда и так все понятно. «Считаю его актом мести спецслужб за выполнение моих профессиональных обязанностей», — сказала Екатерина Андреева в первый день суда.

А в последнем слове она потребовала оправдания и освобождения всех политзаключенных и напомнила, в каких условиях работают белорусские журналисты последние полгода.

цитата

Из последнего слова Екатерины Андреевой:
 

«Каждый раз, уходя на работу, я рисковала своим здоровьем и жизнью. Тем не менее я шла в эпицентр событий. Мне удавалось укрываться от обстрелов резиновыми пулями, взрывов светошумовых гранат, ударов дубинок. Моим коллегам повезло гораздо меньше. В них прицельно стреляли, ломали носы, но до сих пор по фактам насилия над ними не заведено ни одного уголовного дела, как и над мирными протестующими.

11 ноября был убит Роман Бондаренко за то, что не позволял срезать ленточки. 15 ноября на «Площадь перемен» вышли люди.

Я показывала эти события в прямом эфире. За это меня бросили в тюрьму по придуманному обвинению…

Я требую оправдательного приговора для себя, для своих коллег и для сотен политзаключенных».

Этот суд ничем не отличался от десятков других таких же абсурдных конвейерных судов, которые в последние недели идут в Беларуси. Эти суды по статье 342 — той же самой, по которой осудили Дашу и Катю, — уже стали почти такими же привычными, как судебные конвейеры в 1937 году. По обвинению со словами «вышел на проезжую часть в составе колонны» дают два-три года колонии, а уж если найдется «потерпевший» из ОМОНа, то и четыре-пять. Но только журналистов судят исключительно за то, что они журналисты.

И еще одна важная особенность суда над Дашей и Катей.

  • Прокурору Алине Касьянчик, которая потребовала двух лет колонии для журналисток, — 22 года.
  • Следователю Игорю Куделе, который вел дело и стряпал обвинительное заключение, — 23.
  • Старшему следователю Игорю Куриловичу — 30 лет.
  • А судье Фрунзенского суда Минска Наталье Бугук, которая, ни на секунду не усомнившись, отправила Андрееву и Чульцову в колонию, — 31.

Это значит, что одновременно с бесстрашными студентами, которые выходили на протесты и сейчас сидят в тюрьмах или бегают в поисках работы после отчисления «за политику»,

в Беларуси сформировались и «гитлерюгенды», которые спокойно и радостно, в предвкушении похвалы и премии, отправляют своих сверстников за решетку.

«Понимают ли вообще они, как их подставили? — пишет в своем фейсбуке муж Кати Андреевой Игорь Ильяш. — Что это позорное и невероятно резонансное дело способно навсегда поставить крест на их репутации и, соответственно, их будущем? Понимают ли они, что их тупо хотят повязать кровью с системой, которая умирает и не имеет ни малейшего шанса на спасение?» Нет, Игорь, не понимают. Потому что подставляют «гитлерюгендов» опытные партайгеноссе, которые отлично знают, как это делается.

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Теги:
беларусь, репрессии, преследования, журналисты, как у них

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