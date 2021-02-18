Взяли Жору Жаворонкова

Деревня Якшино Пушкинского района Подмосковья, в которой живет всего тринадцать человек, в конце прошлого года пережила настоящее нашествие. В деревню прибыли несколько автомобилей со спецномерами, из них вышли полтора десятка крепких мужчин. Трое достали из багажников кирки и лопаты. Все они направились в лес, где начали копать. Откопали два полуразложившихся трупа.

Владислав Ёлчин, убитый «Пушкинской ОПГ»

Как позже установила генетическая экспертиза, в лесу около деревни Якшино были обнаружены тела Владислава Ёлчина — еще недавно преуспевающего бизнесмена из Подмосковья — и его водителя Игоря Чеснокова. Оба пропали без вести в ноябре 2014 года.

Уже после ареста убийц сестра убитого бизнесмена Ольга Ёлчина рассказала «Новой», что у брата был серьезный конфликт с лидерами Пушкинской ОПГ. От него требовали «уступить» бизнес. Речь шла о целой группе компаний, которые контролировал Владислав Ёлчин: ЗАО «РУИС-консалт», ООО «Евроэлемент», ООО «Инженерное бюро «Стрим», ООО «Русский стандарт», ООО «Торгоптсервис».

Катализатором конфликта стал участок земли в 2,2 гектара, принадлежавший Ёлчину, на въезде в город Пушкино. На эту землю давно положил глаз Георгий Жаворонков, более известный в криминальных кругах по кличке Жора Ивантеевский. Ёлчин уступать землю не хотел.

В 2012 году ему прислали «черную метку»: избили среди белого дня на Тарасовском рынке. Переломали ребра и пальцы.

Но Ёлчин продолжал упорствовать, отказывался уступать землю Жаворонкову.

На него давил не только криминал. Добавляла от себя и полиция. Еще 1 августа 2014 года Следственное управление МУ МВД России «Мытищинское» возбудило уголовное дело № 127716 «по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения долей в уставном капитале ООО «Торгоптсервис».

Эти доли Ёлчин приобрел еще в 2010 году у коммерсантов, работавших «под крышей» Пушкинской ОПГ (в 2015–2017 годах это было установлено решениями арбитражных судов). А через четыре года продавцы предъявили претензии: якобы Ёлчин не доплатил и должен теперь вернуть актив. Но бизнесмен отказался выполнять эти требования. И вскоре был убит.

Сегодня уже установлено, что 17 ноября 2014 года (это был понедельник) после работы по дороге к своему дому в поселке Заветы Ильича в пригороде города Пушкино

Владислав Ёлчин заехал в лес близ деревни Михалево. Хотел пробежаться. По всей видимости, за ним следили.

Ни Ёлчин, ни его водитель явно не ждали нападения. Киллер сделал четыре выстрела. Три в бизнесмена, один — в его водителя.

Убийца действовал не в одиночку. Подельники помогли ему загрузить трупы в машину, отъехать километров на семь в лес близ деревни Якшино и закопать там тела.

Автомобиль «Мерседес», оформленный на сына Чеснокова, обнаружили лишь в декабре 2014 года. Родственники к тому времени уже месяц как подали заявления об исчезновении обоих мужчин. Но даже найденный в лесу автомобиль бизнесмена не подстегнул полицию: добиться возбуждения уголовного дела удалось лишь через три месяца, в феврале 2015 года.

До того времени

полиция разрабатывала версию, согласно которой Ёлчин сбежал из России.

На следующий день после того, как родные Ёлчина обратились в полицию с заявлением об исчезновении бизнесмена, в его дом нагрянули следователи и оперативники. И не с пустыми руками, а с ордером на обыск.

4 декабря 2014 года Владиславу Ёлчину заочно предъявили обвинение по уже упомянутому уголовному делу № 127716. А еще через четыре дня, 8 декабря, объявили в международный розыск.

Процедура объявления в международный розыск хорошо известна. Когда для этого есть достаточные основания, следствие обращается в суд, и уже на основании судебного решения составляется обращение в Генеральную прокуратуру, которая, в свою очередь, направляет поручение в Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ). Вся эта процедура, как правило, занимает месяцы, а то и годы. Ёлчина же объявили в международный розыск через четыре (!) дня после предъявления обвинения. Чтобы придать розыску такое бешеное ускорение, в этом должны были быть заинтересованы очень влиятельные персонажи. Как минимум генералы МВД или Генпрокуратуры.

Думаю, что следствию не так уж и трудно будет вычислить, кто пролоббировал возбуждение уголовного дела № 127716.

Кто форсировал объявление бизнесмена в международный розыск и тем самым фактически прикрывал отморозков, убивших Ёлчина и Чеснокова.

Важная деталь. Уголовное дело № 127716 в 2015 году было закрыто «в связи с отсутствием события преступления». Но прокуратура Московской области опротестовала это решение, и расследование дела было возобновлено.

А вот уголовное дело об исчезновении Ёлчина и Чеснокова практически не расследовалось. Хотя в Пушкино, Королеве, Мытищах уже не один год ходили слухи, что бизнесмена и его водителя «завалила пушкинская братва». Эти разговоры, возможно, так и остались бы разговорами, но около года назад дело принял в свое производство следователь по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области подполковник Владимир Лепский. Он-то и раскрыл преступление, установив заказчика, организатора, исполнителя и других соучастников.

2 февраля этого года в Подмосковье была проведена крупномасштабная операция при силовой поддержке бойцов спецподразделения ФСБ «Альфа». Оперативные группы выехали одновременно на десяток адресов в Королеве, Мытищах, Щелкове и в нескольких деревнях. С ордерами на обыски и аресты.

В результате спецоперации были задержаны Георгий Жаворонков, Валерий Кожемякин и некто Титков.

Георгий Жаворонков в «аквариуме» Бабушкинского суда

Жаворонкова следствие считает лидером Пушкинской ОПГ. И эта версия была внесена в протокол судебного заседания, когда две недели назад, 4 февраля, в Бабушкинском райсуде Москвы избиралась мера пресечения в отношении подозреваемого.

В том же Бабушкинском суде во время избрания меры пресечения представитель следствия назвал Кожемякина «смотрящим» по городу Мытищи, криминальным авторитетом по кличке Расписной. А Титкова — киллером ОПГ «Пушкинская».

Интересно, что, хотя судебные решения об аресте Жаворонкова, Кожемякина и Титкова были вынесены еще 4 февраля, на сайте Бабушкинского районного суда Москвы информация о том, что суд удовлетворил ходатайство следствия «об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», появилась лишь 16 февраля. Лишь после того, как

я позвонил пресс-секретарю Бабушкинского суда Александре Савельевой и сказал, что мне доподлинно известно о решениях суда, информации о которых почему-то нет на сайте.

Савельева подтвердила, что суд выдал санкцию на арест Жаворонкова, Кожемякина и Титкова. И что из них лишь Георгий Жаворонков опротестовал арест, решение о котором, следовательно, пока не вступило в законную силу.

Буквально через час после нашего разговора информация об аресте членов Пушкинской ОПГ появилась и на сайте суда.

Жаворонкову, Кожемякину и Титкову пока инкриминируется один эпизод — убийство Ёлчина и Чеснокова. Следствие уже предъявило им обвинение, считая Жаворонкова заказчиком, Кожемякина — организатором, а Титкова — одним из непосредственных исполнителей. Но это не единственное преступление, в котором они подозреваются. Пушкинская ОПГ орудовала с середины 90-х. И не только в Подмосковье, держа в страхе Королев, Пушкино, Мытищи, Сергиев Посад, Ивантеевку, но и в других регионах России, к примеру, в Ярославской области.

Жаворонков, Кожемякин и Титков не единственные фигуранты уголовного дела, которое ведет подполковник Владимир Лепский. И судебных ордеров на арест было выдано куда больше. Но 2 февраля задержать удалось лишь троих.

«Новая» продолжает следить за расследованием.