Должники в законе

Дело было в Екатеринбурге: судебный пристав, придя к должнику, описАл унитаз…

Ударение в слове «описал» следует ставить обязательно. При ином прочтении действия представителя власти могут показаться вполне объяснимыми и даже правомерными.

Пока читатели разберутся с блуждающим ударением в недлинном слове, я отыщу у себя в компьютере информацию о том, как Госдума ограничила действия судебных приставов в части описания имущества должников. Прямо на днях это случилось… Вот нашел, но, оказывается, Дума ничего еще не ограничила, а пока только в первом чтении приняла законопроект, запрещающий судебным приставам изымать у должников домашних животных: кошек, собак, черепах, попугаев… Но и это хорошо. Вскоре, наверное, примут закон окончательно. А то сколько лет мы читали и слушали нелепые истории, которые рассказывали журналисты, а также сами должники и их говорящие попугаи.

Эти истории о том, как у кого-то был арестован кот, у кого-то — хомячок, а у одной бабуси — два веселых гуся (один серый, другой белый), вызывали у пользователей Сети то негодование, то ехидные реплики типа: «Пусть приходят. У меня питбуль. Очень добрый пес, особенно любит приставов».

Возвращаемся к истории с унитазом. Я написал: «Дело было в Екатеринбурге…» Да, но это только сначала дело рассматривали в Екатеринбурге. Казалось бы, крупный город, солидные здания под государственными флагами. Люди в отутюженных мантиях встречаются здесь не реже, чем люди в помятых спецовках. Уж как-нибудь должны были разобраться со спорным унитазом. И Железнодорожный районный суд, куда обратился с жалобой на действия пристава недоумевающий должник, разумно принял его сторону. Он счел, что пристав не должен был описывать унитаз, а также газовую плиту, зеркало, обувной комод и межкомнатные двери. Почему? Даже не потому, что в данном случае истец это жилье арендовал и описанное имущество ему не принадлежало. А потому, что в любом случае это необходимые предметы квартирной обстановки, а не атрибуты какого-то излишества. Ну, были бы двери с золотыми петлями и серебряными ручками. Тогда можно было хотя бы зеркало конфисковать, чтобы это наглое богатство в нем не отражалось.

Конец истории? Ничего подобного. Сначала в областном суде, а потом и в кассационном дело довели до абсурда:

заключили, что комод и зеркало описывать за долги нельзя, а двери, плиту и унитаз — можно.

И пришлось с данным гражданским делом разбираться в Москве, где здания под государственными флагами еще солиднее, а мантии у судей еще отутюженнее. И наконец-то разобрались. Верховный суд РФ полностью признал правоту истца: арест предметов первой необходимости является незаконным.

Но почему же все тянулось так долго и решалось так сложно? Неужели потому, что нет отдельного закона об унитазе или межкомнатной двери? С кошками и попугаями вот-вот все упорядочат, а касательно остального, что найдется в доме должника, будут месяцами и годами длиться прения сторон. И солидные люди в мантиях будут уходить в совещательные комнаты, прикрыв за собой межкомнатные двери. Нет, пока окончательно не приняли закон о кошках и попугаях, надо бы внести в него все, что в доме может вызвать произвольное толкование — вплоть до швабры и мухобойки.