Большие дяди лигами меряются

Пандемия COVID-19 подставила спорту высоких достижений мощную подножку. И особенно досталось «английской забаве»: клубы всех мастей, вынужденные соревноваться в тишине, несут огромные убытки. Резко сокращаются рекламные контракты, а с ними и заработки дорогих полевых артистов, их наставников и топ-менеджеров. Кроме того, игра номер один по ряду разных причин с каждым годом теряет у подрастающего поколения нужную популярность. И пятнистые начальники, переживающие за свои кошельки и чуть-чуть за судьбу футбола, вынуждены выдумывать новые форматы и правила проведения крупных турниров. И если видоизменения, касающиеся чемпионатов Европы и мира, принимаются в целом единодушно, то во взглядах на будущее самой престижной клубной ярмарки предводители кланов и чиновники из Ньона давно расходятся.

Разумеется, все хотят денег. Но легендарные банды вроде «Баварии» и «Барселоны», как ни странно, хотят их сильнее. Посему и стремятся приватизировать футбол и гонять кожаный шарик без надзора УЕФА в своем собственном закрытом клубе, где не будет мелких и «нерейтинговых» «андерлехтов», «мидтьюлландов» и «ференцварошей» с «истанбулами». Конечно, идея создания Cуперлиги отнюдь не нова. Все началось, напомню, в 2000-м году. Тогда 14 грандов (от «Аякса» до «Ювентуса»), возмущенных коррупцией в верхах ФИФА и недовольных маленькими, по их мнению, заработками от традиционной Лиги чемпионов, решили отпочковаться от «нищебродов» и основать собственный турнир. Возглавлял тогда «звездных воинов» президент «Реала» Флорентино Перес. С реализацией на рубеже веков не сложилось, но Мишель Платини пошел на определенные уступки и сделал так, что УЕФА и ФИФА с 2008 года стали распределять прибыль от проведения планетарных и континентальных форумов между клубами и выплачивать им солидные суммы за вызов игроков в сборные. И G-14 (так назывался проект) благополучно самораспустилась…

Флорентино Перес. Фото: Zuma / TASS

Похожий неприкрытый шантаж аристократов закончился ничем и пару лет назад, хотя босс «Юве» Андреа Аньелли в феврале 2018-го утверждал, что в «2021 году большие клубы из пяти ведущих лиг будут бороться исключительно между собой».

Помочь европейским партизанам воплотить идею в жизнь обещал даже американский магнат Стивен Росс.

Однако пас на пять миллиардов евро (такой призовой фонд планировался) ловко прервал рулевой ФИФА Джанни Инфантино: «Или вы с нами, или уходите. Те, кто будет выступать в Суперлиге, лишатся права участвовать в мундиалях». Еще более категорично выступил президент УЕФА Александр Чеферин: ««Ни о какой новой отдельной лиге не может быть и речи. Каждая европейская команда должна попадать в еврокубки через свои национальные чемпионаты и квалификации. Но мечтать, конечно, не вредно».

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: AP / TASS

Вот гранды и мечтают, и на этот раз вроде бы готовы рубиться до конца, написав тайный сценарий своей Суперлиги (смотри таблицу 1). Главным закоперщиком называют все того же патрона «Реала» Флорентина Переса, которого, кстати, поддерживают не только великаны-побратимы из Англии и Италии, но и заклятые враги из «Барселоны». Главный кандидат в президенты каталонского монстра Жоан Лапорта, обещающий удержать на «Камп Ноу» Лионеля Месси в случае своего избрания, не скрывает, что суперлига позволит сине-гранатовым преодолеть финансовый кризис.

Примечательно, что с созданием эксклюзивной дискотеки в кризисе окажется и весь остальной футбол, поскольку Лига чемпионов без привычных джокеров может превратиться во второсортное состязание, наподобие Лиги Европы. Посему Александр Чеферин, понимая всю опасность вероятного офсайда, уже пару месяцев пытается отговорить одиозных боссов от левой «партизанщины» и сохранить смутьянов в большой семье, гарантируя им увеличение прибыли в результате будущей реформы главного клубного турнира Старого Света. Короче, УЕФА и ФИФА, заявив очередной раз, что не признают Суперлигу, презентовали новую лигочемпионскую версию (смотри таблицу 2), которая должна заработать с 2024 года.

Президент УЕФА Александр Чеферин. Фото: ЕРА

Впрочем, и этот проект пока не утвержден исполкомом европейского футбольного союза. И в нем тоже очень много отрицательных моментов.

Во-первых, попадание в касту избранных за счет более высокого рейтинга убивает соревновательный момент во внутренних чемпионатах. Какой смысл бороться за зону ЛЧ условным «Эвертону» и «Бетису», если даже финишировавшие за пределами первой четверки «Челси» и «Атлетико» займут их место в большой тусовке? Во-вторых, количество команд в своих высших лигах итальянцам, испанцам, англичанам и французам наверняка придется сокращать с 20 до 16–18, чтобы уложиться в расширенный еврокубковый график. И это, как вы понимаете, так же косвенно ударит по мелким клубам и их болельщикам. К тому же из-за слабой турнирной мотивации абсолютного большинства команд уровень футбола, на мой взгляд, будет постепенно падать, что бумерангом отразится на «королевских» и «княжеских» ансамблях, для которых многоступенчатая реформа и затеяна.

И при подобном раскладе ИГРА так или иначе все равно окажется в руках дюжины императоров, которые будут контролировать все финансовые потоки. Но не это самое страшное. Плохо то, что из футбола окончательно исчезнут романтика и непредсказуемость. Ведь аутсайдер, образно выражаясь, уже не даст волшебного пенделя лидеру, потому что по понятным причинам просто не дотянется до его, простите, задницы. И столкновения «Порту» с «Монако» (о финале «Црвена Звезда»–«Олимпик» уж молчу) в решающем матче болельщики точно не дождутся. Кстати, боюсь, в один прекрасный день даже повернутым на футболе товарищам надоест смотреть за постоянными схватками «Ювентуса» с «Баварией» и «Реала» с «Барселоной». Но кто сейчас об этом думает?

Что же касается наших клубов и их перспектив потоптаться на элитном маскараде, то они пока туманны. Просто потому, что на сегодня Россия со своими плачевными «бальными» результатами за последние пять лет занимает 13-е место в таблице коэффициентов УЕФА. И если ситуация за ближайшие пару сезонов не изменится, то в 2024 году даже чемпиону страны придется пробиваться к звездам через сито отборочных раундов.

Проект суперлиги