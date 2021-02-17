Зачем нам Clubhouse?

Материалы
Рубрики
Темы
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
«Новая газета»редакция
Новая социальная сеть для голосовых сообщений Clubhouse привлекает все больше внимания. В приложении зарегистрировалось более 5 миллионов пользователей, а Илон Маск предложил побеседовать в Clubhouse Владимиру Путину.
Попасть в Clubhouse можно по приглашениям, которые уже начали продавать на eBay, для пользователей Android соцсеть пока вообще не доступна.
17 февраля в 18:00 в прямом эфире мы обсудим, зачем человечеству нужна еще одна соцсеть, что можно делать при помощи Clubhouse и надолго ли пришла новая мода на «голосовые социальные сети» — с IT-экспертом Михаилом Климаревым, культурологом Оксаной Мороз и руководительницей сервиса Яндекс.Кью Тоней Самсоновой. Стрим проведет редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов.
Пользуетесь ли вы уже Clubhouse? Как вам? Пишите в чат трансляции в прямом эфире!
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».