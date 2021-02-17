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17 февраля, 18:00

Зачем нам Clubhouse? Стрим «Новой» о самой популярной соцсети прямо сейчас

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№ 17 от 17 февраля 2021

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Зачем нам Clubhouse?

Стрим «Новой»

Общество842

842
 

Новая социальная сеть для голосовых сообщений Clubhouse привлекает все больше внимания. В приложении зарегистрировалось более 5 миллионов пользователей, а Илон Маск предложил побеседовать в Clubhouse Владимиру Путину.

Попасть в Clubhouse можно по приглашениям, которые уже начали продавать на eBay, для пользователей Android соцсеть пока вообще не доступна.

17 февраля в 18:00 в прямом эфире мы обсудим, зачем человечеству нужна еще одна соцсеть, что можно делать при помощи Clubhouse и надолго ли пришла новая мода на «голосовые социальные сети» — с IT-экспертом Михаилом Климаревым, культурологом Оксаной Мороз и руководительницей сервиса Яндекс.Кью Тоней Самсоновой. Стрим проведет редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов.

Пользуетесь ли вы уже Clubhouse? Как вам? Пишите в чат трансляции в прямом эфире!

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Теги:
стрим, clubhouse, соцсети

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