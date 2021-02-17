Зачем нам Clubhouse?

Новая социальная сеть для голосовых сообщений Clubhouse привлекает все больше внимания. В приложении зарегистрировалось более 5 миллионов пользователей, а Илон Маск предложил побеседовать в Clubhouse Владимиру Путину.

Попасть в Clubhouse можно по приглашениям, которые уже начали продавать на eBay, для пользователей Android соцсеть пока вообще не доступна.

17 февраля в 18:00 в прямом эфире мы обсудим, зачем человечеству нужна еще одна соцсеть, что можно делать при помощи Clubhouse и надолго ли пришла новая мода на «голосовые социальные сети» — с IT-экспертом Михаилом Климаревым, культурологом Оксаной Мороз и руководительницей сервиса Яндекс.Кью Тоней Самсоновой. Стрим проведет редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов.

Пользуетесь ли вы уже Clubhouse? Как вам? Пишите в чат трансляции в прямом эфире!