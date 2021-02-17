«Капать на мозги юношества времени не будет»

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

С 1 марта в школах 10 регионов России начнут работать советники директоров по воспитательной работе. Должность решили учредить после январских массовых акций в поддержку Алексея Навального.

Новых советников сразу восприняли как «замполитов», главная задача которых — заставить детей «любить Родину», то есть — «Единую Россию». За продвижение проекта отвечает Российское движение школьников (РДШ), которое курируется администрацией президента.

Появление «политруков» моментально вызвало споры, причем преимущественно среди политиков и чиновников. Педагоги и родители остались на периферии этого обсуждения.

Как сама школа реагирует на предстоящие изменения, «Новой газете» рассказали директор, педагог-психолог и представитель родительского комитета.

Игорь Олин, директор школы поселка Вахруши, Кировская область

— Мне кажется, появление этой должности в штатном расписании школы никак не скажется на системе в целом. Непонятно, что означает посыл, будто сегодня с детьми никто не общается. Есть заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, педагог-организатор, старшая вожатая, психолог, но, прежде всего, конечно, классные руководители. Все они находятся в постоянном контакте с учениками, которых у нас, к примеру, больше тысячи.

Сомневаюсь, что появление некоего советника способно кардинально изменить ситуацию. Безусловно, административные и не только работники школы утопают в бумагах. Так и советник утонет. Его замучают отчетами, мониторингами, необходимостью готовить бесчисленные планы, организовывать спускаемые сверху мероприятия для галочки в угоду разнообразных структур, писать множество информационных справок в бездонную бюрократическую бочку. Так что особого времени капать на мозги юношества у него не будет.

Кроме того, я не помню случаев, чтобы в наше штатное расписание вводилась ставка именно дополнительная, а не вместо какой-то. По факту эта процедура крайне ограничена. В свое время активно обсуждалось введение дополнительных ставок психологов (у нас он один на 1000 детей), логопедов, дефектологов, заместителей по безопасности и т.д., но воз и ныне там.

Что там говорить, если в нашем районе ни у одной образовательной организации даже ставки дворника нет.

Подозреваю, что должность советника если и будет введена, то за счет, как говорится, «внутренних резервов учреждений». Название поменяется, а прежний функционал никуда не денется. А главный момент все же связан не с должностью, а с человеком, который ее займет. Школы в провинции испытывают многолетний кадровый дефицит. Не только потому, что молодежь предпочитает иные сферы приложения сил, но и вследствие того, что чуждые по духу детям люди, как правило, здесь не задерживаются.

Если кто-то думает, что по приказу свыше в школу придут политруки и будут командовать детьми так, что те строем начнут ходить, то это заблуждение. Все, что наслаждается диктатом, в нашей среде не прочно и не надежно. Я не вижу сейчас особого разрыва между настроениями школьников и педагогов. А вот разрыв между ними в целом и депутатами Госдумы, которые делают вид, что не понимают причин общественного недовольства, действительно существует.

Даниил Кен, педагог-писхолог, председатель Санкт-Петербургского отделения профсоюза «Альянс учителей»

— Инициатива о введении должности советника директора по воспитанию показывает растерянность власти перед лицом нового поколения, которое внезапно для нее оказалось интересующимся политикой и общественной жизнью. Власти полагают, что таким образом смогут «образумить» молодежь, однако эти надежды не сбудутся, потому что невозможно воспитательными беседами (которые все чаще носят характер угроз и унижения) заставить молодых людей мириться с перспективой терпеть несправедливость.

Ни министр Кравцов, ни участвующее в пилотном проекте Российское движение школьников не скрывают, что под видом «воспитательной» работы будет, прежде всего, проводиться работа «политическая». Это обязательно спровоцирует протестную реакцию со стороны старшеклассников и в целом приведет к обратному эффекту.

Это также приведет к подавлению свобод учителей. Открыто выражать оппозиционные взгляды преподавателям уже и сейчас небезопасно: все чаще мы видим примеры, когда их заставляют писать объяснительные за посты в «ВКонтакте» (пример — уволенный после 23 января преподаватель новосибирского колледжа Алексей Алексеев). Учительская среда будет все больше поляризоваться.

Когда проект начнет реализовываться, достоянием общественности обязательно станут примеры непедагогичного: сказки про Госдеп, вора Навального и прочие клише.

К сожалению, уже сейчас нередки случаи, когда учителей массово вовлекают в политическую работу, например, заставляя собирать сведения о том, кто и где будет в дни митингов, заставляя озвучить информацию «об ответственности за проведение несогласованных мероприятий» и т.п.

Несомненно, говорить о политике в школе можно и нужно, но с соблюдением нескольких принципов.

Ученики должны иметь возможность безопасно высказывать разные мнения.

Мнения не должны оцениваться.

Мнение учителя — лишь одно из мнений. Требуется большая самодисциплина, чтобы не злоупотреблять авторитетом.

Разговоры о политике нужны тогда, когда этого хотят ученики, в таком объеме, в котором этого хотят ученики, и с теми учителями, с которыми о ней хотят говорить ученики.

Рустем Брандуков, член Родительского совета Татарстана

— Опираясь на мнение учителей, которых я знаю лично, могу сказать: факт введения советника обижает преподавательский состав. Наличие этой должности обесценивает преподавательский труд. Получается, по мнению министерства образования, школа не справляется со своей работой. Но учитель всегда вносит вклад в воспитание ребенка — начиная с аккуратной тетради и заканчивая умением общаться в коллективе и социализироваться в принципе.

Моя дочь учится в седьмом классе. Попробуем встать на место учеников: с чего бы им слушать чужого человека, пришедшего в школу? Дети далеко не всегда слушают своих учителей, а такой «воспитатель» банально не вызовет у них доверия. Если же начнется какая-то агитация — тем более. Человек, занимающийся непосредственно воспитанием, к тому же пришедший со стороны, не станет детям другом, между ними будет стоять прозрачная, но все же стена. Тем более большинство школьников не интересовались митингами и Навальным в принципе. Дети ходили в школу, посещали секции и гуляли друг с другом, но если к ним подойти и сказать: не ходите туда, «не интересуйтесь Ивановым», — это вызовет обратную реакцию, интерес возрастет. Я не верю господину Кравцову, который говорит, что не будет постепенно внедряющейся идеологии. Идеология в школе бесполезна. Дети сейчас другие, они все видят, слышат и понимают. Должность советника-воспитателя не нужна.

Сейчас я высказал исключительно свою позицию, но, думаю, многие родители меня поддержат.

Василиса Ошарина — для «Новой»

