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17 февраля, 18:00

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№ 17 от 17 февраля 2021

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«У расстрелянных наганом выбивали золотые зубы»

Рассказываем про сталинские репрессии, которые то и дело предлагают повторить. Видео

Политика1 105

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С каждым жестоко разогнанным митингом, ночным обыском и уголовным делом в отношении мирных граждан все чаще звучит сравнение с 1937 годом. Сравнение, конечно, преувеличено. Но и Большой террор начинался не сразу.

При участии Музея истории ГУЛАГа и исследователя сталинских репрессий Константина Богуславского «Новая газета» вспоминает главные эпизоды Большого террора и тех, кого репрессировало государство. Мы развенчиваем миф о трех миллионах доносов и Сталине, который, согласно популярному заблуждению, не подписывал расстрельные списки. А также рассказываем об ужасающих методах карателей в «Уманском деле».

Авторы: Константин Богуславский, Артем Распопов 
Продюсер: Анна Пиндюрина
Режиссер монтажа: Глеб Шульц
Оператор: Влад Докшин
Второй редактор: Анастасия Цицинова
Графика: Александр Лавренов
Исполнительный продюсер: Павел Каныгин

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Теги:
гулаг, митинги, 1937, репрессии, сталин

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