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№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
«У расстрелянных наганом выбивали золотые зубы»
Рассказываем про сталинские репрессии, которые то и дело предлагают повторить. Видео
Мультимедиа «Новой» Новая газета
С каждым жестоко разогнанным митингом, ночным обыском и уголовным делом в отношении мирных граждан все чаще звучит сравнение с 1937 годом. Сравнение, конечно, преувеличено. Но и Большой террор начинался не сразу.
При участии Музея истории ГУЛАГа и исследователя сталинских репрессий Константина Богуславского «Новая газета» вспоминает главные эпизоды Большого террора и тех, кого репрессировало государство. Мы развенчиваем миф о трех миллионах доносов и Сталине, который, согласно популярному заблуждению, не подписывал расстрельные списки. А также рассказываем об ужасающих методах карателей в «Уманском деле».
Авторы: Константин Богуславский, Артем Распопов
Продюсер: Анна Пиндюрина
Режиссер монтажа: Глеб Шульц
Оператор: Влад Докшин
Второй редактор: Анастасия Цицинова
Графика: Александр Лавренов
Исполнительный продюсер: Павел Каныгин
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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