«Всевышний дал такой резонанс, чтобы люди задумались»

В начале января в дагестанском поселке Тарки выстрелом в голову был убит 23-летний житель Вали Абдурагимов. Спустя три дня во время поселкового собрания зарезали его друга — бойца смешанных единоборств Керима Хайрулаева. Оба молодых человека перед гибелью обвинили местного полицейского Уллубия Амирова в наркоторговле. Сотрудника МВД задержали, а местное исламское духовенство приняло решение выселить всех его родственников из поселка. Саида Вагабова поговорила с таркинцами и родными убитых о том, что происходило в поселке последний месяц, почему туда и сейчас приезжают силовики и как на случившееся отреагировали дагестанские власти.

Вали Абдурагимов. Фото: предоставлено родственниками погибшего

Утром 13 февраля в махачкалинский пригородный поселок Тарки въехали несколько грузовиков «Урал», внутри которых находились сотрудники дагестанского ОМОН. Силовики остановились у мечети, а затем группами разошлись по поселку — искали молодых людей, которых, как потом пояснили полицейские, намеревались отвезти на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу.

Местные жители говорят, что происходящее больше напоминало спецоперацию: улицы поселка заполнили несколько сотен сотрудников правоохранительных органов, среди которых были бойцы разных подразделений и мужчины в гражданской одежде. Без объяснений причин силовики задержали несколько местных парней и усадили их в грузовики, однако таркинцы перекрыли улицы своими автомобилями и помешали им уехать. После переговоров с жителями некоторых молодых мужчин отпустили, а троих из них доставили в отдел полиции.

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что полицейские приехали в поселок «в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий по расследованию уголовного дела». «Для выяснения причин происходящего к полицейским вышла группа местных жителей. После проведения разъяснительной беседы все собравшиеся разошлись», — описали произошедшее в республиканском МВД. В ведомстве подтвердили, что несколько жителей поселка были задержаны: «Несколько молодых людей, попытавшихся инициировать беспорядки, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства».

Жители поселка связывают визит силовиков с расследованием дела против бывшего полицейского Уллубия Амирова, задержанного в январе за хранение наркотиков. По мнению некоторых из них, Амиров или его родственники мстят жителям и дают показания против тех, кто обвинил полицейского в наркоторговле.

Первое убийство

Поселок Тарки входит в состав Советского района Махачкалы и расположен на склоне горы Тарки-Тау, в нескольких километрах от центра города. Он хаотично застроен частными одноэтажными домами, здешние жители — преимущественно кумыки — живут обособленно. Почти все сельчане знакомы между собой, многие семьи состоят в родстве.

Таркинцы говорят, что в последние годы жизнь в поселке изменилась — местные молодые люди начали употреблять наркотики, в Тарки стали постоянно приезжать незнакомцы, которые искали закладки возле дворов. В поселке начали поговаривать, что дилеры привлекают к распространению наркотиков несовершеннолетних и за небольшую плату подростки прячут в поселке закладки.

Пенсионер Иса Хайрулаев, бывший сотрудник полиции, вспоминает, что летом 2020 года он пытался прогнать от дома соседей незнакомую девушку — она приехала с маленьким ребенком в поселок на такси, вышла из машины возле чужого двора и начала что-то высматривать в кустах и под камнями. Между ними завязалась ссора, девушка вернулась в машину и стала звонить кому-то по телефону.

Пенсионер утверждает, что в течение 10 минут после ее звонка приехал оперуполномоченный Кировского РОВД Уллубий Амиров. «Я как бывший сотрудник полиции сказал Уллубию, чтобы он по закону отвез ее в Советский райотдел. Он забрал эту девушку и пообещал так и сделать. Но вряд ли он сдал ее полицейским», — отмечает Хайрулаев.

Жители района признаются, что в правоохранительные органы по поводу посторонних в поселке они не обращались, и как зовут местного участкового, не знают — в Тарки, по их словам, он никогда не приезжал.

23-летний Вали Абдурагимов недавно вернулся домой из армии, планировал жениться и устроиться работать в полицию — хотел ловить наркодилеров, говорит его отец Нурутдин. По его словам, сын был обеспокоен тем, что его друзья становятся наркозависимыми, он не оставлял попыток их образумить. Молодой человек был уверен, что к наркоторговле в поселке причастен 30-летний оперуполномоченный полиции Уллубий Амиров и добивался его разоблачения.

В начале года в главной поселковой мечети Вали прилюдно обвинил Амирова в продаже наркотиков. Полицейский не стал отпираться и в присутствии имама сознался в преступлениях, говорит Нурутдин: «В мечети Амиров пообещал, что потащит за собой [в тюрьму] человек пятьдесят, если его сдадут полиции. Вали понадеялся, что джамаат решит этот вопрос».

Отец Абдурагимова утверждает, что после этого скандала Уллубия заставили подписать заявление об увольнении из полиции по собственному желанию задним числом, а больше никаких действий ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны джамаата не последовало. После публичного разоблачения полицейского к ним домой несколько раз приходили молодые люди, которые пытались запугать сына и призывали его отказаться от обвинений в адрес Амирова, говорит Нурутдин.

Сам полицейский в компании приятелей и родственников избил Абдурагимова, утверждает отец Вали. По его словам, сына ударили битой, били ногами и рукояткой пистолета, однако конфликт уладили при помощи маслиата — родственники Амирова извинились перед семьей Абдурагимовых.

— Джамаат обещал не допустить подобного, [пообещали] что даже волос на голове Вали не пострадает, — говорит Нурутдин. — И через день его убили.

3 января 28-летний таркинец Джамалутдин Балатханов застрелил Абдурагимова на склоне горы Тарки-Тау. Балатханов, прежде судимый за разбой, на допросе утверждал, что выстрелил в молодого человека случайно: «За день до того, как это произошло, мы хорошо поругались с этим человеком [Абдурагимовым], но и до этого у нас были инциденты постоянно», — пояснил он полицейским.

Обвиняемый не уточнил, в чем была причина разногласий с Абдурагимовым. Однако отец убитого утверждает, что Балатханов, будучи наркопотребителем, тесно общался с полицейским, и за день до убийства угрожал Вали, чтобы тот перестал рассказывать всем о причастности Амирова к продаже наркотиков.

По словам Балатханова, утром они с Абдурагимовым случайно встретились на склоне горы, завязалась потасовка: «Он ткнул в меня головой. Я побежал. У меня было оружие. Я взял из машины оружие. Один раз выстрелил в землю, хотел, чтобы он успокоился. Он не остановился и дальше на меня побежал, толкнул, а я, падая, непроизвольно выстрел произвел. Упал, встал, смотрю — он уже на полу лежит».

Джалутдин Балатханов. Фото: кадр из видео МВД Дагестана

Второе убийство

Нурутдин Абдурагимов говорит, что убийство его сына вызвало возмущение у жителей поселка — 6 января они устроили народный сход, на котором друзья погибшего пообещали отомстить за его смерть. Во время схода между приятелями Абдурагимова и родственниками Уллубия Амирова завязалась массовая драка, в которой множественные ножевые ранения получил друг Вали, боец смешанных единоборств Керим Хайрулаев. Молодой человек скончался. По подозрению в убийстве полиция задержала 19-летнего Джабраила Амирова — двоюродного брата полицейского.

Дядя убитого спортсмена, бывший полицейский Иса Хайрулаев считает, что оба убийства были спланированы Амировыми заранее. «Тех, кто в Тарках выступал против наркотиков, они избивали либо угрожали. Вот так избили сначала Вали, не помогло, а потом убили его и Керима, потому что они не собирались молчать», — говорит он.

Иса Хайрулаев говорит, что обвиняемый в убийстве его племянника, «маленький шкет, тем более инвалид», не мог в одиночку убить Керима — спортсмена, участвовавшего в соревнованиях ММА. «Кто-то его держал, бил, а кто-то ножом пырнул, — предполагает Хайрулаев. — У племянника на теле при омовении обнаружили шесть разных проколов. Два разных лезвия. Дома фотографировали ранения».

— У сына друзья с детства были в поселке, — говорит мать убитого Муслимат Хайрулаева. — С Амировым он тоже дружил раньше. Но когда узнал о его незаконной деятельности, говорил ему не делать этого в своем поселке, не травить своих же. Керим спортом занимался и других призывал.

Дядя Керима отмечает, что бороться с распространением наркотиков в первую очередь должны правоохранительные органы, а не местные активисты, но полиция ничего не предпринимала. По его словам, семья Амировых обладала большим авторитетом в поселке, поэтому большинство жителей не хотели с ними конфликтовать. «Наш имам в родственных связях с Амировыми, он женат их двоюродной сестре. Только преступников защищает и пытался замять эту тему маслиатом. Какой маслиат может быть после этого?» — негодует Хайрулаев.

По его словам, мать Уллубия Амирова — учительница — не могла не знать, что ее сын продает наркотики, так же, как и его отец.

— Весь их тухум занимался распространением наркотиков. Сначала их раздавали бесплатно, чтобы вызывать зависимость, — считает Иса Хайрулаев. — Скольких девушек они испортили! Заставляли сначала продавать наркотики, а потом шантажировали этим. Куда смотрели правоохранительные органы?

Выселение Амировых

Уллубия Амирова задержали 11 января. По данным полиции, у него изъяли 7,2 грамма мефедрона, которые, по его словам, предназначались для личного употребления. Амирову были предъявлены обвинения в хранении наркотиков в крупном размере, Советский районный суд Махачкалы арестовал бывшего полицейского на два месяца.

Незадолго до этого, на пятничной молитве 8 января, алимы поселка приняли решение изгнать из поселка семью Амировых и их родственников, чтобы избежать дальнейшего кровопролития.

Однако, по словам жителей, Амировы до сих пор не уехали, а возле их дома круглосуточно дежурит наряд полиции.

Дом Амировых под охраной. Фото Саида Вагабова / Медиазона

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов 14 января на заседании антинаркотической комиссии в Махачкале сообщил, что правоохранительные органы республики знали о распространителях наркотиков в поселке и работали «по этой преступной группе», но после убийств в Тарках «пришлось эту работу ускорить и на половине задержать этих людей».

— Мы проанализировали ситуацию с героизацией некоторых людей тем, что они занимались борьбой с наркотиками, но, к сожалению, органы внутренних дел не получили оттуда ни одного сообщения о складывающейся ситуации, чтобы мы могли реагировать. Многие участники этих процессов имели криминальное прошлое, — сказал министр, не уточнив, кого он имеет в виду.

Врио главы республики Сергей Меликов на заседании отметил, что он недоволен работой антинаркотической комиссии. «Меры по мониторингу наркоситуации в республике явно недостаточны, — сказал он. — Накапливающиеся годами под носом органов власти гнойники прорываются в виде трагедий. Я уже стесняюсь спросить, что делалось на муниципальном уровне, если на республиканском такие вещи происходят».

Мэр Махачкалы Салман Дадаев пообещал, что правоохранительные органы проведут расследование, а виновные понесут справедливое наказание. На заседании комиссии он рассказал об изгнании семьи Амировых из поселка.

— Был сход, глава поселка доложил, что ситуация была исчерпана. Но после этого стремительно стали разворачиваться события, после которых произошло второе убийство. После этого и был проведен сход с участием имама и представителей ДУМ РД. Очень долго мы совещались, было выработано решение, может, где-то незаконное — прибегнуть к обычаям и традициям, выселению этой семьи зачинщиков, — сообщил мэр Махачкалы.

— «Прибегнуть к выселению этой семьи» — это что значит? — возмутился Сергей Меликов. — У нас что, сейчас 1935-й год? И самое интересное, что это поддерживают все правозащитники и говорят: «Ату его!». Вы понимаете, в чем заключается сегодняшнее совещание? Не только в том, чтобы оценку дать неудовлетворительной работе по противодействию этой системе, которая сложилась у нас с распространением наркотиков, но и в адекватной и неадекватной реакции на эти вещи.

— Через авторитетных родственников этих семей к ним обратился джамаат с просьбой, чтобы не поддерживать распространение этого конфликта, рассмотреть возможность на какой-то период, пока не уляжется конфликтная ситуация, покинуть пределы поселка, — оправдывался Дадаев. — Сначала думали про одну семью, потом решили, что лучше, чтобы и другие родственники покинули поселок. Не было такого, чтобы их вилами выталкивали из поселка. К ним обратились с рекомендацией и просьбой, если они так сделают, это будет и уважение к погибшим, и к остальным членам села.

Родные убитых считают, что в поселке необходимо увековечить память Вали Абдурагимова и Керима Хайрулаева как борцов с наркоторговлей. Их настораживает, что силовики продолжают проезжать в Тарки — по словам родственников погибших, 13 февраля полицейские в первую очередь интересовались теми, кто поддерживал убитых в их борьбе с Уллубием Амировым. Общественник поселка Тарки Магомед-Амин Магомедов считает, что показания против этих людей мог дать либо сам Уллубий Амиров, либо его родственники.

— Когда в МВД узнали, что их сотрудник торгует наркотиками, его просто уволили с работы, не предприняв никаких процессуальных действий, а вот против народа пошли целой армией, — говорит он. По его словам, в полиции задержанным ничего конкретного не сказали, задали несколько вопросов и быстро отпустили.

Магомедов считает, что жители сами виноваты в произошедшем, ведь все эти годы они не реагировали на ситуацию с наркотиками. Бывший пионерский лагерь, на территории которого также находится молодежный центр, превратился в притон для наркоманов, утверждает он. Сейчас в поселке впору открывать реабилитационных центр для больных наркоманией, утверждает Магомедов.

— Многие родители не понимают, что их дети пропадают. Или в каждом доме убийство должно произойти, чтобы дошло до них? Всевышний дал такой резонанс, чтобы оставшиеся люди задумались, — считает он. — Пока наркоманы притихли. Идет перегруппировка, кто главным теперь будет. Но проблема еще глубже. Молодежи здесь нечем заняться. Ни одного детского сада нет — на улицах дети растут. Да что говорить, у нас и канализации нет. Школа не соответствует требованиям. Статуса никакого нет у нас, хотя Махачкала развивается на таркинских землях, бюджета нет. Нас загнали в этот каменный мешок.

Автор: Саида Вагабова («Черновик»), Махачкала

Редактор: Мария Климова

