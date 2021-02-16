«Фемки не люди. Привет от Позднякова»

Организаторы акции в поддержку женщин-политзаключенных заявили, что получают угрозы и оскорбления. «Цепь солидарности» прошла 14 февраля в Москве и Санкт-Петербурге, сразу после окончания акции фем-активистка Дарья Серенко сообщила о том, что она получила более 600 сообщений от мужчин с угрозами, оскорблениями и пожеланиями смерти.

Дарья Серенко. Фото из личного архива

«По поводу слива данных: за мной рано утром следили, а не просто слили данные, которые уже есть в открытом доступе. Это про угрозу жизни и здоровью», — написала активистка в своем Twitter-аккаунте.

Как выяснилось позднее, основатель женоненавистнического праворадикального Telegram-канала Владислав Поздняков опубликовал для своих сторонников ссылки на страницы активистки в социальных сетях, а также слил адрес дома ее родственников. По словам Позднякова, его единомышленники следили за Дарьей Серенко, чтобы узнать, где она живет.

«За последние дни это не первый такой слив данных активистов и активисток. Хочу отметить, что политика телеграма для меня остается загадкой: канал со сливами личных данных силовиков они блокируют, а канал со сливами личных данных активисток, женщин, девушек как был на плаву, так и остается. Правильно ли я понимаю, что Павел Дуров лично поддерживает насилие в наш адрес? Угрозу нашей жизни и здоровью? Ну спасибо, конечно», — рассказала Серенко.

Об угрозах заявили и участницы Социалистической альтернативы, которые выступили в числе организаторов «Цепи солидарности». Активистки сообщили, что им приходят оскорбления и угрозы насилия, также неизвестные пытаются взломать их аккаунты в соцсетях и заказывают на их имена кредитные карты. Одной из участниц перед акцией пришло сообщение от Владислава Позднякова, в котором он пишет, что не советует ей идти на «Цепь», и добавляет, что это «первое предупреждение».

Дарья Серенко также выложила скриншоты с небольшой частью злонамеренных сообщений. Один из тех, кто ей угрожал, — тренер омского фитнес-клуба Flex Gym Роман Литасов. «Животное конченое. Фемки не люди. Привет от Позднякова», — такое сообщение от мужчины получила Серенко на сайтах Instagram и «ВКонтакте».

«Как омичка я требую провести разбирательство и уволить тренера Романа Литасова с позиции тренера. Он может быть небезопасен для людей, которые будут у него тренироваться. Судя по фото тренировок, у Романа занимаются и женщины тоже. Для них он может быть небезопасен вдвойне», — написала активистка.

После того как Серенко опубликовала пост, в котором попросила владельцев омского фитнес-клуба уволить Литасова, так как он может представлять угрозу для тренирующихся у него людей, Flex Gym закрыл комментарии во всех своих аккаунтах. На вопросы «Новой» не ответили ни владельцы фитнес-клуба, ни сам Литасов.

Позднее они написали Серенко, что увольнять тренера, угрожающего женщинам насилием, не собираются, и попросили активистку «прекратить травлю в социальных сетях».

Угрозы стали не единственной проблемой, с которой пришлось столкнуться участницам «Цепи солидарности». На самой акции было беспрецедентное число провокаторов, которые всячески пытались ее сорвать. Провокаторы также старались помешать журналистам освещать мероприятие, становились перед камерами, когда репортеры снимали участниц «цепи», подходили и громко выкрикивали оскорбления, когда у активисток пытались взять комментарии.

Провокаторы на акции «Цепь солидарности» на Бульварном кольце в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

За пару дней до 14 февраля и Поздняков призывал своих сторонников прийти на Старый Арбат, чтобы «перекрикивать активисток, вырывать плакаты, снимать на камеру крупным планом» и оскорблять их на видео.

Тем временем фем-активистка Дарья Серенко заявила, что она работает с юристами и планирует подать заявление в полицию, чтобы привлечь виновных к ответственности.