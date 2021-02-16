Доброе утро, лицом к стене, руки вверх!

В 7:27 утра пресс-секретарь общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) Борис Горецкий успел написать на своей странице в фейсбуке: «Ко мне ломятся в дверь. Держись, коллеги. Мы ничего не нарушаем».

После этого Горецкий перестал выходить на связь.

Уже через 10 минут новости об обысках и задержаниях у белорусских независимых журналистов и правозащитников превратились в информационную лавину.

Пресс-секретарь общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов» Борис Горецкий. Фото: spring96.org

С обысками и задержаниями пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу, юристу ассоциации Олегу Агееву, сотрудникам правозащитного центра «Вясна» Алексею Колчину, Борису Бухелю. В Могилеве — к журналистам Александру Буракову-младшему и Александру Буракову-старшему. В это же время люди в штатском уже орудовали дома у координатора компании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрея Полуды, у главы мозырского отделения правозащитного центра «Вясна» Владимира Телепуна, руководителя светлогорского отделения правозащитной организации Елены Маслюковой, руководителей независимого профсоюза РЭП Андрея Комлика и Геннадия Федынича.

Координатор компании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда. Фото: spring96.org

Всего в «черном списке» оказалось 27 человек. Прошли обыски и во всех офисах «Вясны».

Спустя какое-то время на связь по домашнему телефону стал выходить Борис Горецкий. Он рассказал «Новой» о том, что ему и его семье пришлось пережить за несколько утренних часов:

— К нам начали ломиться в дверь. Ранее утро, в квартире трое детей. Когда я понял, что сейчас дверь начнут пилить и ломать, открыл. Сразу поднял руки в знак того, что сопротивляться не собираюсь. Попытался успокоить и группу захвата, которая там работала, и людей в штатском. Сказал им: «Давайте спокойно, дома трое детей». Они действительно стали вести себя потише. Группа захвата уехала, остались только люди в штатском. Спросил, в каком статусе я нахожусь. Но мне пояснили, что никакого статуса у меня нет — мол, в моей квартире может находиться что-то, что относится к уголовному делу. Стали обыскивать все — даже морозилку и мусорное ведро. Забрали технику, семейные деньги, мобильные телефоны детей и даже книги Владимира Орлова — белорусского писателя, поэта и историка — с его личными автографами и дарственными подписями.

В это время председателя БАЖа Андрея Бастунца уже везли в офис БАЖа для обыска.

Председатель «Белорусской ассоциации журналистов» Андрей Бастунец. Фото: spring96.org

— Примерно в 7 часов утра семь-восемь омоновцев ворвались и в мою квартиру, — рассказал сын Андрея Бастунца Арсений. Молодой человек живет со своей девушкой отдельно от родителей. — Сначала меня развернули лицом к стене, девушку положили на пол. Потом они сказали подниматься и ничего не бояться. Я спросил, по какой причине обыск. Мне показали бумагу, где было написано что-то связанное с коррупцией.

Белорусская ассоциация журналистов — неправительственная организация, которая объединяет профессиональных журналистов и людей, содействующих развитию журналистской деятельности. Создана в 1995 году. Выступает в защиту прав журналистов и принципов свободной и профессиональной журналистики. Член Международной федерации журналистов.

У юриста Кристины Рихтер забрали телефон и документы, касающиеся деятельности БАЖ.

У витебской правозащитницы Ирины Третьяковой сотрудники милиции искали якобы документы, но в результате забрали флешку и книгу с пометкой «Мониторинг отделений милиции». Милиция нагрянула даже к родителям главы фондов солидарности Андрея Стрижака, который давно находится за границей. Забрали мобильный телефон и жесткий диск.

Сотрудник правозащитного центра «Вясна» Борис Бухель. Фото: spring96.org

Вот как сегодняшние обыски у журналистов и правозащитников прокомментировал следственный комитет Беларуси:

«СК проводит расследование уголовного дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси. В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий».

А вот какое заявление по поводу обыска в БАЖ появилось в официальном телеграм-канале провластного «Белорусского союза журналистов», который всячески защищает тех, кто «просвещает» белорусов со страниц государственных газет и экранов государственных телеканалов.

«По предварительным данным, следственные действия связаны с делом о незаконном (в том числе иностранном) финансировании деятельности офиса и ряда иностранных агентов в области СМИ», — говорится в сообщении. БСЖ «будет внимательно следить за ходом дела и взвешивать все свидетельства возможной противоправной деятельности коллег».

Представитель провластного журналистского союза также поделился слухами о том, что «данные о финансовых махинациях с иностранными грантами в БАЖ уже более 10 лет циркулируют в журналистском сообществе».

Ничего удивительного: журналисты в Беларуси давно разделились на два лагеря, как, впрочем и остальные белорусы.