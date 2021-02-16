Треугольник Ротенберга

Девять побед подряд тремя разными составами и тренерскими штабами. По продолжительности победной серии это лишь повторение российского же рекорда, но чтобы тремя разными командами выиграть три этапа Евротура — такое, конечно, случилось впервые. И вот уже снова радости через край: и резерв у нас, оказывается, преогромный, и тренер растет не по дням, а по часам, и соперников размазываем по бортам за один период. И чего еще лучшего желать, если у сборной России 17-летний дебютант Никита Чибриков отдает ключевую голевую передачу в матче со шведами, а чехам и вовсе забивает? Моложе Чибрикова только Третьяк и Овечкин в сборной дебютировали, вот как у нас нынче молодежи доверяют, и вот какая она у нас крутая.

Иногда поражаюсь, до чего народ забывчивый. Вроде совсем недавно пели осанну ларионовской «молодежке», с которой тренер-дебютант с ходу выиграл первый же турнир, причем на взрослом уровне. После финского экспериментального этапа восторгам не было конца: все решили, что теперь на молодежном уровне наши камня на камне от соперников не оставят. И правда, не оставили — только от нашей команды, на молодежном чемпионате мира в Ванкувере, в самом начале года. Так что с восторгами я бы повременил.

Меня другое больше интересует: кто повезет сборную России на чемпионат мира в Риге?

Вопрос, на первый взгляд, странный — у национальной сборной есть главный тренер и одновременно главный тренер питерского СКА Валерий Брагин. А то, что Валерия Николаевича иногда подменяет бывший его помощник, а ныне главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов, — так нас уверяют, что все логично: Ларионову нужен опыт, а у Брагина своих дел хватает в клубе. Ларионов взял на себя первый этап Евротура, Брагин принял эстафету на Кубке Первого канала уже с составом, приближенным к оптимальному, потом снова настал черед Ларионова собирать третий вариант главной команды страны, да еще с ним и выигрывать.

Тренер Игорь Ларионов. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Или у нас действительно с резервом все так хорошо, или с Евротуром что-то не так, или Профессор Ларионов так быстро вырос, что уже готов к любому назначению, самому высокому? Валерию Брагину не позавидуешь: в спину ему дышит не просто недавний возрастной дебютант, а креатура главы штаба сборных страны Романа Ротенберга. Впрочем, Валерий Брагин тоже креатура Романа Борисовича, но у Ротенберга-младшего лучше получается петь с Игорем Ларионовым. Песня про возрождение традиций отечественного хоккея после ванкуверского фиаско временно затихла, но теперь снова появился повод ее повторить.

Правда, в Мальмё новая сборная Ларионова играла совсем не по советским, вернее, не по армейским хоккейным калькам образца 80-х годов прошлого столетия. Собрали команду в основном из хоккеистов второго ряда. У нас и в первом-то ряду некому в атаке феерить так, чтобы соперник не мог поднять головы: редкие наследники волшебников давно за океаном, а здешним в лице Мозякина, Зарипова и Дацюка, дай им Бог здоровья и сил, на троих уже лет 120. Конечно, если им дать возможность сыграть на чемпионате мира в одном звене, то это будет сенсация, но экспериментаторы вряд ли прибегнут к помощи последних великих.

Под руками у Ларионова нынче оказались лидеры таких «топ-клубов», как «Амур», «Витязь», нижегородское «Торпедо», которым не до доминирования. Их можно было настоятельно попросить играть, как раньше играло, допустим, суперзвено Ларионова, но Игорь Николаевич кто угодно, но не самоубийца. И они — Дамир Жафяров, а также совсем молодые Иван Чехович, Владимир Бутузов, Николай Коваленко, Захар Бардаков, да почти вся эта «сборная неизвестных» — сыграли так, как умеют, да еще в свое удовольствие. Голову схемами им не забивали, как было на молодежном чемпионате мира, тактика варьировалась по обстоятельствам, во что-то одно не упирались, а характера и терпения у ребят хватило, чтобы переиграть всех, но по-разному. Сборной Чехии вообще уступали до третьего периода, но добавили красиво.

Это не было торжеством нового подхода, это было торжеством умного подхода, что доказывает: Ларионов в самом деле быстро учится.

А вот дальше сплошные но. Конечно, Евротур, тем более в его нынешнем варианте, не показатель. Все сборные собирались по остаточному принципу — лидерами в преддверии финишного этапа регулярных чемпионатов в эпоху коронавируса никто рисковать не хотел. Собственно, это был турнир вторых сборных, из которых самой мотивированной оказалась сборная России. В главную команду из нее возьмут от силы трех-четырех человек или вовсе одного голкипера Александра Самонова, который, пожалуй, к роли первого номера почти готов. В Ригу поедут совсем другие люди, потому что на чемпионатах мира не экспериментируют.

Их мы, кстати, не выигрываем давно, последним успехом был Минск-2014. И, если бы не подарок заокеанской НХЛ, запретившей своим игрокам участвовать в Олимпийских играх — 2018, мы и золота Пхёнчхана с очень большой долей вероятности не увидели бы. Все последнее пятилетие, проходящее под надзором главы штаба российского хоккея Романа Ротенберга, — пятилетие по сути провальное. Начиная с послеолимпийской весны 2018-го все происходящее с главной командой страны (и не только) — это проект Ротенберга-младшего и его большая игра.

Главный тренер сборной России по хоккею Игорь Ларионов в центре и игроки сборной. Фото: Zuma / TASS

Видимых результатов пока нет — не считать же за триумф досрочную победу в Евротуре. Зато идей море, как и тренеров, призванных их воплощать. Нынешняя комбинация из главного тренера и его временного сменщика, который в любую минуту может стать постоянным, пожалуй, наиболее изощренная. Брагин далеко не так речист, как Ларионов, на клубном уровне у него мало что получалось, а в СКА неудач не прощают — три года назад даже свежего олимпийского триумфатора Знарка погнали взашей. Дорожка давно протоптана, так что я Валерию Николаевичу не завидую и даже где-то сочувствую: если его СКА как минимум не выйдет в финал Кубка Гагарина, то расстаться с ним могут легко. А по крайней мере в сборной замена уже готова — зря, что ли, два этапа Евротура Игорю Ларионову доверяли. Конечно, такое возможное назначение будет событием экстраординарным, но я уже ничему не удивлюсь.

Игорь Ларионов всегда говорит правильные слова. После успеха в Мальмё, например, такие: «Я делаю все, чтобы помочь нашему хоккею и нашим ребятам раскрыть свои лучшие качества. Чтобы у них было право на ошибку, риск, чтобы парни могли достать из себя все лучшие черты и украсить это большой победой». И вообще в Мальмё Игорь Николаевич больше говорил про характер и терпение, нежели про контроль шайбы и доминирование. Полагаю, один из моих любимых хоккеистов и собеседников в курсе, что в нынешней России нет исполнителей, способных хотя бы частично воплотить в жизнь прекраснодушные мечты его патрона о новой «Красной машине», — не потому, что не хотят, а потому, что не могут.

А если учесть, что на чемпионате мира помощь из-за океана на этот раз в лучшем случае будет минимальной, то придется обходиться своими силами. Да, Евротур выиграли. Четвертый вариант сборной в апреле может продолжить победную серию и установить новый рекорд. А вот насчет конкурентоспособности в Риге основным составом — большой вопрос.

Все восторги как-то сразу становятся смешными хотя бы потому, что в Континентальной хоккейной лиге перед началом плей-офф в первых десятках лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов всего по два российских игрока. Остальные — иностранные легионеры. А мы все про досрочную победу…