«Превышение дохода»

Юлия Мишина — многодетная мать из Уссурийска. У старшего сына Ильи — тяжелая форма детского церебрального паралича (ДЦП), он не может ходить и разговаривать. Помимо Ильи, в семье еще двое детей: Владислав, которому в апреле исполнится пять лет, и четырехмесячная Дарья. Работать в семье может только один человек — муж Юлии. «У мужа оплата почасовая, то есть каждый месяц разная: бывает 20 тысяч, бывает 30 тысяч, бывает 50... Самое интересное: когда они считают доход семьи, они считают зарплату до вычета налога», — рассказывает она. То есть формально государство считает, что муж Юлии получает 50 тысяч, но после вычета налога на руках у него остается 43,5. Вдобавок к этому семья получает пенсию на старшего ребенка: 12 тысяч — «по уходу» и еще 13 тысяч — непосредственно пенсионные выплаты. Все эти деньги госорганы считают прямым доходом семьи.

Семьям с детьми от 3 до 7 лет, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе, по закону положены дополнительные выплаты от государства, но Мишины не могут получить и этих денег.

Из-за того, что пенсия на страдающего от ДЦП Илью считается частью дохода, малоимущими их не признают.

«Какой же это доход семьи, если эти деньги платятся ребенку и идут на лекарства и реабилитацию?!» — восклицает Юлия.

Банки смотрят на доход Мишиных иначе, чем государство: так как Юлия не работает и ухаживает за ребенком, в ипотеке им отказывали уже несколько раз, и семья продолжает снимать жилье в Уссурийском районе.

«Мало того, мне отказали даже в самых обычных детских выплатах, копеечных, которые 300 рублей в месяц на каждого ребенка. Не признают малоимущей семьей: несмотря на то, что мы многодетная семья, малоимущими мы не являемся. И льготами пользоваться никакими не можем, потому что только малоимущие могут пользоваться льготами как многодетные», — рассказывает она.

При этом вся пенсия в семье уходит на лекарства для старшего сына. На них ее хватает, а вот на реабилитацию, которая необходима Илье постоянно, — уже нет.

«Нам помогают простые люди. Мы собираем на профессиональные ходунки, потому что те, которые выдает наш Приморский край бесплатно, просто не подходят, ребенок падает. Мы собираем средства на хорошие ходунки, которые стоят 350 тысяч», — говорит Юлия. Она приводит и другой пример: один сеанс профессионального массажа с гимнастикой стоит 2 тысячи рублей, десять дней массажа — уже 20 тысяч.

Путин анонсировал выплаты на детей от 3 до 7 лет еще в прошлом году, распределять средства начали летом. «Ежемесячная выплата в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка выплачивается семьям с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье это 13 189 рублей», — отмечали власти. На середину ноября прошлого года в регионе 18,7 тысячи заявителей получили отказ, основными причинами власти назвали «превышение названного дохода, а также недостоверные или неполные сведения, указанные в заявлении». В связи со сложившейся ситуацией Юлия создала петицию на платформе Change.org, адресованную президенту Владимиру Путину и министерствам труда России и Приморья. Ее требование — внести поправки в правила предоставления выплат, чтобы пенсия ребенка-инвалида не входила в доход семьи и не учитывалась при подсчете прожиточного минимума. На момент публикации материала петицию подписали уже более 56 тысяч человек.