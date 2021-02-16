Кровные и месть

Урус-Мартановский городской суд Чечни постановил взыскать 15 миллионов рублей с уральского информагентства Ura.ru за новость о ДТП, участником которого стал прокурор Урус-Мартановского района Мурат Залзаев.

Речь о трагическом событии, произошедшем 26 августа 2017 года в Грозном: в аварии с участием прокурорской Toyota Camry и Lada Priora, за рулем которой находился местный житель Аслан Алиев, погибли три человека. Все погибшие находились в «Ладе». Ura.ru, ссылаясь на Russia Today и Telegram-канал Mash, дало новость с заголовком: «В Чечне сотрудник прокуратуры погубил трех человек. Люди сгорели в машине заживо».

Последствия аварии. Скриншот видео телеграм-канала Mash

Уже позже следствие сообщило: прокурор в аварии не виноват. Виноват погибший Алиев.

После этого новости с сайта Russia Today и из ленты Mash пропали. А с уральским изданием Залзаев решил не договариваться, а судиться.

С самого начала разбирательство пошло «особым» путем. Исковое заявление Залзаев подал не по месту регистрации ответчика (Екатеринбург), как это предусмотрено ст. 28 Гражданско-процессуального кодекса, а в родной Урус-Мартановский суд, где много лет выступал гособвинителем. Для этого, в числе прочего, потребовал признать незаконным использование в новости его персональных данных (то есть имени и фамилии) — это одно из немногих исключений в законе, позволяющих подавать исковые заявления по месту жительства истца.

Журналисты, правда, возражали: указывали, что Залзаев на момент ДТП был должностным лицом, прокурором района, и его персональные данные не могли быть засекречены.

Последствия аварии. Скриншот видео телеграм-канала Mash

Но Урус-Мартановский суд иск к рассмотрению все-таки принял.

В суде Залзаев объявил, что новость уральского агентства «вынудила его уволиться из прокуратуры», «сломала карьеру». Причем каких-то формальных поводов для увольнения не было: из-за публикации Ura.ru к нему не приходили с обысками, не устраивали в отношении него служебные проверки, не объявляли о «неполном соответствии занимаемой должности». «Но у обывателя же возникают мысли: все зарешали <по ДТП>, прокурор виноват», — объяснил он причину своего увольнения.

Кроме того, по словам экс-прокурора, новость о ДТП вызвала ухудшение его самочувствия. В решении суда перечислены несколько диагнозов (например, «посттравматическое стрессовое расстройство») и указано, что заболевания связаны «с ДТП и публичным осуждением». «Разделить степень психотравмирующего воздействия ДТП и недостоверной информации в статье невозможно: это единый комплекс психотравмирующих факторов, которые оказали негативное воздействие на психическое состояние Залзаева», — говорится в решении. И тут же подчеркивается: «Однозначно оценить степень тяжести вреда здоровью не представляется возможным, но не менее легкого».

Свои страдания Мурат Залзаев оценил в 24 млн рублей. Судья Александр Дубков, очевидно, руководствуясь принципами гуманности и соразмерности компенсации нанесенному ущербу, снизил сумму до 15 млн.

В Ura.ru после этого заявили о появлении нового способа давления на СМИ: закрытии через банкротство.

Здесь, оставляя за скобками редакционную стратегию Ura.ru, нужно признать, что для большинства частных СМИ в России — и уж точно для большинства независимых СМИ — 15 миллионов рублей штрафа действительно станут разорением.

Суммы компенсаций морального вреда по делам о «защите чести, достоинства и деловой репутации» обычно выглядят куда разумнее: в среднем — 10–30 тысяч рублей. За моральный вред, полученный из-за незаконного административного задержания, присуждают 50 тысяч рублей. Даже за незаконное привлечение к уголовной ответственности (реальная история жителя Санкт-Петербурга, отсидевшего 3 года и 2 месяца, а затем реабилитированного) присуждают 2,3 млн рублей.

Страдал ли в России хоть кто-то так же, как бывший прокурор из Чечни?