«Врачи боятся Минздрава больше, чем закона»

Соне Гариповой 5 месяцев. 27 января ей поставлен диагноз — СМА I типа. В качестве лечения в Республиканской детской клинической больнице Сыктывкара прописали витамин Д и кардиотоник. «Спинразу» — препарат, зарегистрированный в России и включенный как в список жизненно важных, так и в клинические рекомендации Минздрава по лечению СМА, — ребенку не назначили.

Соня живет в Республике Коми, в маленьком поселке в 40 км от Сыктывкара. На днях Татьяна, Сонина мама, официально обратилась к главе региона Владимиру Уйбе — кстати, доктору по профессии — с требованием обеспечить Соню лечением.

Закон отводит чиновникам на ответы 30 дней. Соня за эти 30 дней потеряет тысячи мотонейронов.

— Сейчас она только лежит. Голову не держит, но еще может поворачивать. Может двигать ручками, но уже не поднимает их, — говорит Татьяна. — До полутора месяцев ребенок развивался совершенно нормально, а потом внезапно начал слабеть.

Соня Гарипова. Фото предоставлено родителями

В три месяца слабеющую Соню «лечили» массажем, потом, в декабре, положили на обследование в Республиканскую клиническую больницу, но, как говорит Татьяна, анализ на генетику брать не стали, сославшись на новогодние праздники. «Сказали: приходите 11 числа, после Нового года, тогда и возьмем. И выписали», — рассказывает мать. Через 8 дней после выписки у младенца обнаружили коронавирус.

Результаты генетического анализа больница получила 24 января, а мама Сони узнала о нем 27-го. Диагноз объявлен, но «Спинраза» не назначена. «Я долго ждала, но дождалась ответа: нас 25 февраля ждут в Москве, в клинике имени Вельтищева. Но вводить препарат там не будут — его для нас еще нет. Там должны только согласовать бумаги. Зачем нас туда отправлять, тянуть время, когда дочь слабеет с каждым днем? Пока ребенок живой, его лечить надо, а не смотреть на него! Мы сейчас в Республиканской больнице. Делают массаж, больше ничего. Я спрашиваю: «Почему не проводят лечения?» — Отвечают: «Нету препарата».

В выписке из истории болезни, которую предоставила нам мама Софии, действительно в качестве цели направления в НИКИП имени Вельтищева указано: «Согласование назначения патогенетического лечения (препарат «Спинраза»)». При этом ни закон, ни клинические рекомендации никаких согласований не требуют — лечение назначает лечащий врач. Не надо никаких комиссий, закупок и конкурсных торгов, и даже денег областных не надо: после включения заветного лекарства в список жизненно важных достаточно только вписать вновь выявленного пациента в реестр — и препарат поставляется ему.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Напомню: мы вместе с вами этого механизма добивались целый год, и он заработал. Больше того, первый транш в фонд «Круг добра», созданный для закупки дорогих препаратов, уже перечислен — об этом сообщил на недавнем совещании премьер Мишустин.

Но дети продолжают умирать без лечения. Шестилетняя Лена Суранова скончалась на днях в Чувашиии. Она принимала «Спинразу», но комиссия отменила препарат, решив, что закупать его для Лены (читай, продлевать ее жизнь) «нецелесообразно». В Ижевске умерла Гюльназ Гариева — ей препарат просто не назначали при установленном диагнозе. В Казани родители выиграли «Спинразу» в суде, но решения суда не исполняются.

Когда Татьяна подняла шум, ей тут же позвонили чиновники. Объясняли, что в ее случае грех жаловаться — все делается максимально быстро: уже и инвалидность дали, и паллиативный статус.

«Зачем мне это? Для чего? Я через два-три дня могу похоронить ребенка, вы это понимаете? Вот она, быстрота.

Это для них быстро, а я по-другому считаю: симптомы появились в полтора месяца, сейчас Соне пять. Значит, почти 4 месяца ребенка не лечат».

«Это называется просто — самоуправство, — считает врач-невролог Александр Курмышкин, представляющий интересы десятков детей СМА (сейчас он готовит жалобу в прокуратуру в интересах Сони Гариповой). — До внесения в список жизненно важных можно было назвать оправданным направление детей в федеральные медицинские организации для назначения препарата. Но сейчас этого не нужно. Больше того, не нужна комиссия, лечащий врач просто обязан назначить препарат, указанный в клинических рекомендациях Минздрава, они вышли еще в августе. Если же врач откажет в назначении, он подлежит уголовной ответственности.

В этом конкретном случае я вообще не понимаю, зачем ребенка тащить из Сыктывкара в Москву? Диагноз установлен, анализ сделан, клинические проявления зафиксированы. Ну боитесь вы, сомневаетесь — есть же телемедицина, отправьте документы пациента в федеральный центр, но ребенка-то не тащите туда! Для таких детей путешествие опасно. Врачи настолько запуганы, что Минздрава они боятся больше, чем закона, чем уголовного преследования, хотя в таких историях очевидны признаки халатности. И это ведь касается не только СМА. Медики просто боятся назначать препараты, которые пациент потом начнет требовать у Минздрава. Мы с медициной сделали кошмарную вещь — мы ее убили».