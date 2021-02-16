Слово Беглова в пересчете на зелень

Центральный район Петербурга — из самых неблагополучных по части озеленения (4,22 кв. м на человека при необходимых шести). Транспортная нагрузка колоссальная, деревьев наперечет, гулять практически негде. Поэтому за сквер в Кузнечном переулке (Владимирский округ) бои идут уже третий год. 80-летняя Нина Васильевна помнит, как полвека назад на месте снесенного доходного дома тут появились первые деревца и кусты сирени, сама постоянно высаживает здесь цветы. С 2019-го она, как и сотни местных жителей, приходит сюда не только ради прогулки — пикеты, флешмобы, народный сход, десятки акций прошли за это время в защиту сквера.

Май, 2019. Александр Беглов на встрече с жителями обещает не допустить застройки сквера. Фото: «Центральный район за комфортную среду»

Угроза пришла, откуда не ждали, со стороны соседа — Музея Достоевского. Ему в стенах старого дома с мемориальной квартирой писателя стало тесно. Решить проблему посулил тандем бизнесмена Андрея Якунина (сына экс-главы РЖД) и архитектора Евгения Герасимова, учредивших Фонд поддержки и развития музея «Петербург Достоевского» и предложивших выстроить на месте сквера пятиэтажный комплекс из стекла и бетона. По их задумке, отлитой затем в уставе фонда, город без торгов предоставляет ему золотой участок в центре Петербурга, а выстроенный объект остается в собственности фонда. И пока есть на то его воля, музей может пользоваться частью помещений. Но согласно Уставу фонда принадлежащее ему имущество (включая землю и здания) может быть передано третьим лицам для размещения предприятий, «способствующих повышению привлекательности музея». К таковым можно отнести что угодно — от магазинов и ресторанов до апарт-отелей.

При этом финансировать проект (оценивался на старте примерно в 700 млн руб.) будут петербуржцы, надеялся Андрей Якунин. Меценаты, на которых возлагались надежды, раскошеливаться не спешили. Представленная на сайте фонда отчетность за 2019 год показывает: нашлось 12 жертвователей, собрано 1,8 млн рублей. Из них «расходы на содержание аппарата управления» съели 0,8 млн. Проект, кроме того, вступал в противоречие с требованиями действующего законодательства в области охраны памятников и вызвал жесткую критику экспертов.

До конца 2017 года сквер в Кузнечном переулке числился в перечне зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), где застройка запрещена. Но затем был исключен по инициативе фонда — нужную поправку в закон о ЗНОП тогда подали одновременно депутаты Сергей Никешин и Мария Щербакова.

Смольный в итоге получил новую горячую точку — протестные акции в защиту сквера разворачивались одна за другой.

Январь 2021. Новые акции протеста в защиту сквера в Кузнечном переулке. Фото из соцсетей

На публичных слушаниях в Центральном районе, готовить которые помогал депутат Борис Вишневский, резолюция о возвращении сквера в перечень ЗНОП была принята единогласно.

В апреле 2019 г. комитет по инвестициям выпустил распоряжение о предварительном согласовании предоставления этого участка фонду «Петербург Достоевского». Депутат Алексей Ковалев, поставив под сомнение законность таких действий в обход конкурсных процедур, обратился в прокуратуру. После того как в защиту сквера выступил Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Александр Беглов приехал в Кузнечный переулок на встречу с жителями. В мае 2019 года он еще находился в статусе врио губернатора, и в преддверии выборов главы города был щедр на обещания. Одним из них стало заверение о недопустимости уничтожения сквера.

«Александр Беглов сохранил петербуржцам сквер в Кузнечном переулке. В споре о строительстве нового корпуса музея поставлена точка», — отрапортовал издаваемый Смольным «Петербургский дневник».

Твердую волю выразил врио и в ответе на обращение Бориса Вишневского: «…реализацию проекта по созданию нового музея считаю преждевременной, строительство на земельном участке по данному адресу недопустимым. Также необходимо провести работу по внесению указанного земельного участка в перечень ЗНОП». После этого депутат внес соответствующую поправку на голосование Законодательного собрания.

Чуткие единороссы тут же подали аналогичную — от своей фракции.

В августе 2019 г. Александр Беглов дал поручение найти альтернативные варианты для обеспечения музея Достоевского дополнительными площадями.

К концу 2020 г. сквер в Кузнечном переулке был в пакете губернаторских поправок о включении в ЗНОП, одобренных ЗакСом в первом чтении. Но перед вторым чтением его предложили исключить. 21 января парламентская комиссия по городскому хозяйству, поддержала пакет поправок, включая и расстрельную для сквера. Борис Вишневский предложил одобрить пакет, исключив оттуда поправку, касающуюся Кузнечного переулка. Но только он и Алексей Ковалев проголосовали за. Депутаты от «Единой России» Андрей Анохин и Александр Тетердинко выступили против, другие единороссы и Александр Рассудов (КПРФ) воздержались.

При этом представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков пытался обосновать возможность застройки сквера тем, что проект музейно-коммерческого комплекса теперь, в связи с выпавшим на 2021 год 200-летием Достоевского, будет другой, еще не виданный общественностью.

На запрос Вишневского, изменилась ли позиция губернатора с тех пор, как он обещал сохранить сквер, Беглов, по выражению депутата, «ушел на крыло», переведя стрелки на депутатов: мол, как они решат, так и будет.

«С жителями и депутатами МО «Владимирский округ» мы не один год боремся за возвращение сквера в перечень ЗНОП. Если его оттуда выкинут, наплевав на мнение людей, Смольный снова будет продвигать застройку, — возмущается Вишневский. — Перед нами просто разыгрывают спектакль, где и Смольный, и депутаты из ЕР (а их в ЗакСе большинство) действуют согласованно».

И Вишневский, и Ковалев внесли альтернативные поправки — о закреплении за сквером статуса ЗНОП. Их предстоит рассмотреть при втором чтении, которое ожидают в марте.

