Увидел блестящую вещь, оторвал

Ковчег с мощами Матроны Московской. Кадр оперативной съемки

Происшествие в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре наделало шуму из-за необычного предмета кражи. Мощи святых, в отличие от древних икон, злоумышленников интересуют крайне редко. Последний раз в Петербурге их похищали в 2012 году: из церкви Екатерины Великомученицы на Васильевском острове унесли мощи 13 святых, в том числе Александра Невского.

«Посетил в пятницу храм, — рассказал в полиции 33-летний житель Тихвина Александр, подозреваемый в краже. — Увидел блестящую вещь. Решил ее украсть и заложить за деньги, чтобы купить еду. Взял, оторвал, положил в рюкзак. В содеянном раскаиваюсь, извините меня, пожалуйста».

По словам задержанного, он не знал, что в блестящей коробочке хранятся мощи святой великомученицы Матроны Московской. Не заподозрили в «безделушке» реликвию и в ломбарде, оценив ее в 500 рублей.

Матрона Московская

Матрона Никонова родилась в 1881 году в Тульской области, в крестьянской семье. Незрячего от рождения ребенка родители (у них уже было четверо детей) хотели отдать в приют, но вещий сон удержал мать от этого шага. Девочка стала проявлять целительский и провидческий дар в восьмилетнем возрасте. К ней потянулись страждущие, что благотворно повлияло на благосостояние семьи. В 17 лет у Матроны отнялись ноги, и она не могла больше ходить. Местная помещица стала брать ее в паломничество по святым местам — в Киево-Печерскую и в Троице-Сергиеву лавру. В Петербурге в Кронштадтском соборе в 1899 году Матрона познакомилась с Иоанном Кронштадтским. Он якобы заявил: «Иди-иди ко мне, Матронушка. Вот моя смена идет — восьмой столп России».

После революции 1917 года оба брата Матроны стали большевиками. Старший, Михаил, возглавлял сельсовет, а потом стал заместителем главы исполкома Хованской волости.

В 1925 году Матрона Никонова перебирается в Москву и живет по знакомым. В день принимает по 40 человек, по ночам молится. Несмотря на гонения на церковь, Матрону, которую стали называть Московской, никто не трогает. Более того,

есть легенда, что осенью 1941 года к ней якобы приехал Иосиф Сталин, чтобы спросить, возьмут ли немцы Москву.

Как напишет в книге о Матроне Зинаида Жданова, жившая с Матроной во время войны, провидица якобы сказала: «Русский народ победит, победа будет за тобой. Из начальства один ты не выедешь из Москвы». И Сталин не стал покидать столицу. В 2008 году появится икона «Блаженная Матрона благословляет Сталина», которая вызовет яростный спор в церковной среде. Большинство священников будут утверждать, что данная встреча — миф.

Перед смертью в 1952 году Матрона завещала похоронить себя на Даниловском кладбище в Москве. В 1998 году патриарх Алексий II приказал разрыть могилу Матроны, а ее мощи поместить в Покровский монастырь. Это было сделано в ночь на 8 марта, и светский праздник обрел церковного «близнеца»: день обретения мощей Матроны Московской.

Желающих прикоснуться к мощам Матроны Московской было столь много, что церковное начальство решило оделить и другие храмы. И вот уже ковчежцы с частями святой колесят по всей России. Останавливаясь на пару месяцев (а то и на год) то в Курске, то в Белгороде, то в Тихвине.

Тихвинский храм. Фото: соцсети

Посмертное расчленение святых — обычная практика в церковной деятельности. Например, голова Андрея Первозванного хранится в городе Патры, часть ноги — в Афоне, правая рука (десница) — в Москве, частица ребра — в Эдинбурге. Желание церковнослужителей оделить благодатью как можно больше желающих вполне понятно. Но почему за святынями так плохо следят? Как следует из сообщения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сторож церкви обнаружил пропажу далеко не сразу. Воришка успел дойти до ломбарда, сдать «блестящую вещь» и получить за нее деньги.

Похитителя вычислили, просмотрев камеры видеонаблюдения, установленные в храме. Ковчежец находился в свободном доступе: к мощам необходимо прикоснуться губами (церковники утверждают, что к мощам вирус не пристает), приложить купленную иконку, чтобы и она обрела чудодейственные свойства. Но почему за ковчегом, страховая стоимость которого (во время перевозок владелец обязан указывать оценочную стоимость груза) составляет 270 тысяч рублей, плохо следили, непонятно.