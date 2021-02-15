Товарищ майор и другие товарищи

Фото: РИА Новости

Мы тут про «Северный поток» да про Евросоюз, а в это время на Урале, в городе Миассе, беззащитная женщина подверглась изнасилованию со стороны коня.

Женщина была недостаточно трезвой. Был ли трезв конь? Пил ли он, как лошадь? В рапорте начальника смены дежурной части отдела полиции «Южный» это не отражено. Хватит и того, что написано. А написано, что поступило телефонное сообщение от такой-то гражданки, заявившей: в такое-то время в доме по такому-то адресу ее изнасиловал конь. Именно так.

Оставим неуместные реплики типа «старый конь борозды не испортит», потому что, как позже выяснилось, на месте происшествия не было ни старого коня, ни молодого. А слово «конь», оказывается, следовало писать с заглавной буквы, так как в данном случае это не животное семейства Equidae отряда непарнокопытных, а прозвище некоего знакомого заявительницы.

Да, подписавший оглушительный рапорт товарищ майор понял звонившую гражданку неправильно. Он что услышал, то услышал и особо вникать во взаимоотношения сторон не стал. Так и доложил в письменном виде товарищу подполковнику, начальнику отдела полиции, о развратных действиях коня, которого оперативники, наверное, уже собирались стреножить.

Ну ладно, бывает. Мало ли кого неправильно поняли? Наберите в поисковике «заявил, что его неправильно поняли».

Вы увидите, как в разное время в разных ситуациях «неправильно поняли» Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова, Марию Захарову из МИДа, адвоката Эльмана Пашаева (защищавшего актера Ефремова), фигуристку Алину Загитову, футболиста Ари из «Краснодара», телеведущего Андрея Малахова, министра финансов Антона Силуанова, юмориста Евгения Петросяна, бизнесмена Евгения Пригожина…

В минувшую пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал аж два разъяснения для непонятливых. Во-первых, он заявил, что СМИ неправильно поняли слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом. Да вы что? Какой разрыв? Мы заботимся о старушке Европе. Газ ей проводим и вакциной от вируса готовы обеспечить (как попадающую в категорию 65 плюс). А во-вторых, Песков отметил, что была неправильно понята информация о намерении Владимира Путина сделать себе прививку от коронавируса ближе к осени. А когда же? Если позже, то вслед за СМИ ошиблись бы те, кто, случайно встретив президента в сентябре, обнял бы его с возгласом: «Привит?!»

Сам же Песков, пожалуй, единственный публичный человек, которого мы всегда понимаем правильно. Особенно когда он говорит, что не в курсе события.

Власть всегда что-то говорит и поэтому бывает неправильно понятой. Ладно, народ безмолвствует, а то бы все окончательно запутались.

Кстати, народ не всегда нуждается в дополнительных толкованиях и пояснениях сказанного начальством. Иногда даже лучше, что он что-то понял неправильно. Так, еще в 2005 году Владимир Путин вроде бы отчетливо заявил: «Я против увеличения сроков пенсионного возраста!» Многие, однако, поняли президента неправильно. Им почему-то показалось, что он не «против», а «за». И когда пенсионный возраст все-таки повысили, они почти не огорчились, так как давно были готовы к этому. А между тем иногда кажется, что жизнь наша стала длиннее, но ее продолжительность — короче.

Какую сферу ни возьми, везде все что-то неправильно понимают. К примеру, в школе учителя неправильно понимают директора, который, конечно же, против поборов, и по недопониманию собирают с родителей деньги на занавески. Ученики, в свою очередь, порой неправильно понимают учителей. И ладно бы что-то насчет гипотенузы или косинуса угла фи. Вот в Петербурге следователи проверяют заснятое школьниками видео, на котором учитель обнимает и пытается поцеловать восьмиклассницу. СМИ уже распространили объяснение немедленно уволившегося педагога: его неправильно поняли, на ролике не домогательство, а дружеское участие.

Ах, да, мы еще не закончили рассказ о «дружеском участии» миасского Коня в судьбе звонившей в полицию женщины. Как показала проверка, сообщение о преступлении не подтвердилось, а нелепый рапорт товарища майора ни на что не повлиял. Он лишь может напомнить нам, что у многих аппаратов страны сидят товарищи майоры. Одни принимают звонки граждан и как умеют с ними разбираются. Другие, по общепринятому мнению, тихо сидят и слушают наши с вами разговоры. В этой связи понятие «товарищ майор» с советских времен стало нарицательным. Может, никто нашей телефонной болтовней и не интересуется, но иногда в трубке что-то подозрительно крякает и хрюкает. Допустим, кто-то по телефону учит кого-то, как испечь торт, а где-то в секретном кабинете от скуки клюет носом у аппарата товарищ майор (так мы себе это представляем). И на словах: «Надо взять крем…» — он может встрепенуться, поправить наушники и указать в рапорте: «Договаривались взять Кремль».

Чего доброго, те неправильно понятые собеседники и не успеют испечь торт, как их самих упечь могут…

