Дональд Трамп был признан невиновным по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Первый в истории страны, 45-й президент был дважды подвергнут импичменту нижней палатой Конгресса — Палатой представителей и дважды оправдан верхней — Сенатом. Теперь бывший президент сможет участвовать в президентских выборах в 2024 г.

Процесс по второму импичменту завершался по истечении срока президентских полномочий — и это тоже исторический прецедент. Суд был скорым. Процесс начался в минувший понедельник, а уже в субботу прошло голосование: 57 голосов «за» (демократов и независимых поддержали 7 сенаторов-республиканцев), 43 — «против». Но, чтобы импичмент был успешным, требовалось 67 — две трети голосов «за» и 17 республиканцев-диссидентов. Это оказалось невыполнимой задачей.

«Это была очередная фаза величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны», — заявил Трамп сразу после того, как стали известны результаты голосования. Заявление распространил его офис. «Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение за то, чтобы «Сделать Америку Снова Великой» (MAGA), только началось. В предстоящие месяцы я поделюсь с вами многим, и я с нетерпением жду продолжения невероятного путешествия к американскому величию всего нашего народа», — обещает экс-президент.

Демократы хотели, чтобы Трамп законодательно был лишен возможности избираться вновь (а также лишен президентской пенсии и пожизненной охраны). Провалу импичмента есть несколько причин. Кстати, сторонники демпартии не считают, что результат совсем уж провальный. Исторический рекорд: сразу 17 республиканских законодателей (10 — в палате представителей и 7 — в сенате) голосовали за импичмент президента-однопартийца. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, который не разговаривает с Трампом с конца прошлого года, заявил, что тот несет «практическую и моральную ответственность» за события 6 января, за штурм его сторонниками Капитолия. Однако он отказался голосовать за импичмент по «формальным причинам» — нельзя отстранять от должности человека, который должность уже не занимает.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл. Фото: EPA

Почему большинство республиканских сенаторов голосовало в пользу Трампа?

Во-первых, популярность Трампа



Республиканские сенаторы, осуждая Трампа в кулуарных беседах, одновременно не забывают, что 45-й президент на выборах набрал свыше 74 млн голосов избирателей — рекордная цифра для президента. Трамп остается самым популярным республиканским политиком, и от его поддержки во многом зависит победа любого республиканского политика на первичных выборах, когда голосуют сторонники партии. В США выборы — перманентный процесс. Сенаторы, трети из которых предстоит переизбираться в 2022-м, решили «не будить лихо», т.е. Трампа. Характерно, что из семи республиканцев, голосовавших за импичмент, только Лиз Мурковски из Аляски предстоят выборы в будущем году.

Во-вторых, месть демократам: «око за око»



Проваливая импичмент, республиканцы припомнили массовые волнения прошлым летом под лозунгами движения BLM («жизни черных имеют значение»), поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, придушенного коленом белым полицейским Дереком Шовеном. Протестующие, которых в целом поддерживала демпартия, зашли очень далеко: сбрасывали исторические статуи, захватывали целые кварталы городов, заставляя белых американцев вставать колени и целовать обувь черным американцам. Впрочем, многие делали это добровольно — как знак признания «исторической вины». Вопрос республиканцев: в чем принципиальная разница между штурмом Капитолия сторонниками Трампа и захвата «антифой», левыми анархистами и прочими экстремистами местных капитолиев в разных штатах и центрах городов?

В-третьих, месть демократов: «дорвались до власти»



Еще говорят о «мести» демократов, получивших контроль над обеими палатами Конгресса. Якобы импичмент — «продукт ненависти» к Трампу и его последователям. «Речь идет об унижении людей, которые поддерживали президента Трампа», — заявила сенатор Марша Блэкберн из Теннесси.

В-четвертых, «Свобода слова Трампа»



Речь Трампа перед толпой 6 января была выражением его свободы слова, и привлечение его к ответственности — нарушение 1-й поправки к Конституции. На это противники бывшего президента отвечают: первая поправка защищает право гражданина Трампа высказывать свое мнение, но она не защищает бывшего президента Трампа от потери работы или запрета снова получить эту работу, если Конгресс решит, что он совершил преступление против Конституции. Первая поправка не защищает от подстрекательства к насилию.

В-пятых, позиция «московского Митча»



«Московским Митчем» лидера республиканцев в Сенате прозвал в 2019 г. ведущий утренней программы телеканала NBC Джон Скарборо после того, как тот провалил два законопроекта по расследованию «вмешательства Кремля в американские выборы» (Москва обвинения отрицает). Сам Митч Макконнелл предпочитает прозвище «Смерть с косой». Он пообещал стать таковым для всех законопроектов т.н. «прогрессивного» крыла демократов: от «зеленой революции» до поднятия налогов для богатых американцев. Макконнелл, хотя и темнил, что он может проголосовать за импичмент, потому что рассержен на Трампа за события 6 января, и призывал «голосовать по совести», тем не менее перед голосованием разослал сенаторам-однопартийцам письмо, объясняя, что формально голосовать «за» неправильно, президент уже пост оставил. И хотя Сенат дважды голосовал за то, чтобы признать процедуру законной, сенаторы-республиканцы могли теперь сослаться на письмо их лидера и занять «удобную» позицию: да, Трамп «виноват, но он не виноват» (ему нельзя объявить вотум недоверия).

Почему демократы не настояли на вызове свидетелей

Казалось, что только вызов свидетелей и новые доказательства прямой виновности Трампа в «разжигании мятежа», представленные не только сенаторам, но и всей стране, являются единственным шансом получить дополнительные голоса республиканских сенаторов. Тем более что косвенные или анонимные свидетельства того, что Трамп радовался действиям своих сторонников, не торопился вмешиваться и ругался с вице-президентом Пенсом, отказавшимся аннулировать итоги выборов, и лидером республиканцев в нижней палате Кевином Маккарти. В телефонном разговоре Трамп сказал, что это не его сторонники, а левые анархисты ворвались в Капитолий. Маккарти ответил, что это явная неправда, тогда Трамп заметил: «Ну, значит, эти люди просто больше переживают и недовольны выборами, чем ты». За этим последовала перепалка на повышенных тонах, рассказала законодательница из штата Вашингтон (не путать с округом Колумбия) Джейми Эррера Бютлер, ссылаясь на Маккарти. Первоначально палата большинством 55–45 проголосовала за вызов свидетелей. Поскольку Трамп отказался участвовать в процессе, Маккарти также не желал обсуждать подробности, решили первой свидетельницей вызвать члена палаты представителей Бютлер, одну из 10 республиканцев нижней палаты, проголосовавших за импичмент.

И тут адвокаты Трампа устроили демарш, заявив, что они вызовут десятки, если не сотни человек, которые дадут показания в пользу их клиента. Это затянет процесс на месяцы.

Команда адвокатов Трампа. Фото: EPA

После ночных дискуссий в пятницу, длившихся вплоть до начала утреннего субботнего заседания, демократы изменили позицию. Они предложили зачитать и приобщить к документам процесса показания Бютлер и перейти к заключительным словам и голосованию без вызова свидетелей. Они решили, что важнее многомесячного разбирательства, не обещавшего победы, — скорое утверждение кадровых назначений президента Джо Байдена и принятие вносимых им законов. Процесс импичмента полностью выбивал из колеи плановую работу Сената. Демократы сами отказались от единственного шанса на победу. По словам представителя Белого дома, администрация Байдена не вмешивалась в принятие решения.

Лидер демократического большинства Чак Шумер из штата Нью-Йорк сразу после голосования заклеймил коллег-республиканцев: «6 января останется в истории Соединенных Штатов как день позора. А отказ осудить Дональда Трампа станет позорным голосованием в истории Сената США». Джо Байден выпустил заявление, в котором подчеркнул, что хотя окончательное голосование и не привело к осуждению Трампа, «суть обвинений не подлежит сомнению». «Даже те, кто был против осуждения, как, например, лидер меньшинства в Сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «заслуживающем порицания невыполнении своего долга» и «практически и морально ответственен за провоцирование «насилия в Капитолии», — говорится в заявлении президента на сайте Белого дома. Напомню, что погибли четыре демонстранта и один полицейский. Кроме того, после событий 6 января два офицера покончили с собой.

Хотя Трамп вышел сухим из воды во второй раз, цель демократов может быть достигнута, если 45-го президента признают виновным в обычном суде, и ему нельзя будет избираться.

Власти нескольких штатов уже объявили о судебных исках, включая обвинения в налоговых нарушениях и финансовом мошенничестве в Нью-Йорке и попытках использования служебного положения в Джорджии (разговор по телефону с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером с требованием найти необходимые для победы голоса избирателей). Кроме того, если верить журналу Forbes, за четыре года состояние Трампа уменьшилось на один миллиард долларов, в ближайшее время ему предстоит выплачивать долги по кредитам.

Митч Макконнелл и другие лидеры партии будут искать новых кандидатов на высший пост, но нельзя и игнорировать любовь к Трампу его ядерного электората, готового стрелять и крушить. Интересные, но и опасные времена в американской политике продолжаются.