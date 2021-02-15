Казнь после смерти

от редакции

Все, что вы прочтете далее, задокументировано правоохранительными и судебными органами Российской Федерации, а также напрямую подтверждено открытыми, не анонимными свидетельствами очевидцев описываемых событий.

В апреле 2017-го «Новая газета» передала Следственному комитету России список из 30 убитых жителей Чечни. 27 человек из этого списка были задержаны в декабре 2016 и в январе 2017 года в ходе полицейских спецопераций вместе с десятками других жителей Чечни

(мы документально можем подтвердить задержание минимум 109 человек).

В конце января 2017 года на территории Полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова (далее — Полк им. Кадырова) этих 27 чеченцев казнили: двоих расстреляли, остальных задушили.

Еще трое из «списка «Новой» были задержаны, подвергнуты страшным пыткам и погибли в результате организованной в Чечне в конце февраля 2017 года массовой кампании против местного ЛГБТ-сообщества. Чуть позже мы передали Следственному комитету данные еще одного — четвертого — человека, которого похитили, а затем убили в Чечне по подозрению в гомосексуальной ориентации.

Следственный комитет России проводил доследственную проверку по нашему заявлению об убийстве 31 жителя Чечни почти год. Следователи подтвердили гибель четырех человек. Двух человек из «списка «Новой» они якобы обнаружили живыми — и даже взяли с них объяснения. Более того, этих людей предъявили уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Николаевне Москальковой во время ее поездки в Чечню в рамках проверки информации «Новой газеты». Но на самом деле это были родные братья задержанных и казненных в январе 2017 года Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова — Умар Турпилайлович Туркоев и Мансур Шайхович Юсупов. Их вынудили пойти на это вранье, которое легко разоблачить (например, просмотрев видеозапись с участием этих людей, которую в ходе встречи предусмотрительно сделал помощник Татьяны Москальковой, и сличив ее с прижизненными фотографиями Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова). Еще трое из нашего списка, по версии Следственного комитета, пропали без вести.

В отношении остальных 18 человек летом и осенью 2017 года были возбуждены уголовные дела, и все 18 были объявлены в международный розыск по обвинению в участии в незаконных вооруженных террористических формированиях на территории Сирийской Арабской Республики. После чего в марте 2018 года СКР вынес окончательный отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению «Новой газеты» и больше к теме массовых внесудебных расправ в Чечне не возвращался.

Мы же продолжали свое расследование. Совместно с правозащитным центром «Мемориал» и НКО «Правовая инициатива» (обе организации внесеныМинюстом в список иноагентов), движением «Российская ЛГБТ-сеть», общественным объединением «Комитет против пыток» и блестящей командой адвокатов нам удалось убедить жителей Чечни, ставших очевидцами незаконных задержаний, пыток и внесудебных расправ открыто дать об этом показания.

Кроме того, в нашем расследовании впервые будут опубликованы показания свидетеля «с той стороны» — сотрудника Полка им. Кадырова,

который, по его словам, принимал непосредственное участие в контртеррористических операциях в декабре и январе 2017 года, задерживал людей, охранял их в «секретной тюрьме» и стал свидетелем казни по меньшей мере 13 из 27 фигурирующих в нашем списке человек.

Шеврон бойца полка им. А. Кадырова. Скриншот «Грозный ТВ»

Этот свидетель вышел на контакт с «Новой газетой» еще в 2017 году. Он согласился дать интервью и нотариально заверил свои показания для Следственного комитета России, не скрывая своего имени и должности. И для него это решение было делом принципа. Он просил только об одном — защитить семью, сам он готов был остаться в России, чтобы сотрудничать со следствием.

Но мы приняли решение вывезти из страны всю семью, включая самого свидетеля. Следственный комитет России ни разу не удовлетворил ни одного ходатайства о государственной защите даже непосредственных жертв чеченских силовиков.

Надеяться на то, что российское государство защитит свидетеля, который с точки зрения государства — настоящий предатель, было бы совсем уж наивно.

Мы смогли увезти этого человека и его семью из России лишь недавно — во многом благодаря помощи коллег из международных правозащитных организаций. Это оказалось страшно сложно. В мире очень много стран, осуждающих нарушения прав человека в Чечне. Но почти нет таких, которые готовы предоставить государственную защиту бывшим сотрудникам чеченских силовых структур в ответ на публичные показания о преступлениях, в которых они не просто выступали свидетелями, но и принимали участие.

Пока свидетель оставался в России, мы из соображений безопасности не могли публиковать его показания. Но за эти годы мы досконально проверили его рассказ и смогли его подтвердить. В том числе или даже в первую очередь — показаниями самих жителей Чечни, задержанных и содержавшихся на территории Полка им. Кадырова в январе 2017 года. Они опознали этого сотрудника. А мы, в свою очередь, прояснили очень важный для нас этический момент:

несмотря на то что свидетель выполнял незаконные приказы (а именно — принимал участие в задержаниях и охранял в незаконных местах лишения свободы задержанных), он не участвовал в пытках.

Более того, он был одним из немногих сотрудников полка, кто проявлял к задержанным сочувствие. Именно поэтому он запомнил многих из них, причем запомнил именно человеческие детали, которые можно было узнать только при доверительном общении.

Сегодня мы публикуем первую часть нашего расследования — итог совместной многолетней кропотливой работы. Каждый факт в этом тексте подтвержден официально: ведомственными документами, вступившими в силу приговорами, материалами уголовных дел, следственных проверок сообщений о преступлении, протоколами судебных процессов.

Все свидетельства очевидцев описываемых событий задокументированы в соответствии с законами Российской Федерации. Все эти люди дали согласие на публичное использование их персональных данных и показаний.

Таблицы МВД

Летом 2017-го, так и не дождавшись от Следственного комитета возбуждения уголовного дела по факту массовой внесудебной расправы, «Новая газета» опубликовала статью «Это была казнь». В ней мы привели список 27 убитых в январе 2017 года чеченцев.

После выхода этой публикации на электронную почту журналиста «Новой газеты» неизвестный нам человек прислал таблицу, которая содержала фотографические и персональные данные 67 задержанных в январе 2017 года жителей Чечни, а также сведения о результатах оперативно-разыскных мероприятий. Такую таблицу человек «с улицы» составить не мог.

Повторимся, мы не знаем имени человека, приславшего нам таблицу, но из переписки с ним стало очевидно, что это либо агент, либо непосредственно сотрудник УФСБ по ЧР. Этот человек дал понять, что руководство УФСБ по ЧР (в то время его возглавлял Игорь Хвостиков) крайне заинтересовано в публикации, чтобы интенсифицировать официальное расследование обстоятельств казни 27 человек.

К сожалению, присланные нам документы были черно-белыми ксерокопиями плохого качества. Но даже по едва различимым, крошечного размера фотографиям можно было определенно сказать, что многие из фигурантов этой таблицы были сфотографированы в одном и том же помещении: фоном на этих фото выступала белая стена с декоративным плинтусом посередине.

Стены именно с такими плинтусами были зафиксированы в ходе осмотра Полка им. Кадырова, который провели следователи ГСУ СКФО в рамках доследственной проверки по нашему заявлению о внесудебных расправах. Более того. В ходе этой проверки следователи в течение года осмотрели (и сфотографировали, подарив нам бесценный материал для анализа) все подразделения чеченского МВД, куда, по нашим данным, по сей день регулярно доставляют задержанных жителей Чечни.

Но деревянные плинтуса на стенах были только в Полку им. Кадырова.

Казарма №6 полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова в Грозном. В подвале этой казармы без суда были убиты задержанные чеченцы. Кадр «Грозный ТВ»

Из преамбулы к таблице прямо следовало, что все 67 человек были задержаны сотрудниками чеченских силовых структур в январе 2017 года. Только 14 человек из этих 67 задержанных присутствовали и в нашем «списке казненных». Остальные 54 человека, очевидно, находились в одних подвалах с фигурантами списка, а затем либо были отпущены, либо «легализованы» (то есть признались в совершении преступления и были осуждены). Но главное — эти 54 человека остались живы и, как мы уже тогда понимали, потенциально могли свидетельствовать о факте казни 27 чеченских жителей, которая произошла на территории Полка им. Кадырова в январе 2017 года. Найти этих свидетелей не составляло труда.

С точки зрения УПК РФ, эта таблица, которую мы неоднократно публиковали, была прямым доказательством страшного преступления. Следователи обязаны были изъять у нас этот документ и приобщить к его материалам проверки. Но следствие таблицей не заинтересовалось. Поэтому свидетелей казни нам пришлось искать самостоятельно (о результатах этой «невыполнимой миссии» мы расскажем далее).

Мы понимали, какими серьезными доказательствами являются таблица и сведения в ней. Поэтому мы попытались найти оригинал этой таблицы с цветными фотографиями задержанных. На цветных фотографиях, как мы предполагали, были бы более различимы не только помещения, в которых проводилась съемка задержанных, не только следы побоев на их лицах, но и одежда, в которой их фотографировали. К тому времени к ПЦ «Мемориал» и в «Новую газету» обратилось несколько семьей задержанных жителей Чечни, юристы проводили их доскональный опрос. И описание одежды, в которой задерживали людей, имело очень важное значение. Потому что именно в этой одежде их фотографировали после доставления в то или иное подразделение силовых структур Чечни.

В конце концов наши поисковые усилия увенчались успехом, и у нас оказался оригинал еще одной таблицы МВД — теперь уже с данными о 108 задержанных в декабре 2016 и в январе 2017 года и, главное, с их цветными фотографиями. К сожалению, мы не можем даже в общих чертах обозначить источник это таблицы, так как человек, который нам ее передал, взял с нас слово. Он подверг себя огромному риску, и мы согласились на это условие.

В этой таблице (у нас нет никаких сомнений в том, что она составлялась сотрудниками МВД по ЧР) приведены максимально подробное данные о чеченских силовых структурах, проводивших задержания, а все 108 фотографий задержанных группированы в соответствии с тем, какое подразделение задерживало людей.

Кадры из таблиц задержанных силовиками жителей Чечни, многие фигуранты списка — казнены

Эти фотографии очень красноречивы. Например, в Шалинском РОВД задержанных всех до единого фотографировали на фоне стены, до половины облицованной коричневым пластиком. В Полку им. Кадырова фоном выступали либо стена с плинтусом, либо белый стеклопакет с перемычками, либо труба в котельной, к которой задержанные были пристегнуты наручниками (в таком виде сфотографированы сразу трое).

В СОБРе «Терек» (чеченское подразделение Росгвардии) задержанных фотографировали на фоне белой стены без каких-либо опознавательных знаков, а вот на стене ЦПЭ МВД по ЧР за спинами задержанных можно разглядеть висящие на стене ведомственные документы.

В новой таблице мы нашли почти всех фигурантов (26 человек) из нашего «списка казненных».

Из этой таблицы также следует, что в декабрьских и январских задержаниях принимали участие сотрудники:

Полка Патрульно-постовой службы им. Кадырова (туда доставили больше всего задержанных — 58 человек);

ОМОНа (трое задержанных);

ЦПЭ МВД по ЧР совместно с сотрудниками ОМВД России по Грозненскому району (задержано 17 человек);

ФСВ НГ (Федеральной службы войск национальной гвардии) России СОБР «Терек» ГУ МВД России по СКФО (14 человек);

УУР МВД по ЧР (4 человека);

ОП № 2 УМВД России по г. Грозный (1 человек);

ОМВД России по г. Аргун (10 человек);

ОМВД России по г. Шали (1 человек).

Вот как распределились задержанные по районам Чечни:

Курчалоевский — 23 задержанных,

Шалинский — 41 задержанный,

Шелковской — 1 задержанный,

Наурский — 3 задержанных,

Грозненский район — 19 задержанных,

Старопромысловский — 4 задержанных,

Ленинский — 1 задержанный,

Заводской район — 1 задержанный,

Октябрьский — 7 задержанных,

по г. Аргуну — 10 задержанных.

По полученным позже свидетельствам выживших задержанных и их родственников, сотрудники отделов полиции вышеуказанных районов Чечни также принимали непосредственное участие в массовых задержаниях в декабре 2016 и в январе 2017 года.

В ходе доследственной проверки, проводившейся по нашему заявлению, все руководители вышеуказанных подразделений республиканских МВД и Росгвардии отрицали и сам факт задержаний, и свое участие в них. И только командир ППСП им. А. Кадырова Аслан Ирасханов вообще не ответил на запрос следователей.

Экс-командир Полка патрульно-постовой службы им. Ахмата Кадырова Аслан Ирасханов. Фото: Chechnyatoday.com

«Десятки задержаний по поручению главы Чечни»

Еще летом 2017 года совместно с ПЦ «Мемориал» мы установили следующее: список «казненных» состоит исключительно из жителей Чечни, задержанных в ходе так называемых спецмероприятий, проводившихся в республике в конце декабря 2016 года и 10–13 января 2017 года. Новая таблица МВД с цветными фотографиями и данными о 108 задержанных подтвердила этот факт.

С точки зрения роли самого главы Чечни Рамзана Кадырова в этих событиях январская спецоперация представляет особое значение, так как она широко освещалась республиканскими СМИ.

Выпуски новостей за 11–17 января 2017 года являются объективными доказательствами как самого факта массовых задержаний, так и того, что спецмероприятиями руководил лично Рамзан Кадыров.

Так, новостной сюжет от 11 января 2017 года (все упоминаемые в расследовании видеозаписи есть в распоряжении редакции. — Е. М.) начинается с утверждения ведущего новостей о том, что в результате спецопераций в Курчалоевском районе «четверо [жителей Чечни] уничтожены и десятки задержаны». На 1-й минуте 30-й секунде новостного выпуска диктор в подводке к сюжету о спецмероприятии опять говорит:

цитата «В Курчалоевском районе прошла спецоперация против бандитов. В результате четверо террористов уничтожены, один задержан. Напомню, ранее в этом районе уже были задержаны десятки молодых людей, связанных с бандподпольем». Корреспондент начинает свой сюжет следующими словами: «Спецмероприятия в Курчалоевском районе начались в утренние часы. Задача правоохранителей — выявить лиц, причастных к бандгруппам, и обезопасить жителей от потенциальной угрозы. Оперативные мероприятия проходят по поручению главы Чечни…»

В ходе доследственной проверки, которую следователи проводили по заявлению «Новой газеты», руководители силовых подразделений и районных отделов полиции республики отрицали вообще сам факт массовых задержаний, имевший место в январе 2016 года. Кроме того, они отрицали то, что фигурантов «списка казненных» вообще когда-либо задерживали сотрудники полиции.

Однако, например, в выпуске новостей ЧГТРК «Грозный» от 11 января 2017 года был показан один из задержанных накануне жителей Чечни Адам Дасаев.

В новостном сюжете его допрашивает лично глава Чечни Рамзан Кадыров, рядом с ним в кадре — командир Полка им. Кадырова Аслан Ирасханов и спикер чеченского парламента Магомед Даудов.



В таблице МВД с цветными фотографиями Адам Дасаев указан под номером 31, он входит в группу из 58 человек, задержанных сотрудниками Полка им. Кадырова. Кроме того, Адам Дасаев фигурирует и в нашем «списке казненных». По свидетельствам 15 задержанных в тот период жителей Чечни (имеются в распоряжении «Новой газеты». — Е. М.), с 10 по 26 января 2017 года Адам Дасаев содержался вместе с ними в одном подвале, расположенном в спортивном комплексе на базе Полка им. Кадырова.

А в ночь с 26 на 27 января Адам Дасаев был казнен в комнате отдыха шестой казармы Полка им. Кадырова.

Командир Полка им. Кадырова Аслан Ирасханов так и не был опрошен в ходе доследственной проверки. Спикер же чеченского парламента Магомед Даудов в своих объяснениях сказал следователю, что ему ничего неизвестно о судьбе людей, фигурирующих в нашем «списке казненных».

По официальным данным следствия, основанным на фактически голословном рапорте начальника ЦПЭ МВД по ЧР Межидова (рапорт не подтвержден никакими другими данными), Адам Дасаев в январе 2017 года выехал из Чечни, добрался до Сирии и примкнул там к террористическим организациям. Выпуск новостей ЧГТРК «Грозный» от 11 января 2017 года, ставящий под сомнение рапорт начальника чеченского ЦПЭ, к материалам доследственной проверки не приобщался.

14 января в вечернем выпуске новостей ЧГТРК «Грозный» вышел часовой сюжет, в котором Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, министр МВД по ЧР Руслан Алханов, замминистра МВД по ЧР Апти Алаудинов, командир СОБРа «Терек» Абузайд Висмурадов, командир Полка им. Кадырова Аслан Ирасханов и другие чеченские силовики стоят бок о бок с задержанным в этот день жителем Чечни Имраном Дасаевым, двоюродным братом Адама Дасаева. В полученной нами таблице МВД Имран Дасаев фигурирует под номером 79.

Карточка Имрана Дасаева в цветной таблице со списком задержанных

По официальной версии следствия, именно в бандформирование Имрана Дасаева входили все задержанные в декабре 2016 и январе 2017 года жители Чечни. Сами они, правда, узнали об этом и познакомились друг с другом только в подвалах Полка им. Кадырова.

Однако в официальном обвинении, предъявленном позже Имрану Дасаеву, указано, что он был задержан 12 февраля, то есть через месяц после репортажа ЧГТРК «Грозный» о его фактическом задержании.

Когда Имрана Дасаева судили (его приговорили к 22 годам лишения свободы), адвокат ходатайствовал о просмотре в зале суда новостного сюжета за 14 января 2017 года (протокол судебного следствия есть в распоряжении «Новой газеты». — Е. М.). Данный сюжет доказывал незаконное задержание и фактически делал недопустимыми все доказательства обвинения, так как по заявлению Дасаева (есть в распоряжении «Новой». — Е. М.) именно в это время его пытали и заставили оговорить себя и незнакомых ему ранее людей, с которыми он сидел в одном подвале. Тем не менее судья без какой-либо мотивировки отказался просмотреть видеозапись государственного телеканала и дать оценку в приговоре этому важному доказательству.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не был опрошен следователями в ходе доследственной проверки по нашему заявлению о массовых задержаниях и казни 27 задержанных. Этот весомый пробел в работе следствия необходимо восполнить.

Мертвый «Терек»

В списке казненных, который мы передали следствию, фигурируют 12 жителей Чечни, чьи фото в цветной таблице МВД сгруппированы под номерами 80–87 и 89–92. Все 12 «числятся» за сотрудниками СОБРа «Терек». А всего, если судить по данным этой таблицы,

в декабре 2016 и январе 2017 года сотрудниками «Терека» были задержаны 14 человек. Выжили — только двое.

Нам удалось установить судьбу одного из них. Аюб Анаев, фигурирующий в таблице МВД под номером 93, был «легализован» (то есть арестован в соответствии с УПК РФ) только в марте 2017 года. Ему вменили хранение оружия (гранаты).

Надо сказать, большинство задержанных в декабре 2016 и в январе 2017 года жителей Чечни были в последующие месяцы осуждены на разные сроки (в том числе условные) именно по 222-й статье УК РФ (хранение оружия). Если почитать тексты приговоров (в распоряжении «Новой газеты» имеются приговоры в отношении 26 человек. — Е. М.), то легко убедиться, что всем им вменяются преступления, идентичные по своей фабуле. Шел человек по селу, встретил патруль, показался ему подозрительным, в ходе личного досмотра у прохожего «обнаружили черный пластиковый пакет с гранатой». В системе координат сегодняшней Чечни обвинение в хранении оружия — все равно что признание невиновности. Это самый «легкий» исход, на который может надеяться чеченец, оказавшийся в «секретной тюрьме».

…Двенадцати молодым людям, фигурирующим в цветной таблице МВД в качестве задержанных сотрудниками СОБРа «Терек», так не повезло.

Мы скрупулезно выяснили судьбу почти каждого из них: дату, время, основания и обстоятельства их задержания, которое в итоге закончилось их бессудной казнью. И вот эти обстоятельства.

В ночь с 17 на 18 декабря 2016 года в Чечне начались массовые задержания. Поводом к тому стали события 17 декабря, когда поздно вечером в центре Грозного полицейский патруль расстрелял мчащуюся на огромной скорости машину, сбившую сотрудника ДПС. Видеозапись этого инцидента широко транслировали федеральные СМИ.

В машине находилось 6 человек. Трое, по официальным сообщениям МВД по ЧР, были убиты в перестрелке. Еще трое — Мадина Шахбиева, Ислам Бергаев и Сахаб Юсупов — получили ранения, были задержаны и госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи г. Грозного.

Карточки на раненных участников нападения на Грозный 18 декабря 2016 года: Бергиева, Юсупова и Шахбиеву

Еще через два дня, 20 декабря, Бергаев и Юсупов, по официальной версии, скончались от полученных ранений. Об этом со ссылкой на МВД по ЧР сообщали СМИ; кроме того, именно эта версия изложена в материалах уголовного дела № 31 431 (имеются в распоряжении «Новой газеты». — Е.М.), возбужденного чеченским следственным комитетом 18 декабря по факту нападения на полицейских в Грозном. Как следует из материалов этого дела, Бергаев, Юсупов и Шахбиева принадлежали к бандгруппе, в которую, помимо них, входили еще 7 человек. Трое были расстреляны в той самой машине 17 декабря, еще четверо были убиты 18 декабря в ходе спецоперации, которой официально руководил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Между тем Ислам Бергаев и Сахаб Юсупов, якобы умершие в больнице, фигурируют в таблице МВД под номерами 80 и 81 в качестве задержанных сотрудниками СОБРа «Терек».

На фотографии в таблице у Бергаева, якобы скончавшегося от полученных ранений, отчетливо видны следы насилия — синяки под глазами и кровоподтек на губе. Но ни у него, ни у Юсупова на фотографиях не просматривается никаких признаков тяжелых огнестрельных ранений, а также «ушиба головного мозга тяжелой степени, субдуральной гематомы в теменной области справа, межполушарного кровоизлияния, ушибленно-рваной раны в области угла глаза и теменной области справа…». Хотя именно так описаны в материалах уголовного дела № 31 431 ранения и травмы, которые Бергаев и Юсупов якобы получили в перестрелке с сотрудниками ДПС 17 декабря 2016 года.

«Биологическая смерть» Бергаева и Юсупова от полученных ранений и травм 20 декабря 2016 года была констатирована врачами Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Грозного. Так написано в посмертных судебно-медицинских экспертизах, проведенных сотрудником Республиканского Бюро СМЭ Минздрава ЧР А.Х. Абдулмежидовым (есть в распоряжении «Новой газеты». — Е. М.). Судя по этим заключениям, сделанным почему-то лишь спустя 4 месяца после декабрьских событий, эксперт Абдулмежидов не видел Бергаева и Юсупова мертвыми. Данных о патолого-анатомическом исследовании в экспертизах также нет, то есть вскрытие трупов Бергаева и Юсупова не проводилось (что является грубейшим нарушением ФЗ № 323).

При этом оба экспертных заключения представляют собой один и тот же текст с совершенно одинаковым описанием огнестрельного ранения (в верхнюю треть левой голени) и других травм, якобы ставших причиной смерти и Бергаева, и Юсупова. Любопытно то, что в текстах обеих экспертиз повторяются идентичные опечатки. Из этих опечаток, присутствующих на 5-й и 6-й страницах обеих экспертиз в одних и тех же местах, совершенно очевидно, что медицинские документы, которые исследует эксперт Абдулмежидов, — это один и тот же эпикриз пациента женского (!) пола. Поэтому

мы предполагаем, что экспертизы Бергаева и Юсупова на самом деле могли быть сделаны на основе медицинской карты Мадины Шахбиевой.

Именно она, по данным МВД по ЧР, опубликованным федеральными СМИ, действительно получила при задержании тяжелое ранение, в результате чего ей ампутировали ногу. По оперативным данным МВД по ЧР (есть в распоряжении «Новой». — Е. М.), она умерла 22 декабря. По данным ПЦ «Мемориал», к смерти девушки могли быть причастны ее родственники: Мадина якобы стала жертвой чеченского обычая «убийство чести». Однако документально подтвердить этот факт нам не удалось.

Из опроса отца Ислама Бергаева (есть в распоряжении «Новой газеты». — Е. М.) следует, что сотрудники полиции сообщили ему о ранении сына и о его смерти в больнице. Однако сам Бергаев своего сына не видел ни раненым в больнице, ни мертвым в морге. Более того, никто из родителей и других близких родственников тело Ислама Бергаева не опознавал. Аналогичная ситуация — по Юсупову и Шахбиевой. А вот тела остальных семи жителей Чечни, входивших, по версии следствия, в одну бандгруппу с Бергаевым, Юсуповым и Шахбиевой, были представлены родственникам для опознания. Это следует из их показаний, полученных в ходе расследования уголовного дела № 31 431 (есть в распоряжении «Новой». — Е. М.).

Из собранных и проанализированных нами материалов можно сделать вывод, что

на самом деле Бергаев и Юсупов были задержаны чеченскими силовиками 17 декабря 2016 года совершенно невредимыми и никак не могли умереть 20 декабря

от полученных ранений и «остановки кровообращения». В этот и последующие дни они были еще живы. И мы нашли не только фото-, но и видеодоказательства этого факта.

Присяга ИГИЛ

20 декабря 2016 ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за нападение в Грозном 17 декабря. 28 декабря на официальном сайте «Исламского государства» была опубликована и видеозапись, на которой 11 молодых чеченцев добровольно приносят присягу лидеру ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади. Это та самая группа, участвовавшая в нападении на Грозный 17 и 18 декабря 2016 года. Ровно посередине линейки боевиков мы видим Бергаева. При этом изображения трех человек, приносящих присягу Аль-Багдади, в видеозаписи заретушированы.

Вероятно, это был первый случай, когда ИГИЛ опубликовало присягу на верность от бойцов, личности которых от зрителя скрыты. Но почему и зачем?

Объяснить, почему вдруг «Исламское государство» решило скрыть личности трех из 11 чеченцев, логически можно только одним: именно в таком — отредактированном — виде «Исламское государство» и получило в свое распоряжение эту запись. И скорее всего, получило ее явно не от самих участников присяги, потому что им как раз не было смысла скрывать свои личности.

Так кто и почему это сделал?

Мы полагаем, что первыми, кому видеозапись присяги попала в руки, были сами чеченские полицейские. Потому что впервые информация о существовании такой записи появилась буквально через несколько часов после перестрелки в Грозном, то есть еще за несколько дней до ее публикации на ресурсе ИГИЛ. Об этом сообщили со ссылкой на источник в МВД по Чечне официальные новостные агентства — ТАСС и РИА Новости, а также ресурс Life.

Скорее всего, запись обнаружили в телефонах шести молодых людей, находившихся в той самой машине, расстрелянной сотрудниками ДПС поздно вечером 17 декабря 2016 года в центре Грозного. И очевидно, что она не была заретушированной, поскольку именно по этой записи, скорее всего, были оперативно установлены личности остальных 5 участников группы. Доказательством тому служат персональные данные нападавших, распространенные в ориентировках МВД по ЧР уже через несколько часов после расстрела машины в центре Грозного.

Позже из репортажа ЧГТРК «Грозный» от 19 декабря стал очевиден и источник официальной информации о нападении — ЦПЭ МВД по ЧР.

Этот репортаж и заявление сотрудника чеченского ЦПЭ порождают вопрос:

кто был четвертым задержанным? Ведь, согласно официальной версии, живыми после нападения взяли только троих — Юсупова, Бергаева и Шахбиеву.

Однако это не единственный вопрос, который возникает к правоохранительным органам по поводу этой записи. Очевидно, что видеозапись присяги является важнейшим вещественным доказательством по делу о нападении на Грозный — при этом она даже не упоминается в материалах этого уголовного дела. Ее не приобщили даже через 10 дней, когда видеозапись присяги «всплыла» на официальном сайте ИГИЛ с заретушированными изображениями трех из 11 участников нападения на полицейских в Грозном. Из материалов дела также полностью исчезло всякое упоминание об 11-м участнике нападения, и следствие даже не пыталось установить его личность.

Кадр с присяги молодых людей террористической организации ИГИЛ. На видео — заретушированные люди, ретушь нанесли чеченские силовики?

Мы не знаем причины, по которой некто скрыл личности трех человек на этой видеозаписи. Мы можем лишь с большой долей уверенности предположить, что мотив и возможность подкорректировать запись была только у чеченских силовиков.

Есть еще один факт, укрепляющий нас в этой догадке:

одним из трех человек, чье изображение на записи скрыто, очевидно, является Мадина Шахбиева. Девушку вполне уверенно можно опознать по незаретушированной руке.

Кроме того, ресурс Life, первым опубликовавший со ссылкой на источник в МВД по ЧР данные о нападавших, сообщил в том числе об участии в нападении на полицейских в декабре 2016 года родного брата Мадины Шахбиевой.

Шахбиевы — очень непростая семья, они имеют родственные связи с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым (см. справку). Возможно, именно этим обстоятельством и объясняется тот факт, что 11-й задержанный живым участник нападения, предположительно родной брат Мадины Шахбиевой, никак не фигурирует в материалах уголовного дела № 31 427 и фактически выведен из-под уголовной ответственности. И видеозапись не была приобщена как доказательство по уголовному делу только для того, чтобы не устанавливать личность 11-го участника. В отношении же самой Мадины уголовное расследование было прекращено в связи с ее смертью.

справка

Мадина Шахбиева являлась племянницей сотрудника МВД по ЧР Шахмана Шахбиева, близкого к депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. Шахбиев входил в подразделение охраны главы Чечни, прикомандированного в Москве. Службу так называемый чеченский полк, в котором состоял Шахбиев, нес в «Президент-отеле» на Якиманке. Большую часть времени сотрудники этого полка, однако, занимались «коллекторскими услугами». Это один из видов криминального бизнеса, который регулярно приносит огромные пополнения в неофициальный бюджет Чечни.

Рапорт Межидова

Но на этом приключения видеозаписи присяги ИГИЛ не закончились.

В распоряжении журналистов «Новой газеты» оказался материал МВД по ЧР по проверке сообщения о преступлении, выявленного сотрудниками чеченского ЦПЭ в результате — цитирую — «проведения ОРМ «наблюдение» в информационно-телекомуникационной сети Интернет».

Оказалось, что 20 января 2017 года чеченские оперативники наблюдали за интернетом (так буквально следует из рапорта начальника ЦПЭ МВД по ЧР Межидова, есть в распоряжении «Новой». — Е. М.) и совершенно нечаянно обнаружили видеозапись, размещенную в YouTube под названием «Вилаят #Кавказ: Сейчас и только сейчас началось сражение».

В рапорте Межидова, оформленном по данному факту, сказано, что на видеозаписи — 11 жителей Чечни, «которые совершили вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов 17 и 18 декабря 2016 года в г. Грозном…»

И все 11, по словам Межидова, опознаны. Но в списке, который приводит в своем рапорте Межидов, Мадина Шахбиева и ее брат отсутствуют.

На этом скриншоте также замазаны трое участников присяги. И сам скриншот совершенно точно сделан с видеозаписи, абсолютно идентичной той, которая была размещена на официальном сайте «Исламского государства».

Вместо Мадины Шахбиевой и предположительно ее брата в рапорте Межидова в качестве участников нападения на Грозный и фигурантов присяги ИГИЛ указаны Адам Хусайнович Ильясов 22.09.1997 года рождения и Ислам Алиевич Алимханов 07.06.1998 года рождения.

При этом, по официальной версии чеченского МВД, они никогда не задерживались сотрудниками силовых структур, в конце декабря 2016 года выехали из Чечни и примкнули к террористическим организациям в Сирии. Правда, МВД по ЧР установило этот факт только осенью 2017 года, после того как в апреле 2017 года мы передали в Следственный комитет России список казненных жителей Чечни. В этом списке значатся и Адам Ильясов, и Ислам Алимханов.

Скриншот выпуска «Новой газеты» с публикацией «Это была казнь» в № 73 от 10 июля 2017. В нем мы опубликовали список казненных жителей Чечни, ранее переданный в СК

«Ждать нет смысла, так как его не будет…»

18-летнего Ислама Алимханова задержали в ночь с 17 на 18 декабря 2016 года.

Цитата Из объяснений матери, Лайлы Висхановой

«17 декабря 2016 года с вечера Ислам был дома. Примерно в 23 часа 30 минут Ислам вышел на пробежку… Утром 18.12. 2016 примерно в 8 часов меня разбудил сын Аслан и сообщил, что Ислама нет дома. Я начала переживать, так как не было случая, чтобы Ислам где-то оставался с ночевкой. Я сразу же позвонила своему деверю (младший брат мужа) Алимханову Альви… Алимханов Альви и его брат Ахъяд после моего звонка немедленно… приехали в отдел полиции по Октябрьскому району г. Грозный, где сообщили об исчезновении Ислама… Кто-то из сотрудников полиции (анкетные данные и должность сотрудника полиции мне неизвестны) сообщил, что мой сын Ислам действительно находится в указанном РОВД, чтобы мы не переживали, что они (сотрудники полиции) проверят Ислама и отпустят домой. И с тех пор по настоящее время мне о месте нахождения моего сына Ислама ничего не известно… Одет он в ту ночь был в коричневую стеганную теплую куртку…»

В таблице МВД с данными о 108 задержанных Ислам Алимханов действительно сфотографирован в темной куртке, при сильном увеличении цвет ее похож на темно-коричневый.

Ислам Алимханов в таблице задержанных силовиками чеченцев — №83

19-летний Адам Ильясов — двоюродный брат Магомед-Эмина Ильясова, участвовавшего в декабрьском нападении в Грозном. Из показаний матери Адама Ильясова Хабилы Каимовой следует, что

в ночь с 17 на 18 декабря всех родственников мужского пола Магомед-Эмина Ильясова увезли в УМВД по г. Грозному и продержали там до 4 часов утра.

В УМВД по Грозному находились также родственники и других участников нападения, в частности родственники Ислама Бергаева.

В ту ночь Адама Ильясова отпустили. Он вернулся домой и лег спать. Примерно в 8 утра 18 декабря на телефон матери Адама Ильясова, как следует из ее объяснений, снова позвонили, теперь уже из Старопромысловского ОМВД Грозного, и потребовали, чтобы Адам явился в отдел полиции. Адама отвез в Старопромысловский отдел полиции его собственный дядя Хасин.

Позже в этот день он по требованию полицейских съездил за мобильным телефоном и паспортом Адама и снова вернулся в полицию.

Адам Ильясов — №82

цитата Из показаний дяди, Хасина Ильясова

«С утра 18 декабря 2016 года я находился дома, примерно к 8 часам утра к нам в гости зашла сноха, Каимова Хабила. Примерно спустя 5–7 минут следом за своей матерью к нам пришел [мой] племянник Адам и сообщил мне, что на номер Хабилы звонил сотрудник из Старопромысловского РОВД г. Грозного… и сказал, что Адаму необходимо подойти в ОУР (отдел уголовного розыска. — Е. М.) отдела полиции. Я, забрав у Адама телефон, позвонил на входящий номер с целью узнать, кто звонил и в связи с чем. Когда я позвони, мне ответил мужчина… Он представился заместителем начальника криминальной полиции Старопромысловского РОВД г. Грозного Магомадов[ым] Мамед[ом]. В ходе телефонного разговора Мамед сказал мне, чтобы я быстро доставил Адама в их отдел полиции… По приезде в РОВД… я со своего номера позвонил Мамеду и сообщил, что мы прибыли в РОВД… Мы поднялись на второй этаж, после чего меня попросили спуститься и подождать на первом этаже, а Адама завели в кабинет, где на двери была вывеска «Заместитель начальника по розыску Магомадов Мамед»… …Сотрудник полиции, одетый в черную форму, в звании подполковника спросил, кем я прихожусь Ильясову Адаму… Я ответил, что дядей, и… спросил, в связи с чем мой племянник вызван в РОДВ, на что подполковник пояснил мне, что Адам является преступником и бандитом… и сообщил, что ждать Адама нет смысла, так как его не будет…»

Доказательство жизни после смерти

Мы пытались разыскать видеозапись присяги ИГИЛ, которую якобы нашли, «наблюдая за интернетом», сотрудники ЦПЭ МВД по ЧР. Но ссылка, указанная в рапорте Межидова, оказалась недействительной. Поиск по названию видеозаписи также не дал никаких результатов.

Зато в ходе нашего расследования мы нашли другую видеозапись, на которой Ильясов и Алимханов действительно присягают лидеру «Исламского государства» Абу Бакру аль-Багдади, а через несколько минут в этой же записи отрекаются от него и кроют его самыми последними словами.

Мы также нашли и другие аналогичные видеозаписи, в которых фигуранты нашего «списка казненных» сначала присягают, а потом в той же одежде, в тех же декорациях отрекаются от ИГИЛ. Для нас очевидно: все эти записи — топорно сработанный спектакль.

Все видеозаписи с постановочными присягами ИГИЛ впервые были выложены в YouTube на канале Facts online. Этот канал создан 13 февраля 2017 года. На нем размещены исключительно видеоролики, разоблачающие критиков главы Чечни Рамзана Кадырова. Все они сделаны по одним и тем же лекалам.

Видеоролики с лжеприсягами ИГИЛ выполнены в лучших традициях всем известного жанра «извинений перед Рамзаном Кадыровым».

Видеоролик с участием фигурантов нашего «списка казненных» Юсупова, Бергаева, Ильясова и Алимханова называется «Кровавая история хариджизма в Чечне. Декабрь 2016 года». Начинается запись с кадров того самого видео, в котором 11 молодых людей (изображения троих заретушированы) добровольно приносят присягу Аль Багдади, среди них можно опознать Ислама Бергаева — он сидит в самом центре в светло-серой толстовке. На 18-й минуте 58-й секунде голос за кадром говорит: «Они призывали убивать тех, кто служит государству. Теперь же они раскаиваются. Насколько искренне это раскаяние — сложно судить. Они выражают недовольство и несогласие с Аль Багдади, тому, кому ранее принесли присягу на верность. Что это — лицемерие или искреннее осознание ошибок?»

И вот на 19-й минуте 14-й секунде этой записи мы снова видим Ислама Бергаева. Он похудел и явно измучен. Но синяков на его лице больше не видно. Он сидит на фоне черного флага с белым черепом и костями и говорит, опустив голову: «Я тот, кто присягнул Абу Бакру аль-Багдади на послушание и подчинение. Я из своих заблуждений считал его сыном халифа…»



Аналогичные по содержанию отречения от аль Багдади и ИГИЛ на фоне флага с черепом и костями произносят Адам Ильясов (на 19-й минуте 17-й секунде ролика), Сахаб Юсупов (20-я минута записи) и Ислам Алимханов (20-я минута 12-я секунда записи).

На фотографиях в таблице МВД с данными о 108 задержанных Ильясов и Алимханов значатся под номерами 82 и 83. На фотографиях у обоих отчетливо видны следы физического насилия. Гематомы на лице Ислама Алимханова имеют ярко выраженный фиолетовый оттенок. Этот факт свидетельствует о том, что данная фотография Алимханова была сделана минимум через сутки после нанесения побоев.

На видеозаписи с лжеприсягой ИГИЛ от этих гематом нет и следа. Это является абсолютным доказательством того, что видеозапись была сделана через несколько дней после задержания парней.

Алимханов Ислам на первой фотографии — в таблице МВД, на втором кадре — в «видеоизвинении»

Кроме того,

именно эти видеоролики являются объективным доказательством того, что Бергаев и Юсупов не были ранены 17 декабря 2016 года при задержании.

У обоих на записи нет никаких признаков пулевых ранений и «рваных ран» в области головы. А это значит, что и скончаться в больнице 20 декабря 2016 года от несуществующих ранений и травм они не могли.

Ислам Бергаев на первом фото — в таблице МВД по задержанным. На втором кадре — в «видеоизвинении»

Сахаб Юсупов в таблице МВД и на «видеоизвинении»

«Аль Багдади, ты тварь церэушная…»

В материалах проверки, которую ГСУ по СКФО проводило по нашему заявлению о массовой внесудебной казни, есть протокол осмотра предметов (документов). Как из него следует, 18 сентября 2017 года следователь ГСУ по СКФО Владимир Кожев осмотрел диск с видеозаписью под названием «Вербовка сорвалась. Представляется вашему вниманию разоблачение игилОВЦЕВ (так в протоколе. — Е. М.). Вербовщики в сети-интернет не оставляют попыток использовать молодежь в своих грязных целях».

Это еще одно постановочное видео с отречением от ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), в котором фигурируют участники нашего «списка казненных».



К записи, содержание которой следователь Кожев описывает в протоколе, приобщены сделанные с нее шесть скриншотов.

На первом скриншоте можно уверенно опознать Сайхана Вахамсолтаевича Эскарбиева, на втором — Альви Асламбековича Хакимова. Оба фигурируют в нашем списке казненных и указаны в таблице МВД с данными о 108 задержанных под номерами 84 и 85.

Из материалов дела — на видео пронумерованы 9 человек, а двое заретушированы

Тем же следователем Кожевым к материалам проверки приобщены основанные на рапорте начальника ЦПЭ МВД по ЧР Межидова документы, из которых следует, что Хакимов и Эскарбиев в конце декабря 2016 года выехали из Чечни и примкнули к «Исламскому государству» в Сирии.

Но в материалах проверки есть еще и заявления родителей Хакимова и Эскарбиева, из которых следует, что их сыновья на самом деле были задержаны сотрудниками полиции в декабре 2016 года. И в отличие от рапорта начальника ЦПЭ МВД по ЧР Межидова, заявления родителей Хакимова и Эскарбиева подтверждаются объективными доказательствами.

Из объяснения матери Эскарбиева Женсат Ламаевой следует, что 21 декабря 2016 года Сайхан Эскарбиев поехал в Грозный навестить своего друга в больнице и пропал. 22 декабря Ламаева подала заявление о его пропаже в ОМВД по Шелковскому району, а 6 января родственников Эскарбиева — цитирую — «вызвали в МВД по Чеченской республике, расположенном в г. Грозном по ул. А.Х. Исаева, где

в актовом зале собрали всех родственников, у которых также пропали дети или их забрали с дома сотрудники правоохранительных органов [в конце декабря]. В актовом зале выступал Алаудинов Апти, который нам сообщил, что наши дети живы и находятся у них…»

В день исчезновения, 21 декабря 2016 года, Сайхан Эскарбиев, со слов матери, был одет в синий пуховик. На фотографии в таблице МВД с данными о 108 задержанных отчетливо видно, что Сайхан Эскарбиев действительно в пуховике синего цвета.

Из объяснений родственников Хакимова следует, что Альви Хакимов исчез 21 декабря — в тот самый день, когда его жена родила ему сына. В 11 часов 21 декабря мать позвонила Альви Хакимову и сообщила, что у его жены начались роды и ее нужно везти в роддом в Грозный. Альви Хакимов сказал, что заедет к другу Апти Успанову, чтобы занять 10 тысяч рублей. Он действительно заехал к Апти Успанову и занял эти деньги. А в 12 часов жена Альви Хакимова получила по вотсапу сообщение с телефона мужа, что сегодня он не приедет. Одет в этот день Альви Хакимов был в темно-синюю куртку. Она отчетливо видна на фотографии в таблице МВД.

Кроме того, под номером 88 в таблице МВД фигурирует в качестве задержанного и Апти Арбиевич Успанов 03.09.1990 года рождения, житель Наурского района (в котором живут и Хакимовы). Апти Успанов — видимо, единственный человек, которого после задержания отпустили из СОБРа «Терек» на свободу. Это известно из показаний матери Альви Хакимова, которая общалась с Апти Успановым и таким образом узнала, что ее сын действительно занял деньги у своего друга. А потом, очевидно, они оба были задержаны.

22 декабря отец Альви Хакимова обратился с заявлением о пропаже сына в отдел полиции станицы Николаевской Наурского района. Из объяснений матери Хакимова следует, что вечером 22 декабря к ним домой пришли люди в военной форме без опознавательных знаков, с ними был местный участковый по имени Башир. Они произвели, по сути, обыск, в ходе которого изъяли ноутбук. Постановления на обыск не предъявляли, протокол об изъятии не оформляли.

5 января 2017 года отец Альви — цитируем объяснение из материалов проверки — «попал на прием к начальнику отдела полиции ОМВД РФ по Наурскому району по имени Ширвани (предположительно это Ширвани Эдельгериев, действительно имеющий отношение к ОМВД РФ по Наурскому району, как это следует из выписки Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, есть в распоряжении «Новой». — Е. М.)… В ходе беседы Ширвани показал видео с участием моего сына в исповедовании радикально[го] течени[я] «Ислам» и различных высказываний, а также сказал, что он (Альви) находится у властей. Конкретно у кого именно и где, не пояснил…»

Лист из тома проверки: на фото диск с видеозаписью

Именно эту видеозапись мать Альви Хакимова передала следователю ГСУ по СУФО Владимиру Кожеву. Видеозапись легко найти в YouTube все на том же пропагандистском канале Facts online.

Мы просмотрели запись до конца и обнаружили, что следователь Кожев не полностью описал содержание этой видеозаписи. Поэтому в протокол не попали очень важные факты.

А именно.

Сайхан Эскарбиев читает текст перед собой. Флаг заретуширован редакцией

На 19-й минуте 12-й секунде на видеозаписи мы видим комнату со светлыми занавесками, на которые подвешен игиловский флаг с белой надписью на арабском языке. На фоне флага сидит Сайхан Эскарбиев. На видеозаписи он призывает к джихаду, но если внимательно вглядеться, то становится понятно: на самом деле Эскарбиев читает текст, который лежит перед ним на какой-то невысокой поверхности (на стуле или журнальном столике).

На 19-й минуте 26-й секунде мы видим уже Альви Хакимова, сидящего на фоне того же флага. Альви Хакимов пытается импровизировать,

даже вспоминает про гурий в раю для шахидов-смертников, но сбивается, опускает голову и смотрит, видимо, на текст-подсказку.

Альви Хакимов. Флаг заретуширован редакцией

На 19-й минуте 46-й секунде этой видеозаписи нам снова показывают Сайхана Эскарбиева и затем Альви Хакимова. Но за их спинами уже совсем другой флаг — тоже черный, но с белым черепом и костями. При этом и Эскарбиев, и Хакимов одеты в ту же самую одежду, в которой их снимали на фоне игиловского флага. За кадром звучит голос диктора: «А вот совершенно другая съемка и совершенно иное мнение этих же заблудших. Еще вчера столь рьяно и решительно готовые выполнить любое указание своих порочных главарей в нужной ситуации, они тут отрекаются от них…»

— Этот Абу Бакр Багдади — петух конченый! — говорит Альви Хакимов на фоне флага с черепом и костями.

— Твой джихад — это компьютер, не больше! Кнопочный герой чертов! Крыса компьютерная! Ты шайтан, и звать тебя никак!.. Тварь церэушная! — говорит вслед за ним Сайхан Эскарбиев.

В конце ролика Эскарбиев и Хакимов обзывают Эль-Багдади последними словами на фоне совсем другого флага, однако одеты в ту же самую одежду

Мы уверенно предполагаем, что постановочные видеоролики с лжеприсягами скорее всего были сделаны в самом конце декабря 2016 года после декабрьских задержаний всех 14 человек, которые фигурируют в таблице МВД и числятся за сотрудниками СОБРа «Терек».

Постановочные видеозаписи с лжеприсягами ИГИЛ, по нашему мнению, имеют огромное доказательное значение, так как объективно опровергают рожденную на скорую руку чеченскими силовиками версию о том, что Эскарбиев, Хакимов, Алимханов, Ильясов и другие задержанные в конце декабря 2016 года молодые люди выехали из Чечни в Сирию и примкнули к аль-Багдади — к человеку, которого они публично обозвали «церэушной тварью»…