Мы скажем только слова любви

В Москве в День всех влюбленных активистки выстроились в «Цепь солидарности и любви». Акция прошла на Старом Арбате, у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой, основная ее цель — выразить поддержку женщинам-политзаключенным. Акцию «Цепь солидарности» российские активистки стали проводить вслед за белорусскими, там женщины использовали бело-красно-белую символику в знак протеста против действий Александра Лукашенко. В Москве на акции собрались не только сотни активисток, но и рекордное число разнообразных провокаторов.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

«В День всех влюбленных мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным — всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция (как студентку Алену Китаеву), всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках», — так акцию описали сами организаторы.

Чай с НОДом

В начале Арбата я увидела двух молодых людей, у одного из них в руках был большой поднос с чаем. Стало очевидно, что они идут туда же, куда и я. Представляться парни не стали, зато попытались меня заверить, что раздача чая — их личная инициатива.

— Мы хотим, чтобы девушкам было не холодно, чтобы они согрелись, сейчас ведь очень холодно, мы решили их поддержать. Мы ничего не думаем про сегодняшнюю акцию, сегодня ведь День всех влюбленных. Мы хотим показать женщинам, что мы их любим, — объясняет тот, что с подносом.

В Москве -13°, прогноз погоды говорит, что ощущается как все -20°, но, несмотря на это, несколько сотен активисток вышли на улицу.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Уже на подходе к цепи можно услышать, как в начале шеренги кто-то кричит «Уходите!», «Позор!». Это активисты обращаются к провокаторам из националистических движений SERB и НОД, которые сюда пришли едва ли не раньше самих участников акции. На двоих из них надеты каски с надписью «НАТО», в руках они держат фальшивые долларовые купюры и игрушечные автоматы. Провокаторы подходят вплотную к активисткам и пытаются всучить им «деньги», одну из девушек они зачем-то начинают трогать.

— Я живу на натовские деньги. Мы несем демократию. Это наш доллар. Акбар. Девочки стоят за наши доллары, — выкрикивает самый активный провокатор, пытаясь при этом имитировать американский акцент. Активистки в ответ просят оставить их в покое. В этот момент я снова замечаю молодых людей с чаем, они очень демонстративно ходят с подносами и, приговаривая «девушки, милые, любимые», настойчиво предлагают активисткам чай. Девушки отказываются брать у них напитки, называя их сербовцами.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

— Мое любимое в этих провокаторах — это то, что они иронично кричат, что они тут защищают демократию, представляются американцами, пытаются дать нам фальшивые доллары. Видимо, НОД не выделил деньги на настоящие. Они с иронией говорят про демократию, но при этом наш президент как бы сам говорит, что у нас демократия. Кажется, не могут между собой договориться, демократия — это хорошо или плохо. А люди с чаем — это провокаторы, которые за две тысячи рублей свою совесть продали. Мы не отвечаем на их действия, — говорит активистка Александра.

Провокаторов на акции действительно очень много. Какая-то женщина очень близко подходит к вставшим в цепь, подносит камеру телефона к их лицам и спрашивает, кто им платит за попытку «государственного переворота». Одна из активисток пытается ей объяснить, что никакой переворот тут не готовится, что они просто вышли выразить поддержку политзаключенным. Женщина с камерой начинает смеяться ей в лицо.

Цепь и лента

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Девушки, вставшие в цепь, держат длинную белую ленту, почти у каждой предмет красного цвета либо в руках, либо на одежде. У некоторых к курткам приколоты сердца с именами политзаключенных. Внушительный список женщин, которые столкнулись с репрессиями, организаторы акции выложили в соцсетях еще до ее начала. Чаще всего встречаются плакаты с именем Анастасии Шевченко, которой вменяют участие в деятельности организации, признанной на территории России нежелательной.

— Я здесь, чтобы выразить поддержку всем политическим активистам, правозащитникам, политическим заключенным. Я выбрала сегодня Анастасию Шевченко, чтобы обратить внимание людей на ее уголовное преследование, ей недавно прокуратура запросила пять лет лишения свободы по делу об участии в нежелательной организации, она первая российская гражданка, которая преследуется по этому делу.

Я считаю, что политические репрессии в России XXI века — это какое-то средневековье.

Я здесь, чтобы показать, что в нашей стране есть еще гражданское общество, которое готово отстаивать свои права и свободы, — говорит активистка Даша Образцова.

На акции можно заметить и женщин, включенных в список тех, кто подвергся репрессиям. В цепи стоит муниципальный депутат и бывшая преподавательница МГУ Юлия Галямина, которую 23 декабря прошлого года Тверской суд Москвы приговорил к двум годам условно по «дадинской» статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Юлия Галямина в центре. Фото: Влад Докшин / «Новая»

— Не могу больше преподавать в университете, везде сняли мои лекции. Но это дало мне больше времени, чтобы заниматься политикой. Скорее всего, я перестану быть муниципальным депутатом, не смогу баллотироваться на выборы, но я все равно буду баллотироваться, добиваться того, чтобы мне дали быть кандидатом. Конечно, я не перестану заниматься политикой, просто за меня сделали сложный выбор, который я давно должна была сделать, и теперь я буду заниматься только политикой и больше ничем, — говорит Галямина о последствиях своего уголовного преследования.

На Арбате можно увидеть и активистку Олю Мисик, ставшую знаменитой после того, как в 2019 году она публично читала Конституцию сотрудникам полиции. 10-го августа прошлого года суд назначил Мисик «запрет определенных действий» после акции у Генпрокуратуры. Тогда неизвестные облили здание розовой краской и вывесили баннер. Мисик сказала, что в самой «Цепи» она из-за решения суда стоять не может, но и не прийти она не могла.

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Атака «волонтерской роты»

Недалеко от нас я увидела небольшую группу совсем юных мальчиков. Подойдя поближе, услышала их разговор. Один из молодых людей объясняет другим, как нужно действовать: «Ну вы не слишком палитесь и не слишком проявляйте агрессию». Спрашиваю у них, в честь чего они пришли сюда с цветами и откуда вообще их взяли.

— Мы пришли цветочки подарить, мы просто дарим. Люди тут собрались, мы решили дать им цветы. [Про акцию] ничего не знаем, чисто погулять пришли. Нам просто цветы дали, — отвечают они. Кто дал и где, не говорят.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Подхожу к следующему парню, он раздает пледы и он же, кажется, единственный, кто может ответить на вопрос, кто им дает цветы, пледы, чай.

— Это волонтерская организация «Волонтерская рота». Каждый год мы проводим подобные мероприятия 8 марта и 14 февраля. У нас это запланированное мероприятие, — говорит молодой человек.

В официальной группе «Волонтерской роты» ВК дается такая информация об организации:

«На протяжении 2018 года в 12 регионах РФ в формате региональных молодежных форумов при поддержке Фонда президентских грантов реализовывался проект «Территория действия». По итогам реализации проекта было принято решение о создании волонтерского движения. Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение за патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи — «Волонтерская рота боевого братства».

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Спустя час после официального начала «Цепь солидарности» растянулась уже метров на сто, активистки продолжают прибывать. По моим подсчетам, участников за все время было около пятисот. Как ни странно, нет никаких задержаний, но несколько автозаков дежурят на соседних улицах.

Все продолжают скандировать лозунги: «Юля [Навальная], мы с тобой!», «Россия будет свободной!». Некоторые люди просто проходят мимо, интересуются, в честь чего проводится акция, а затем и сами встают в цепь. Так, лозунг про свободную Россию подхватила пожилая женщина, которая просто гуляла по Арбату.

— Положительно отношусь к акции. Конечно, я знаю Юлию Навальную и самого Навального. Конечно, [Юлия] должна быть здесь, родина ее — Россия, она же мужа своего поддерживает. Я читаю про Навальных в газетах.

Он лечился в Германии, приехал, его вдруг задержали. Зачем? Он должен быть свободным человеком, мы не должны быть в рабстве.

Бог есть свобода, где любовь божья, там свобода, — делится она своим мнением об акции.

«Цепь солидарности и любви» подошла к концу в 16.15. В этот день полицейские почти не беспокоили собравшихся, задержаний не было. Но когда большая часть разошлась, к одной из активисток подошли сотрудники и потребовали у нее паспорт для того, чтобы переписать данные. По ее словам, полицейские решили, что она является организатором мероприятия.