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№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
«Проведение дальнейшей терапии нецелесообразно»
В Чувашии умерла 6-летняя девочка со СМА: врачи перестали колоть ей «Спинразу»
Фото: ТАСС
Алексей ТарасовОбозреватель
С этой заметкой беда: и не написать нельзя, и написать — риск для двух жизней. Наталья Суранова сейчас на сносях в роддоме, и о смерти своего старшего ребенка, 6-летней дочери, она еще не знает. У девочки была СМА. Врачи Чувашской республиканской детской клинической больницы (Чебоксары) отменили в декабре ей уколы «Спинразы». И вот, спустя полтора месяца, она умерла. Матери в СМА-чате рыдают, но решили пока не шуметь — пусть Наталья сначала родит. Попросили всех в соцсетях помалкивать. И готовят письмо президенту.
У газеты выбора в общем-то нет, поскольку смерть Лены — это государственная политика. Это один из ее итогов. «Новая» получила моментальный отклик от Александра Курмышкина, невролога, директора БФ «Помощь семьям СМА», доверенного лица Н. Сурановой. Он написал президенту и от своего имени, и от родителей пациентов со СМА, и самих пациентов (у него доверенности от 356 больных СМА или их законных представителей — в том числе на представление их интересов при обращениях к государству).
Уважаемый Владимир Владимирович.
Понимаем, что вы, как глава огромного государства, не можете один решить все проблемы российского здравоохранения, тем более такой небольшой ее части, как помощь пациентам со СМА, и что этим должны заниматься врачи, сотрудники департаментов здравоохранения и органов Росздравнадзора.
Однако обстоятельства в Российской Федерации со снабжением пациентов со СМА складываются таким образом, что мы опять вынуждены обращаться к вам напрямую, потому что организация помощи детям и взрослым со СМА настолько несовершенна, что, несмотря на выделенные вами деньги на лечение пациентов со СМА через фонд «Круг добра», они продолжают умирать без лечения по вине врачей и администраторов.
Сегодня утром погибла 6-летняя девочка со СМА из города Канаш Чувашской Республики Елена Суранова.
В декабре прошлого года она по решению «врачей» из города Чебоксары была снята с лекарственного лечения (редакция «Новой» располагает заверенной копией протокола заседания врачебной комиссии БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии № 107/1 от 29.12.2020 года. — Ред.), которое ей очень сильно помогало и которое единственное могло предотвратить эту смерть. Доверенный врач пациентки предупреждал врачей Чувашии о подобной возможности, но они все равно перестали лечить ее дорогостоящим препаратом.
Это — самый вопиющий случай, но, к сожалению, не единственный.
5 февраля в Ижевске без лечения умерла другая девочка со СМА Гюльназ Гариева. Родители умоляли врачей провести врачебную комиссию, чтобы рассмотреть возможность назначения жизнеспасающего лекарства, но не было сделано даже этого.
В Казани несколько пациентов со СМА с выигранными судами с пометкой «с немедленным исполнением» несколько месяцев не могут получить свое лекарство: руководство республики просто не выполняет законы РФ и не исполняет решения российского суда в отношении защиты жизни и здоровья пациентов со СМА, а местная прокуратура и СК делают вид, что это беспредельное нарушение закона их не касается, несмотря на неоднократные обращения пациентов к ним.
Две недели назад семь семей, имеющих малолетних пациентов со СМА в критическом состоянии (четверо из них находятся на аппарате ИВЛ), в отношении которых также уже состоялись решения суда о немедленном начале лечения, были вынуждены устроить единичные пикеты перед зданием администрации края, и только это заставило чиновников начать выполнять закон. До этого пикета ни местный СК, ни прокуратура не реагировали на нарушение закона в отношении умирающих детей.
Мы можем перечислять эти ужасные события, которые происходят ежедневно, очень долго.
Все это особенно непонятно на фоне выделения Вами специального канала финансирования для пациентов СМА и для лечения других орфанных болезней в размере 62 млрд рублей в год, ради чего Вами были предприняты беспрецедентные меры — принят «налог для богатых» как первый шаг к изменению плоской шкалы налогообложения в РФ.
Мы видим основную причину этих событий в том, что Ваши решения блокируются некомпетентными исполнителями. В частности, в составе попечительского совета фонда «Круг добра», который должен наблюдать за выполнением ваших распоряжений в отношении пациентов со СМА, больше 50% членов — артисты и прочая, не имеющая никакого отношения к медицине и тем более к орфанным болезням, публика.
СК и органы прокуратуры в регионах не помогают защищать законные интересы детей со СМА. Генпрокуратура и федеральное руководство СК также не уделяет этому вопросу должного внимания, в связи с чем продолжают трагически умирать дети, на лечение которых Вы уже выделили деньги.
Просим Вас принять личное участие в наказании виновных в смертях пациентов СМА без лечения и сделать все, чтобы надзорные органы РФ наконец-то начали выполнять свои функции по поддержке законности в РФ.
Из протокола заседания врачебной комиссии БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии от 29.12.2020 года: «[…] с учетом исходного функционального статуса Сурановой Е.Е., прогрессирования неизлечимого генетически детерминированного заболевания […], отрицательной динамикой в неврологическом статусе на фоне введения лекарственного препарата «Нусинерсен» по торговому наименованию «Спинраза»,
проведение дальнейшей патогенетической терапии пациентки данным препаратом нецелесообразно […]».
Председатель А.А. Павлов, заместитель председателя В.Р. Прокопьева, член Т.П. Смелова, член А.Г. Малов, секретарь О.И. Милова.
Мать говорила, что ребенок, начав принимать «Спинразу», стал чувствовать себя намного лучше. После четвертого введения препарата девочка начала уверенно поднимать руки в положении лежа и на спине (со слов матери, этот навык к пяти годам пропал); хорошо отталкивалась ногами при проведении гимнастики; в туалет самостоятельно начала ходить; начала самостоятельно рисовать акварельными красками, кисточку сама в руках держала уверенно. Уверенно сидела. Лежа на спине переворачивалась с одного бока на другой.
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