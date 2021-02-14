«Проведение дальнейшей терапии нецелесообразно»

С этой заметкой беда: и не написать нельзя, и написать — риск для двух жизней. Наталья Суранова сейчас на сносях в роддоме, и о смерти своего старшего ребенка, 6-летней дочери, она еще не знает. У девочки была СМА. Врачи Чувашской республиканской детской клинической больницы (Чебоксары) отменили в декабре ей уколы «Спинразы». И вот, спустя полтора месяца, она умерла. Матери в СМА-чате рыдают, но решили пока не шуметь — пусть Наталья сначала родит. Попросили всех в соцсетях помалкивать. И готовят письмо президенту.

У газеты выбора в общем-то нет, поскольку смерть Лены — это государственная политика. Это один из ее итогов. «Новая» получила моментальный отклик от Александра Курмышкина, невролога, директора БФ «Помощь семьям СМА», доверенного лица Н. Сурановой. Он написал президенту и от своего имени, и от родителей пациентов со СМА, и самих пациентов (у него доверенности от 356 больных СМА или их законных представителей — в том числе на представление их интересов при обращениях к государству).

Уважаемый Владимир Владимирович.

Понимаем, что вы, как глава огромного государства, не можете один решить все проблемы российского здравоохранения, тем более такой небольшой ее части, как помощь пациентам со СМА, и что этим должны заниматься врачи, сотрудники департаментов здравоохранения и органов Росздравнадзора.

Однако обстоятельства в Российской Федерации со снабжением пациентов со СМА складываются таким образом, что мы опять вынуждены обращаться к вам напрямую, потому что организация помощи детям и взрослым со СМА настолько несовершенна, что, несмотря на выделенные вами деньги на лечение пациентов со СМА через фонд «Круг добра», они продолжают умирать без лечения по вине врачей и администраторов.

Сегодня утром погибла 6-летняя девочка со СМА из города Канаш Чувашской Республики Елена Суранова.

В декабре прошлого года она по решению «врачей» из города Чебоксары была снята с лекарственного лечения (редакция «Новой» располагает заверенной копией протокола заседания врачебной комиссии БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии № 107/1 от 29.12.2020 года. — Ред.), которое ей очень сильно помогало и которое единственное могло предотвратить эту смерть. Доверенный врач пациентки предупреждал врачей Чувашии о подобной возможности, но они все равно перестали лечить ее дорогостоящим препаратом.

Это — самый вопиющий случай, но, к сожалению, не единственный.

5 февраля в Ижевске без лечения умерла другая девочка со СМА Гюльназ Гариева. Родители умоляли врачей провести врачебную комиссию, чтобы рассмотреть возможность назначения жизнеспасающего лекарства, но не было сделано даже этого.

В Казани несколько пациентов со СМА с выигранными судами с пометкой «с немедленным исполнением» несколько месяцев не могут получить свое лекарство: руководство республики просто не выполняет законы РФ и не исполняет решения российского суда в отношении защиты жизни и здоровья пациентов со СМА, а местная прокуратура и СК делают вид, что это беспредельное нарушение закона их не касается, несмотря на неоднократные обращения пациентов к ним.

Две недели назад семь семей, имеющих малолетних пациентов со СМА в критическом состоянии (четверо из них находятся на аппарате ИВЛ), в отношении которых также уже состоялись решения суда о немедленном начале лечения, были вынуждены устроить единичные пикеты перед зданием администрации края, и только это заставило чиновников начать выполнять закон. До этого пикета ни местный СК, ни прокуратура не реагировали на нарушение закона в отношении умирающих детей.

Мы можем перечислять эти ужасные события, которые происходят ежедневно, очень долго.

Все это особенно непонятно на фоне выделения Вами специального канала финансирования для пациентов СМА и для лечения других орфанных болезней в размере 62 млрд рублей в год, ради чего Вами были предприняты беспрецедентные меры — принят «налог для богатых» как первый шаг к изменению плоской шкалы налогообложения в РФ.

Мы видим основную причину этих событий в том, что Ваши решения блокируются некомпетентными исполнителями. В частности, в составе попечительского совета фонда «Круг добра», который должен наблюдать за выполнением ваших распоряжений в отношении пациентов со СМА, больше 50% членов — артисты и прочая, не имеющая никакого отношения к медицине и тем более к орфанным болезням, публика.

СК и органы прокуратуры в регионах не помогают защищать законные интересы детей со СМА. Генпрокуратура и федеральное руководство СК также не уделяет этому вопросу должного внимания, в связи с чем продолжают трагически умирать дети, на лечение которых Вы уже выделили деньги.

Просим Вас принять личное участие в наказании виновных в смертях пациентов СМА без лечения и сделать все, чтобы надзорные органы РФ наконец-то начали выполнять свои функции по поддержке законности в РФ.