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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
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«Прожектор 2021». Защита проектов хакатона. Онлайн
Выбираем лучший и вдохновляемся новым идеями
Общество52
«Новая газета»редакция
52
14 февраля в прямом эфире — подводим итоги хакатона социальных дата-проектов «Прожектор-2021». По итогам презентации команд и голосования жюри лучший проект получит финансирование в 110 тысяч рублей.
В течение двух дней участники хакатона «Новой газеты» и Теплицы социальных технологий создавали приложения, сервисы, исследования и расследования для решения важных общественных проблем на основе данных.
До итоговой защиты добрались 17 проектов, среди них — алгоритм гендерно-нейтрального машинного обучения, агрегатор инструкций к вакцинам, новые судебные данные о насильственных преступлениях и другие.
Кто получит финансовую поддержку? Смотрите церемонию защиты и вдохновляйтесь новыми идеями
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Теги:прожектор2021, хакатон, новая газета
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