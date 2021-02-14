«Прожектор 2021»‎. Защита проектов хакатона. Онлайн

14 февраля в прямом эфире — подводим итоги хакатона социальных дата-проектов «Прожектор-2021». По итогам презентации команд и голосования жюри лучший проект получит финансирование в 110 тысяч рублей.

В течение двух дней участники хакатона «Новой газеты» и Теплицы социальных технологий создавали приложения, сервисы, исследования и расследования для решения важных общественных проблем на основе данных.

До итоговой защиты добрались 17 проектов, среди них — алгоритм гендерно-нейтрального машинного обучения, агрегатор инструкций к вакцинам, новые судебные данные о насильственных преступлениях и другие.

Кто получит финансовую поддержку? Смотрите церемонию защиты и вдохновляйтесь новыми идеями