«Обнуление» по-итальянски

Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги согласился сформировать новое правительство Италии. Накануне он передал свои предложения президенту страны Серджо Маттарелле. Драги — экономист, возглавлявший ЕЦБ с 2011 по 2019 год, убежденный сторонник евроинтеграции. Он уже назвал задачи, которыми займется в первую очередь: борьба с COVID-19, вакцинация населения и «перезапуск» экономики.

Начало политического кризиса и демарш «Живой Италии»

Политический кризис в Италии начался после противостояния экс-премьера Джузеппе Конте и лидера партии «Живая Италия» Маттео Ренци: партия Ренци в январе этого года совершила демарш и вышла из правящей коалиции. «Живая Италия» — небольшая партия, но ее голоса обеспечивали Конте поддержку большинства. Политическое противостояние происходило на фоне необходимости борьбы с последствиями пандемии коронавируса и сложной экономической ситуации в Италии, поэтому Конте призвал парламентариев поддержать свое правительство.

Президент Маттарелла поручил спикеру Палаты представителей Роберту Фико провести консультации с политическими партиями. Цель переговоров — выяснить, мог бы Джузеппе Конте вновь сплотить вокруг себя стабильное парламентское большинство. Сам Фико заявлял, что создать новое большинство в парламенте будет невозможно из-за политического кризиса, и был прав — партии не смогли достичь консенсуса. Лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил, что «по всем пунктам» — в вопросах школьного образования, вакцины от коронавируса, программы строительства железной дороги на отрезке Турин — Лионне и восстановления экономики страны, разрушенной пандемией коронавируса, — не согласен с министром юстиции в правительстве Конте Альфонсо Бонафеде.

В нижней палате итальянского парламента после этого состоялось голосование по вотуму недоверия премьеру Конте: большинство депутатов поддержали правительство премьера, это же сделал и Сенат.

Лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци на заседании Сената по вопросу доверия правительству Джузеппе Конте. Фото: AP/TASS

Во время переговоров и голосования в парламенте стало известно, что против лидера политической партии «Союз центра» Лоренцо Чезы начали судебное расследование по обвинению в пособничестве «ндрангете» (крупная итальянская преступная группировка из Калабрии — самой бедной провинции Италии). Конте и его сторонники рассчитывали на поддержку «Союза центра», поэтому новость о расследовании пошатнула уверенность и позиции премьера.

Вскоре после этого премьер Конте передал президенту прошение об отставке. По данным итальянских СМИ, цель этого шага была в том, чтобы получить от президента новый мандат на формирование правительства, — уходить из политики Конте не собирался.

Президент страны, однако, посчитал, что Конте, который занимает пост премьера с 1 июня 2018 года, не удастся сформировать новое правительство. Маттарелла обратился к нации с речью, где заявил, что решение провести досрочные парламентские выборы, чтобы выйти из политического кризиса, было бы «неблагоприятным» для Италии. «Коронавирус требует, чтобы правительство в полном объеме могло принимать все необходимые меры, а не было бы институтом с минимальными функциями, что неизбежно при избирательной кампании», — сообщил тогда он.

Одним из главных пунктов речи Маттареллы было напоминание о том, что правительство Италии должно представить ЕС план реформ, необходимых для получения средств (209 млрд евро) на преодоление последствий пандемии COVID-19. По мнению президента, в случае разбалансировки сил в правительстве или проведения новых парламентских выборов достичь консенсуса по этому вопросу было бы невозможно.

Новое правительство — без Конте

«В правительстве Драги — «двойная душа», техническая и политическая. Это англосаксонская формула, которая помещает за одним столом соперников с сильными навыками», — выразил мнение на страницах одной из крупнейших итальянских газет La Repubblica главный редактор издания Маурицио Молинари. Действительно, как отмечают итальянские СМИ, новое правительство страны состоит из 15 политических деятелей и восьми «технократов».

Накануне, 12 февраля, бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился сформировать новое правительство Италии — он передал свои предложения президенту Маттарелле, который, в свою очередь, поручил Драги сформировать новое правительство страны в начале февраля. И вот что из этого получилось.

Марио Драги. Фото: Zuma\TASS

Средний возраст министров — пятьдесят четыре года. Женщины составляют треть (8 из 24). 75% членов правительства — выходцы с севера страны. Ряд министров из кабинета Конте сохранили свои посты.

Наибольшее число министерских кресел — четыре — досталось представителям «Движения пяти звезд». Так, 34-летний Луиджи Ди Майо из этой партии остался министром иностранных дел. Министром по делам молодежи стала 37-летняя Фабиана Дадоне, бывший министр государственного управления в правительстве Конте. Из этой же партии — министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли и министр по связи с парламентом Федерико Д’Инка (занимал ту же должность в бывшем правительстве).

Три министра — от Демократической партии. Это министр культуры, 62-летний Дарио Франческини, который занимал ту же должность в правительстве Конте, новый министр труда и социальной политики — 52-летний Андреа Орландо и министр обороны Лоренцо Герини. Также три министра — от «Лиги Севера». Это новый министр по делам инвалидов — 49-летняя Эрика Стефани, новый министр туризма — 52-летний Массимо Гаравалья и министр экономического развития Джанкарло Джорджетти. И три министра — от партии экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия»: новый министр государственного управления — 70-летний Ренато Брунетта, новый министр по делам регионов — 47-летняя Мариастелла Гельмини, новый министр по делам юга и территориальной интеграции — 45-летняя Мара Карфанья.

По одному министерскому креслу заняли представители партии Ренцо «Живая Италия» (министр по делам семьи — 46-летняя Елена Бонетти, занимала такую же должность в правительстве Конте) и партии «Свободные и равные» (42-летний министр здравоохранения Роберто Сперанса). Остальные министры — без принадлежности к партии. Наиболее известные из них: новый министр юстиции — 57-летняя Марта Картабья, бывший председатель Конституционного суда, министр внутренних дел — 67-летняя Лучана Ламорджезе, исполняла такие же обязанности в правительстве Конте, министр по технологическим инновациям и цифровизации — 59-летний Витторио Колао, новый министр.

Церемония приведения к присяге нового правительства состоялась 13 февраля. Затем должна пройти символическая церемония передачи колокольчика от бывшего премьера новому, и состоится первое заседание нового состава правительства. Голосование о доверии в обеих палатах парламента пройдет в начале следующей недели.