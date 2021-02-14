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№ 15 от 12 февраля 2021

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Акция с фонариками и скандал в «Яблоке»

Политические итоги недели в подкасте «Что Нового?»

Общество6

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В свежем выпуске подкаста «Что нового?» подводим политические итоги недели двумя необычными кейсами.

В воскресенье люди собираются выйти во дворы своих домов с фонариками, это резкая смена формата протестов по сравнению с последними мероприятиями. А Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко», опубликовал статью, в которой резко раскритиковал Алексея Навального. Часть однопартийцев потребовала исключить его из партии.

К чему приведёт свет фонариков и повлияет ли высказывание Явлинского на «умное голосование» в сентябре — обсуждаем с корреспондентками «Новой» Фаризой Дударовой и Дарьей Козловой.

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Теги:
акции протеста, навальный, явлинский, подкаст

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