Акция с фонариками и скандал в «Яблоке»

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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
«Новая газета»редакция
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В свежем выпуске подкаста «Что нового?» подводим политические итоги недели двумя необычными кейсами.
В воскресенье люди собираются выйти во дворы своих домов с фонариками, это резкая смена формата протестов по сравнению с последними мероприятиями. А Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко», опубликовал статью, в которой резко раскритиковал Алексея Навального. Часть однопартийцев потребовала исключить его из партии.
К чему приведёт свет фонариков и повлияет ли высказывание Явлинского на «умное голосование» в сентябре — обсуждаем с корреспондентками «Новой» Фаризой Дударовой и Дарьей Козловой.
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Теги:акции протеста, навальный, явлинский, подкаст
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