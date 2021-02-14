Акция с фонариками и скандал в «Яблоке»

В свежем выпуске подкаста «Что нового?» подводим политические итоги недели двумя необычными кейсами.

В воскресенье люди собираются выйти во дворы своих домов с фонариками, это резкая смена формата протестов по сравнению с последними мероприятиями. А Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко», опубликовал статью, в которой резко раскритиковал Алексея Навального. Часть однопартийцев потребовала исключить его из партии.

К чему приведёт свет фонариков и повлияет ли высказывание Явлинского на «умное голосование» в сентябре — обсуждаем с корреспондентками «Новой» Фаризой Дударовой и Дарьей Козловой.