Присесть за Путина

Все политические акции в Приморье запрещены, но некоторые менее запрещены. На водной станции ЦСКА во Владивостоке 13 февраля прошла «Зарядка чемпионов» и флешмоб «Путин — наш президент», имеющий все признаки несанкционированного митинга. Участвовали, по официальным данным, около 800 человек — спортсмены, общественники, депутаты, губернатор и дети, но, в отличие от январских гуляний, это никого не смутило. Такие же зарядки и флешмобы с лозунгами прошли по всему краю.

Организаторами акции стали активисты движения «Приморье за спорт», которое активно поддерживает губернатор Олег Кожемяко. Он, к слову, часто лично проводит зарядки на набережной Спортивной гавани и находится в отличной физической форме. Вот и 13 февраля он стал хедлайнером мероприятия, выступив перед собравшимися со сцены. При этом правительство региона и администрации муниципалитетов на официальных ресурсах происходящее описывают исключительно как «Зарядку чемпионов», о митинге ни слова. Зато на местах и в соцсетях все оказалось более чем очевидно.

Зарядка, конечно, была — с отжиманиями и прыжками.

А после нее — политическое мероприятие с речами и, если можно так сказать, перфомансом.

Участники флешмоба во Владивостоке растянули параллельно земле огромный триколор и трясли им, делая волну, под песню Газманова «Вперед, Россия». Организаторы заявили, что таким образом они поддержали Путина в интернете, потому что на президента в последнее время много нападок. И уверили, что социальную дистанцию и иные ограничительные меры собравшиеся соблюли. Хотя достаточно беглого взгляда на любую из многочисленных фотокарточек или видеозаписей с митинга, чтобы понять, что это лукавство. Ни положенных полутора метров, ни масок на лицах.

Участники «Зарядки чемпионов». Фото: primorsky.ru

«Утиный тест» на митинг

В России с 2004 года действует Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Собственно, эти пять видов открытых, мирных и доступных каждому публичных мероприятий в документе и описываются. Такого понятия «флешмоб» в нем нет. Поэтому воспользуемся расхожим «утиным тестом». Он позволит нам определить очевидное по внешним признакам. «Если нечто выглядит — как утка, плавает — как утка и крякает — как утка, то это, вероятно, и есть утка».

Происходившее на водной станции ЦСКА выглядело, плавало и крякало — как митинг, а выступающие произносили слова в поддержку политического деятеля (Владимира Путина).

Вот, например, что говорил секретарь владивостокского отделения партии «Единая Россия», депутат краевого заксобрания Александр Щербаков. Цитируем по видеозаписи, выложенной им самим в открытый доступ на личной странице в Facebook.

«На территории нашей страны проходят акции и флешмобы в поддержку нашего президента.

Подмосковье, Кавказ, Сибирь, центральные регионы нашей страны уже присоединились к акциям и флешмобам. Я предлагаю Владивостоку поддержать и присоединиться к поддержке нашего президента. Путин — наш президент!»

Сомнений в том, что это публичное мероприятие политического толка, не высказывают даже его участники. Щербаков на личной странице так и описывает происходящее: «Сегодня во Владивостоке прошла зарядка с губернатором и флешмоб в поддержку президента России. Таким образом Владивосток и Приморье присоединились ко Всероссийской акции поддержки главы нашего государства Владимира Путина».

Некоторые виды мероприятий — концерты, цирковые программы, спортивные состязания — в крае разрешены.

На политические акции дозволение на данный момент не распространяется, так что флешмоб не был и не мог быть санкционирован.

Напомним, что в Приморье действует прямой запрет на проведение публичных мероприятий. Он прописан в постановлении губернатора от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Когда на центральной площади Владивостока разгоняются митинги протеста, силовики ссылаются, в том числе на этот документ.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на сцене во время спортивного флешмоба. Фото: primorsky.ru

Недавно городской депутат Наталья Кочугова (КПРФ) подала в департамент внутренней политики уведомление на митинг в поддержку жертв политических репрессий на 23 февраля. Ей, во-первых, отказали, потому что центральная площадь будет занята праздником в честь Дня защитника Отечества. А во-вторых, напомнили о рекомендациях губернатора из вот этого самого постановления.

Напомним, что в конце декабря 2018 года поддержанный сегодня на зарядке президент Владимир Путин подписал поправки в КоАП. С этого времени вовлечение несовершеннолетних «в несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния», карается штрафами или арестом. 30–50 тысяч рублей либо 15 суток — для граждан, 50–100 тысяч — для должностных лиц, 250–500 тысяч — для юридических. И действительно — много критики звучало в адрес «навальнистов» именно за вовлечение детей в политику 23 января.

«Встретим вместе рассвет. Жду!»

На фото с «Зарядки чемпионов», представленными правительством Приморья на официальном сайте, — дети. На видео Щербакова с зарядки и так называемого флешмоба — дети. На таких же фото и видео из других городов и районов — тоже дети. На мероприятие за Путина привели и дошколят, и младшеклассников. Реакции на происходящее от детских омбудсменов Приморья и России Ольги Романовой и Анны Поповой на данный момент не поступало.

Хотя всего две недели назад любое присутствие несовершеннолетних на политических акциях комментировалось ими громко, эмоционально и негативно.

Более того, накануне «спортивного праздника» в родительские чаты приходили просьбы от тренеров с тем, чтобы вместо утренних тренировок детей приводили на зарядку под открытым небом (в распоряжении «Новой» — скрин из чата секции карате).

из голосового сообщения Дальнегорск. Предположительно, от заместителя главы города по социальным вопросам (курирует спорт, молодежку и культуру) Ольги Наумовой — якобы председателю городской думы Василию Язвенко:

«Задача, поставленная губернатором, — завтра как можно больше людей собрать на "Зарядку чемпионов" и после нее провести флешмоб в поддержку нашего президента. Обращаюсь к вам с просьбой: быть завтра на зарядке в 9 утра на центральной площади… Чтобы депутатский корпус, особенно фракция "Единая Россия", там был. Потому что с нас три шкуры сдерут. Это фото- и видеофиксация. И потом сразу, в режиме, можно сказать, онлайн, сброс на службу протокола губернатора. Нам надо всем вместе прийти. Я там прислала вам приписку: можно не прыгать, не бегать, не приседать… Тем не менее, надо быть. Пожалуйста, дума Дальнегорского городского округа, депутаты, пусть по возможности с друзьями, близкими, родными… Встретим вместе рассвет на центральной площади. Жду!».

Аудиозапись имеется в распоряжении «Новой».

На площади Дальнегорска в 9 утра — люди с флагами, много детей и подростков.

Хоровод зарядке не чета

Депутат законодательного собрания Приморья, коммунист Артем Самсонов 23 и 31 января помогал задержанным на митингах. Через неделю, 6 февраля, он организовал собрание человек на 100–150 с требованиями дать свободу политзаключенным.

Комментируя флешмоб, Самсонов также противопоставляет январские митинги сегодняшнему.

комментарий Депутат законодательного собрания Приморья, коммунист Артем Самсонов:

«"Единая Россия" в очередной раз продемонстрировала, что живет по принципу: "друзьям — все, врагам — закон". В то время, когда абсолютно всем отказывается в согласовании митингов по причине введения режима повышенной готовности в связи с эпидемиологической обстановкой, руководитель ЕР в Приморском крае Олег Кожемяко беспрепятственно проводит митинг с 800 участниками. А самое циничное в том, что несанкционированный митинг губернатор провел ровно в том месте, где две недели назад росгвардейцы десятками задерживали людей, которые выходили со льда. И потом этих людей суд штрафовал на 15 тысяч рублей за участие в несанкционированном публичном мероприятии. У людей полиция усмотрела признаки митинга в хороводе вокруг елки, а вот когда единороссы выступают с трибуны, используя микрофон, полиция закрывает глаза. Как и разного рода общественники (в кавычках) закрывают глаза на привлечение детей на политические акции, если эти акции проводит "Единая Россия"».

Напомним, что, по официальным данным, 23 января митинг в поддержку Навального посетили 600 человек, задержано около 70 человек, из них 12 несовершеннолетних.

По итогам несанкционированного политического мероприятия на 800 человек с участием несовершеннолетних 13 февраля не задержан никто. ОМОНа на акции также не было.