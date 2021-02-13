Зеленский на передовой

Вряд ли это был экспромт на фоне участившихся обстрелов. Имею в виду поездку Главнокомандующего на линию соприкосновения на Донбассе. Дата совпала с шестой годовщиной подписания так называемого Второго минского соглашения, призванного вернуть Украине мир международными усилиями.

Минувший четверг, 11 февраля, Владимир Зеленский провел близ Авдеевки, на знаменитой «Промке» (так на языке военных именуют возвращенную под контроль украинской стороны промышленную зону города, которая все равно остается одной из самых горячих точек), в укрепрайоне возле поселка Шумы, пригороде оккупированной Горловки, и на неназванной руководством Операции Объединенных Сил (ООС) точке, находящейся всего в 80 метрах от позиций противника.

Прекращение огня все чаще нарушается

Можно как угодно относиться к Зеленскому, что и демонстрируют избиратели. Но рабочий визит в каске и легком бронежилете, как видно на снимках, на тропе посреди кустарника, а не только в штабе или на плацу, говорит о характере. И о том, что должны чувствовать сотрудники управления госохраны… Снижение рейтинга президента, фаната перемирия, — социологи фиксируют такую тенденцию — штука, неприятная для любого политика. Зато риск вмиг расстаться с жизнью здесь, на «передке», выглядит реальностью, а не придумкой политтехнологов.

Повторюсь: то, что посещение «нуля» президентом Украины оказалось не спонтанным, а заранее согласованным, подтвердило наличие большого дипломатического эскорта, если так позволено в контексте назвать Этьена де Понсена, посла Франции, и Анку Фельдгузен, посла Германии.

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен и посол Франции Этьен де Понсен во время рабочей поездки президента Украины в Донецкую область. Фото: president.gov.ua

Правительства их стран, участниц нормандского формата переговоров, думаю, набрались впечатлений о том, что происходит на Донбассе, в режиме реального времени. Это не могло не сказаться на характере докладов остальных участников поездки: посла Великобритании Мелинды Симмонс, временной поверенной в делах США Кристины Квин, посла Канады Ларисы Галадзы и посла Швеции Тобиаса Тиберга.

Прежде западные партнеры страны не совершали подобных коллективных вояжей на войну, замаскированную под худой мир.

С начала года неустойчивое прекращение обстрелов сменилось регулярным огнем снайперских групп, профессионалов, работающих на «той» стороне в командировках. О российских наемниках, зачастивших в ОРДЛО, публично, ссылаясь на данные разведки, не раз говорили и генерал Руслан Хомчак, главком ВСУ, и министр внутренних дел Арсен Аваков. Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, с ноября 2020-го повторял: обострение нарастает.

Вначале марионеточные режимы «республик» получили приказ просто заморозить обмены пленными — до тех пор, пока Киев не пойдет на политические уступки. Самое масштабное из требований: внести изменения в Конституцию, чтобы закрепить в отдельных районах Донецкой и Луганской областей особое самоуправление до 2050 года. Следом, для усиления эффекта, чуть не на глазах мониторинговой миссии ОБСЕ, вновь заработали минометы и гранатометы…

Вот черная хроника последних месяцев. 21 января от снайперской пули погиб украинский морпех. 29 января: двое тяжелораненых. 30 января после ранения снайпером скончался военный. 2 февраля очередной «двухсотый» по той же причине. 6 февраля два «двухсотых», один «трехсотый», подорвались на мине. Президент командировал генерала Хомчака на Донбасс — проверить готовность ВСУ на случай масштабной агрессии. Каждая новая боевая потеря, а в Украине такая информация не является секретом, воспринимается обществом как нежелание или боязнь власти видеть реальность и реагировать адекватно.

И если Андрей Ермак, руководитель Офиса (злые языки наделяют его статусом фактического вице-президента), продолжал настаивать, что во время нынешнего визита глава государства «стремился лично донести до военных важность режима прекращения огня и их роль в его (режима прекращения огня. — О. М.) сохранении, несмотря на провокации противника», то Леонид Кравчук предлагал дальше не юлить. Перемирие на Донбассе не соблюдается, на оккупированных территориях продолжают находиться российские командиры и наемники с оружием.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: РИА Новости

Цитирую комментарий Кравчука интернет-изданию «Гордон»: «…Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора».

Сепаратисты объединяются?

Параллельно с возобновлением обстрелов пошел разогрев еще одной замороженной темы. В Донецке состоялся некий патриотический форум «Русский Донбасс» с участием руководителя RT Маргариты Симоньян с компанией. На форуме напомнили о духовной и экономической близости с РФ, которая лишь окрепнет, когда пробьет час и «республики» займут всю площадь Донецкой и Луганской областей, а не только отдельные районы… Реинкарнация скандальной идеи «Новороссии», даже при том, что российские власти поспешили назвать вылазку сотрудников государственных телеканалов «личной инициативой», равна признанию перед остальными участниками «нормандского формата»: «Мы там есть! Ну и что вы сделаете?»

Маргарита Симоньян и заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Казбек Тайсаев на форуме «Русский Донбасс», 28 января 2021 года. Фото: РИА Новости

По данным Восточной правозащитной группы, на пропагандистскую передовую, то есть на форум, были откомандированы также депутат Госдумы Андрей Козенко, руководитель проекта «Реинтеграционный комитет «Россия–Донбасс», который отвечает перед администрацией президента за процессы интеграции «республик» с РФ, депутат Думы Казбек Тайсаев (его называют куратором неподконтрольной части Донбасса от КПРФ) и представители ФСБ.

Но, как оказалось, в донецких и луганских «политэлитах» не все мечтают о слиянии и ликвидации границы между не совсем дружественными «республиками». Местным феодалам война принесла повышение удельного веса добычи разного рода, чему объединение может навредить: ведь кто прорвется на вершину новообразования, наперед неизвестно. Тем не менее источники Восточной правозащитной группы сообщают — сепаратистов планируют повести под лозунгом «единства Донбасса для победы в войне с украинским фашизмом».

Сразу после визита Зеленского на линию разграничения руководитель Офиса Андрей Ермак в ночном телеэфире общенационального канала «Украина» изложил — без ссылки на президента! — обновленные подходы к болезненной теме. Во-первых, вынесение вопроса путей урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе на всеукраинский референдум — преждевременно. (Напомню, что первый президент страны и руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает иначе.) Во-вторых, выполнение Минских соглашений в существующей редакции нереально. «Мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и пониманием, что выполнить их невозможно… В процессе согласования новой дорожной карты, нового плана, который должен базироваться на принципах Минских соглашений, нужно вносить корректировки», — витиевато оформил мысль Ермак.

Выводы, сделанные в поездке на линию разграничения западных послов, аккредитованных в Украине, публично предъявили пока только Штаты.

Как сообщает «Дойче Велле», на видеоконференции Совета безопасности ООН американский дипломат Родни Хантер призвал Москву «вывести войска с украинской территории, остановить поддержку своих марионеток и иных вооруженных группировок, а также реализовать обязательства, принятые в рамках Минских соглашений». Европейские страны — участницы Совбеза ООН — приняли очередную совместную декларацию с осуждением продолжающейся нестабильности на Донбассе. А постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, как обычно, отверг упреки и обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей.