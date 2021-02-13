Генерал сугроб

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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
Общество39
Арден Аркманспециально для «Новой»
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В ночь на 13 февраля в Москве выпало рекордное за всю историю наблюдений (для этого дня) количество снега — сразу 75% месячной нормы. По прогнозам, снегопад будет продолжаться до 15:00 субботы, а полностью прекратится лишь к вечеру воскресенья.
Сейчас высота снежного покрова составляет 56 см — это самое большое значение с начала зимы.
Погодные условия вызвали автомобильные пробки и привели к отмене авиарейсов. Фотокорреспондент «Новой» Арден Аркман зафиксировал, как город справляется со стихией.
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