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№ 15 от 12 февраля 2021

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Генерал сугроб

В Москве выпало рекордное количество снега

Общество39

Арден Аркманспециально для «Новой»

39
 
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

В ночь на 13 февраля в Москве выпало рекордное за всю историю наблюдений (для этого дня) количество снега — сразу 75% месячной нормы. По прогнозам, снегопад будет продолжаться до 15:00 субботы, а полностью прекратится лишь к вечеру воскресенья.

Сейчас высота снежного покрова составляет 56 см — это самое большое значение с начала зимы.

Погодные условия вызвали автомобильные пробки и привели к отмене авиарейсов. Фотокорреспондент «Новой» Арден Аркман зафиксировал, как город справляется со стихией.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»
Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

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Теги:
москва, жкх, стихия

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