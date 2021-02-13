«Грязная сделка» министра Германии

Немецкие экологи из неправительственной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) опубликовали письмо, которое министр финансов Германии Олаф Шольц якобы отправил своему американскому коллеге Стивену Мнучину в августе. В письме говорится, что Германия проспонсирует строительство терминалов для американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Шольц пока не подтвердил, но и не опроверг достоверность письма. О том, что такая сделка обсуждалась, еще в сентябре сообщила немецкая газета Die Zeit.

Фотография письма «министра Шольца» с «предложением» к администрации Трампа. Фото опубликовано в Deutsche Umwelthilfe

О чем письмо?

Скрин письма на трех страницах, якобы написанного Шольцем тогдашнему министру финансов США Стивену Мнучину и датированного 7 августа прошлого года, во вторник на своем сайте опубликовали экологи из организации Deutsche Umwelthilfe. Вот короткий пересказ основного содержания:

Германия и Европа приложили много усилий, чтобы ускорить строительство терминалов сжиженного природного газа, а также всегда выступали за транзит газа через Украину. Германия придерживается принципов диверсифицированного газового рынка. При этом недавно объявленные американские санкции ставят под угрозу завершение строительства «Северного потока-2» и суверенитет европейского рынка. Многие европейские компании пострадают. Германия не приемлет давление со стороны администрации США. Поэтому предлагаются следующие шаги:

Германия и Европа уже значительно увеличили импорт американского сжиженного газа, правительство Германии инвестирует в строительство СПГ-терминалов. В довершении к этому «правительство Германии намерено значительно увеличить свою поддержку строительства СПГ-терминалов вдоль побережья страны, в частности, гарантировать завершение строительства терминалов в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене, инвестировав до 1 миллиарда евро».

Германия берется гарантировать сохранение газового транзита через Украину в долгосрочной перспективе (Германия уже «предприняла колоссальные дипломатические усилия для заключения договора о транзите российского газа»).

Германия всегда понимала Польшу в ее борьбе за энергетический суверенитет и наряду с другими странами ЕС финансировала строительство терминала СПГ в Свиноуйсьце. Германия продолжит поддерживать Польшу.

«В обмен на это США позволят беспрепятственное строительство и введение в эксплуатацию «Северного потока-2». Уже принятые механизмы санкцией не будут использованы; новые не будут вводиться.

Письмо — не фейк?

Олаф Шольц. Фото: EPA

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце, которая, как и Шольц, состоит в социал-демократической партии Германии, заявила в среду, что никакой «грязной сделки» не было. «Это не тот случай», — отметила она.

Министерство финансов никак не прокомментировало опубликованный документ, сославшись на то, что переговоры с США о санкциях действительно идут, но они конфиденциальны. Сам Шольц тоже молчит.

Еще в октябре прошлого года, когда один из депутатов обратился в министерство финансов с вопросом о том, не предлагает ли Германия деньги США в обмен на отказ от санкций, секретарь министерства Бритта Хагедорн ответила, что «такие разговоры конфиденциальны в принципе, правительство не комментирует их содержание».

При этом экологи — не первые, кто выступил с подобной информацией. Еще 16 сентября крупнейшая еженедельная газета Германии Die Zeit опубликовала свое расследование, в котором говорилось:

«Федеральное правительство попыталось спасти вызывающий споры газопровод «Северный поток-2» с предложением стоимостью в миллиарды долларов.

В начале августа федеральный министр финансов Олаф Шольц (SPD) заявил своему американскому коллеге Стивену Мнучину сначала устно, а затем и письменно, что Германия готова профинансировать строительство двух специальных портов для импорта сжиженного газа. <…> В письменном предложении, направленном в Вашингтон 7 августа, федеральное правительство обещало «значительно увеличить общественную поддержку строительства» терминалов, выделив до 1 миллиарда евро».

В тесте цитируются выдержки из письма, слово в слово повторяющие документ, опубликованный организацией DUH.

Германия против США

США последовательно критикуют строительство газопровода «Северный поток-2», называя его угрозой европейской и трансатлантической безопасности. Дональд Трамп, став президентом, неоднократно упрекал Германию в поддержке газопровода и угрожал санкциями.

Угрозы были реализованы в декабре 2019 года — США приняли первый пакет санкций, а затем, уже осенью 2020 года, было расширено определение компаний, в отношении которых санкции могут быть приняты. Теперь предполагается, что практически любые компании, работающие с Nord Stream 2 AG — например, занимающиеся страхованием или консалтингом, — могут стать фигурантами санкционного списка. Тогда они лишатся возможности вести бизнес с американскими компаниями, обслуживаться в американских банках, а их сотрудники — возможности получить визу США.

Германия — главный лоббист «Северного потока-2» в Европе и противник американского санкционного подхода. Во-первых, две немецких компании — Uniper и Wintershall — являются кредиторами проекта. Во-вторых, значительная часть немецких компаний обслуживает проект, оказывая логистические, строительные или консалтинговые услуги. И, наконец, Германия в принципе сильно выиграет, если газопровод будет достроен: российский газ по дну Балтийского моря будет поступать именно в Германию, откуда будет распределяться в другие страны ЕС. Таким образом, страна утвердится в роли европейского газового хаба.

Экоактивисты в Германии выступают против строительства газопровода. Фото: Photo: Zentralbild / DPA

Что будет дальше?

Характерно, что пока письмо комментирует преимущественно оппозиция — прежде всего партия «Зеленые», активные противники газопровода.

«Зеленые» уверены, что Шольц едва ли мог действовать без ведома своих коллег по партии и федеральному правительству.

Что касается судьбы самой сделки — газета Süddeutsche Zeitung отмечает, что с приходом Байдена это сомнительный вариант. В отличие от Трампа, Байден намерен развивать альтернативные источники энергии, а не фокусироваться на добыче и экспорте сланцевого газа — значит, предложение Германии ему будет менее интересно.