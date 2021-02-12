На музыкантов бесполезно давить

Самые известные черные списки в истории русской рок-музыки датированы 1984–1985 годами, эпохой Черненко, который задался целью свести к нулю количество групп в стране. Так прямым текстом и было сказано. Похожи тогдашние запреты на нынешние? Если честно, не очень. Но вот реакция на них может быть такой, как тогда.

Задержание Жанны Агузаровой и группы «Браво» прямо на сцене. Фото из авторизованной биографии группы

За списками действительно последовали репрессии. Прекратила свое существование группа «Альянс», позже возродившаяся и написавшая всесоюзный хит «На заре». В 1983–84-м были запрещены концерты «Аквариуму», «Телевизору» и десяткам других групп. Тогда же, в 1984-м, прямо на концерте органы повинтили группу «Браво» со всеми зрителями, которые были в зале, а Агузарову выслали из Москвы. Гонения на Шевчука в Уфе шли в полный рост. Ему там просто жить не давали.

Партийные и карательные органы отнеслись к спискам очень серьезно, как к руководству к действию. Другой вопрос, к чему это привело. Ни к чему по большому счету, а в итоге дало обратный эффект. «Аквариум», по воспоминаниям Гребенщикова, сыграл в то время рекордное количество подпольных концертов. Шевчук переехал в Москву и записал с московскими музыкантами гениальный альбом «Время», который не мог бы появиться в Уфе. Агузарова через несколько месяцев вернулась, и все продолжилось. Группы меняли названия, конспирировали, уходили в подполье, но продолжали играть и записываться.

Любой альбом запрещенных групп расходился по стране моментально. Копий было сделано так много, что они не поддаются учету. Да и сами списки послужили для меломанов чем-то вроде хит-парада:

если пишут, что нельзя, значит точно стоит послушать.

Такой же эффект могут дать запреты сегодня, если органы будут давить на группы, поддерживающие протест и требующие свободу Навальному.

«Черные списки» западных и советских рок-групп играли роль «знака качества»

Больше половины видеообращений перед 23 января записано музыкантами: Макаревич, Макс Покровский, «АлоэВера», Спирин из «Тараканов!», Нойз, которому недавно в отместку за его активность отменили концерт, Anacondaz, Музыченко (The Hatters), Louna, СПБЧ, «Каста», «Кровосток», Володя Котляров («Порнофильмы»)… Пример «Порнофильмов» тут особенно показателен. Это панки из Дубны, сумевшие стать звездами без поддержки телеканалов, радиостанций и промоутеров с большими деньгами, это ребята, которые сделали себя сами. Еще не так давно им отменяли чуть ли не каждый второй концерт. Группа меняла площадки по три раза за вечер, но все равно играла. И доигралась до Ледового дворца в Питере, до эфира у Урганта.

В 2018-м они бойкотировали фестиваль «Нашествие» из антимилитаристских соображений. То есть сознательно отказались от аудитории в 200 тысяч и рисковали потерять главный русскоязычный рок-эфир — «Наше радио». Убило их это? Нет, сделало только сильнее. «Порнофильмы» и десятки других новых групп сумели за эти годы отстроить альтернативную систему распространения музыки и организации концертов, по-настоящему независимую. Говорят, кто-то из них после ряда жестких отмен дал концерт в сауне. Но дал ведь, и люди пришли. Эти ребята без тормозов.

Да и вообще, что можно сделать музыкантам, которые умеют записывать хиты в гараже с бюджетом 10 тысяч рублей?

«Тараканы!», Нойз, «Кровосток», Louna, The Hatters — из тех команд, которые способны собирать многотысячные залы, давать стадионные концерты. А сколько хэдлайнеров не записывало никаких обращений, но придерживаются тех же взглядов, что записавшие? Запретишь их — и все крупные площадки страны взвоют, потому что заменить их сейчас практически некем. Клубы не смогут собирать кассу и платить аренду — взвоют арендодатели. Взвоют многочисленные инстанции, которые занимаются поборами с клубов. И это не говоря о зрителях, которые точно не полюбят власть после подобных мер. Напомню, в восьмидесятых миллионы молодых людей стали врагами советской власти вовсе не из-за сталинских репрессий или отсутствия частной собственности. Причина одна: эта власть запрещала им слушать их любимую музыку.

Спрос и профессионализм — сильные козыри, их трудно бить, даже имея административный ресурс. Недавний пример — наезд Соловьева на Александра Гудкова с Первого канала, записавшего клип «Аквадискотека» по мотивам фильма Навального. Соловьеву ответил Андрей Марков, главный редактор проекта «Культура достоинства»: «Хорошо, уволить Гудкова. А кто придет на его место? Такие вот отмороженные? Напомню, что просмотров у Соловьева в разы меньше, чем у Гудкова». «С кем же вы останетесь?», как говорил ротмистр Волин в фильме «Адъютант его превосходительства».

С Басковым и Киркоровым? Это набор для празднования Дня России, но никак не для нормальной концертной жизни страны.

Уже не говоря о том, что аудитория 16–24 никогда на них не пойдет.

Допустим, пренебрегут и этим. Решат, что авторитет действующей власти важнее денег. Но спрос-то на запрещенных исполнителей никуда не исчезнет. А вода, как известно, дырочку находит всегда. Так было в 1984-м, так будет и сейчас, если на артистов попробуют давить. Будут подпольные туры и дискотеки, будет передача треков на флешках, если блокируют Сети. И слушать их будут, и с голоду не дадут умереть.

Кого и чем они хотят напугать? Макаревича, который играет с 1969 года и видел уже все в своей жизни, включая травлю 2014-го? Панка Спирина, который смотрел в лицо гопникам и неонацистам? «Кровосток»? Не думаю, что они испугаются.