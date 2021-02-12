Кешбэк от «Фонбет». Привилегии для VIP-клиентов

Букмекерская компания «Фонбет» запустила обновленную программу лояльности, предназначенную для VIP-клиентов. В зависимости от активности обладатели одного из трех статусов могут ежемесячно получить от 7,5 до 12,5% от ставки в виде кешбэка — бонусными баллами-фрибетами или деньгами.

Крупнейший букмекер СНГ «Фонбет» объявил об обновлении программы лояльности. Акция разработана специально для VIP-клиентов и предполагает ежемесячную выплату кешбэка в зависимости от активности участников.

Сейчас клиенты компании могут получить один из трех статусов. «Серебряные» клиенты (заключившие в месяц пари на сумму от 5 до 20 млн рублей или проигравшие от 500 тыс. до 2 млн рублей) получат кешбэк в размере 7,5% от суммы проигрышных пари фрибетами, то есть своего рода бонусными баллами, эквивалентными рублю. Обычно у фрибетов есть ограничения по коэффициенту пари: в случае с программой VIP CashBack он должен быть выше 1,00.

При получении фрибетов существуют четкие правила, касающиеся вида спорта или турнира, зачастую требуется, чтобы на депозите клиента была определенная сумма. Номинал фрибета, как правило, вычитается из общей суммы выигрыша, а в случае проигрыша или при возврате пари фрибет сгорает. Фрибеты, начисленные участникам программы VIP CashBack, можно использовать в течение 30 дней после зачисления для дальнейших ставок, за исключением пари на лотереи.

VIP-клиенты со статусом «Золото» (сумма пари от 20 до 50 млн рублей, проигрыша — от 2 до 5 млн рублей) и «Платина» (сумма пари свыше 50 млн рублей, проигрыша — более 5 млн рублей) получают возврат в размере 10 и 12,5% соответственно, но не фрибетами, а деньгами.

Представители «Фонбет» отмечают, что это самый высокий и честный процент на кешбэк для премиальных клиентов, который легко получить: «Не надо долго играть, что-то доказывать и заслуживать его, все прозрачно — клиент может в любой момент проверить текущий статус и накопленные бонусы. Отличает акцию и простота: нужно лишь зарегистрироваться в ней и выполнить всего одно условие».

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Учитываются все типы ставок на проигрышные пари в прематче и «Лайве», за исключением отмененных. В программе лояльности разрешено участвовать только одному участнику на одну семью, одну локальную сеть, один IP-адрес, один компьютер или мобильное устройство.

Кешбэк начисляется на игровой счет первого числа каждого месяца, текущий статус и показатели можно посмотреть в личном кабинете на сайте «Фонбет». Уровень программы лояльности перерасчитывается ежемесячно для статусов «Серебро» и «Золото», а для «платиновых» клиентов — раз в три месяца. Если участник программы не проявляет соответствующего уровня активности в течение месяца (или, в случае обладания статусом «Платина», в один из каждых трех месяцев), то его уровень и, как следствие, бонусы понижаются на одну категорию.

По расчетам компании, около 22–25% премиальных клиентов живут в Москве и Санкт-Петербурге. Букмекер внимательно следит за игровыми предпочтениями крупных клиентов, чтобы в дальнейшем предлагать больше индивидуальных акций. «Мы внимательно следим за участием клиентов в данной программе, чтобы иметь возможность периодически ее модернизировать, развивать, делать процесс участия все более увлекательным, — отмечают представители «Фонбет». — Для компании это — лояльность клиентов, возможность увеличить долю VIP-участников внутри и привлечь новых, повысить их активность и заинтересованность остаться с компанией и дальше».

Отметим, что это не первая и не единственная акция в рамках широкой программы лояльности букмекера. Так, за первое пополнение баланса «Фонбет» предлагает фрибет на сумму до 15 тыс. рублей — для этого надо внести на депозит не менее 500 рублей и сделать ставку в пари с коэффициентом не ниже 1,50. Суммарный номинал фрибетов равен размеру первого пополнения.

Минувшим летом прошла акция «Кешбэк за ставки на возобновленные турниры», в рамках которой за ставки на матчи АПЛ, Серии, А и РПЛ можно было получить бонусные фрибеты в размере 7%. Тогда надо было внести депозит на общую сумму 2 тыс. рублей, а воспользоваться бонусными баллами — в течение десяти дней после их начисления.