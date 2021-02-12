Напугал казаков голой жопой

В пятницу в Краснодаре начинается суд над 33-летним блогером и музыкантом Владимиром Егоровым, который во время акции 23 января залез на конную статую казака, спустил штаны и показал собравшимся ягодицы. Егоров быстро извинился перед казачеством и отбыл 10 суток административного ареста — но все равно стал обвиняемым по статье 213 УК (хулиганство). Теперь отцу двоих детей грозит до пяти лет лишения свободы. «Медиазона» рассказывает, кого задел перформанс краснодарца и как дознавателям удалось в столь сжатые сроки расследовать столь сложное дело.

Владимир Егоров. Фото: личная страница «ВКонтакте»

ОТ РЕДАКЦИИ «Новая газета» и объединение независимых журналистов «Синдикат-100» в течение 25 суток будут публиковать материалы издания «Медиазона» в знак солидарности с ее главредом Сергеем Смирновым, которого приговорили к административному аресту на 25 суток за ретвит шутки о себе. Суд посчитал, что в этой шутке содержится призыв к выходу на несанкционированные акции. Мы считаем, что это решение надуманно и является элементом давления на редакцию «Медиазоны», Сергея Смирнова и всех независимых журналистов. Люди, облеченные властью, хотят, чтобы та же «Медиазона» молчала. Что ж, теперь она будет повсюду. Сегодняшний текст «Медиазоны» в оригинале читайте тут. А тут можно поддержать ее донатом.

27 января 2021 года. Кабинет в здании управления МВД по Краснодару. Дознаватель Екатерина Кудрина и профессор кафедры философии и социологии Краснодарского университета МВД Евгений Куликов проводят осмотр видеозаписей с акции в поддержку Алексея Навального.

— Что может означать жест оголения ягодиц и похлопывания себя по ним? — спрашивает дознаватель Кудрина. Профессор Куликов отвечает, что «жест воспринимается однозначно как грубое оскорбление» и это подтверждается неодобрительными выкриками из толпы. Дознаватель уточняет, присуще ли такое поведение представителям «движения панков». «В целом по внешним признакам можно предположить, что это панк», — отвечает профессор.

Видео, которые обсуждали дознаватель с профессором, легли в основу обвинения 33-летнему блогеру Владимиру Егорову. 23 января во время протестной акции у администрации Краснодарского края он залез на памятник кубанскому казачеству, который другая участница акции незадолго до этого украсила синими трусами. Егоров стянул их с сапога у бронзового всадника, надел на копыто коня, а затем спустил штаны и показал собравшимся на площади свои ягодицы.

Егорова обвиняют в хулиганстве по мотивам политической ненависти к «социальной группе казачьего общества»; возможное наказание разнится от штрафа в 300 тысяч рублей и до пяти лет лишения свободы.

— На данной видеозаписи представлена ситуация, характеризующаяся нарушением нескольких социальных норм: морали, традиций, права, религии и иных, — приводятся в протоколе осмотра слова профессора Куликова. — Данное нарушение является грубым. В данном случае совокупность таких действий, как оголение ягодиц, похлопывание себя по ним означает пренебрежительное отношение к власти, к собравшимся людям. Это оскорбляющие жесты, таким образом человек демонстрирует свое негативное отношение, отрицание. Таким образом выражается протест против устоев общества, против правил.

Согласно обвинительному заключению, Егоров осознавал «общественную опасность и противоправность своих действий», противопоставил себя действующей власти и желал выразить недовольство действиями силовиков в отношении Алексея Навального. Для этого блогер надел на переднее левое копыто коня синие мужские трусы марки Reserved, «символизирующие для него неудачную попытку отравления боевым химическим веществом класса "Новичок" оппозиционного политика Навального».

Далее, согласно документу, Егоров «спустил с себя джинсовые брюки до середины бедра, обнажив ягодицы», наклонился и повернулся лицом к зданию администрации, показал на него левой рукой, «хлопнул себя один раз по левой части ягодиц», развернулся и «три раза хлопнул себя правой рукой по правой части ягодиц, после чего указал правой рукой с отведенным пальцем на здание администрации».

«Своими преступными действиями Егоровым был причинен вред деловой репутации администрации Краснодарского края и Кубанского войскового казачьего общества», — заключает обвинение.

Владимир Егоров на акции в Краснодаре 23 января 2021 года. Фото: Владислав Янюшкин / Медиазона

«Лицо, придерживающееся субкультуры "панк"». Десять суток ареста и уголовное дело

У 33-летнего Владимира Егорова есть жена и двое малолетних детей, он сочиняет киносценарии, пишет о музыке, спорте и ведет канал «Белый Холм» на YouTube — реалити-шоу о быте панк-рокера.

— Сейчас я выступаю за мирные протесты, которые, к сожалению, разрешены у нас только на бумаге, — говорит краснодарец. — Я мирно выразил свой протест, относительно мирно. Теперь я стал неугодным сразу всем. Те, кто за Навального, считают меня кремлеботовской подстилкой и желают смерти мне и моей семье. Те, кто за Путина — я для них выскочка. Очень сильно казаки обозлились. 55 тысяч казаков, наше кубанское казачество — все единогласно высказались против меня и хотят для меня наказания сурового. Но я сам спровоцировал это отношение, поэтому ни на кого не злюсь. Как получилось, так получилось.

23 января протестующие действительно осудили поступок Егорова. Когда блогер уже слезал с памятника, в него под недовольный гул полетели снежки; внизу его окружили люди, началась потасовка. «Неизвестные мне [люди] нанесли несколько ударов ногами и руками, после чего я покинул митинг и был задержан сотрудниками полиции», — рассказывал Егоров на допросе.

Он вспоминает, что в управлении МВД по Краснодару полицейские отнеслись к его нему по-разному. Кто-то из силовиков вел себя профессионально, другие «заходили, смеялись, говорили, какая на зоне участь ждет».

— Был человек, который угрожал мне физическим воздействием. Потом зашел полицейский, указал на меня пальцем, что я должен сидеть, — продолжает блогер. — Моральное давление оказывали. Рассказывали про девяностые, как будто я в девяностых не жил. Рассказывали мне про то, что на Украине люди умирают с голода. Хотя я сомневаюсь, что они были на Украине. Кто их туда пустит?

На инцидент с памятником в тот же вечер отреагировали в Кубанском казачьем войске. «Негатив немногочисленной и разношерстной толпы молодежи выплеснулся на памятник казаку. Это свидетельствует лишь о бессилии проплаченных провокаторов. Казаки Кубани глубоко возмущены этим поступком», — написала пресс-служба войска и добавила, что «"спускать на тормозах" такое поведение недопустимо». Казаки пообещали обратиться в полицию.

Тем временем на Егорова составили протокол за организацию несогласованного массового мероприятия. В объяснении он написал, что организатором не был, а просто пришел на акцию, чтобы снять видео и поддержать Алексея Навального. Блогер рассказал, что участники акции начали забираться на памятник, клеить плакаты с лозунгами, натягивать трусы на сапог казака. Потом один из незнакомцев предложил ему тоже влезть на памятник, а он согласился.

Ночью в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» появилось видео с извинениями Егорова.

— Что называется, бес попутал. Я поддался влиянию стадного инстинкта, когда все залазят на памятник, и я захотел сделать подобный жест, — говорит на видео молодой человек с выделяющимся на фоне обесцвеченных волос красным чубом. — Просто показать задницу толпе — неважно, что это значило. И я раскаиваюсь не в том, что я показал задницу, а в том, что залез на памятник. Я не подумал, что это памятник казаку, что я могу оскорбить чувства людей — не только казаков, но и вообще людей: православных, россиян, кого угодно.

Сейчас Егоров говорит, что, видимо, неправильно понял полицейского, который снимал это видео — подумал, что оно не предназначается для публикации в общедоступных источниках.

Так или иначе, извинения ему не помогли: 24 января Ленинский райсуд Краснодара дал блогеру десять суток ареста. В этот же день полиция возбудила против него уголовное дело о хулиганстве. На допросе в качестве подозреваемого Егоров признал, что совершил административное правонарушение — мелкое хулиганство, но никак не преступление.

— Я хочу пояснить, что с 1998 года я отношу себя к субкультуре «ПАНК», придерживаюсь стремления к личной свободе, полной независимости, не противоречащей свободам и независимости других лиц, — говорил он дознавателю Кудриной, уточняя, что в повседневной жизни носит соответствующую одежду и атрибутику, красит волосы, делает тату.

Блогер настаивал, что не знал, какое значение придают памятнику в казачестве.

— Для моей акции абсолютно неважно, кому и какой памятник установлен. Мне был важен сам постамент, с которого большее количество людей могли увидеть то, что я хотел сказать своей акцией, — уверял он.

Свой поступок Егоров называл перфомансом — и старательно пытался объяснить дознавателю, что это такое.

— К перформансам я отношу форму авангардного или концептуального искусства, включающую в себя четыре базовых элемента: время, место, тело художника и его отношения со зрителями. К описанным явлениям я отношу создание жестких пародий на социальные, политические, идеологические темы с нарушением иногда общественных норм, — разжевывал блогер.

— Опишите, куда вы направляли свои ягодицы? — спрашивала в свою очередь Кудрина.

— Оголенные ягодицы я направлял в сторону максимального количества зрителей, — говорил Егоров.

— Что вы имели в виду похлопыванием?

Егоров отвечал, что это была часть перфоманса.

26 января краснодарская полиция создала следственную группу из двух дознавателей — один бы не справился, так как «уголовное дело представляет собой сложность». Дознаватель Элман Абассов вынес представление главе администрации центрального округа Краснодара Елене Маловой. Он предписал чиновнице ответственнее подходить к профилактике правонарушений и обратить внимание на «лиц, придерживающихся субкультуры "панк"».

Егоров утверждает, что сначала полицейские готовились возбудить дело по более тяжкой части 2 статьи 213 УК, но задержанные вместе с ним на площади отказывались давать против него показания.

— Дело в том, что в ИВС людей тасовали, иногда переводили, потому что там ремонтировали туалеты. И в соседней камере был человек, который говорил, что его просили вписать в часть вторую. Несовершеннолетний парень, с которым мы снимали на митинге, говорил, что на него тоже давили, что мы были в предварительном сговоре, — вспоминает краснодарец.

Акция в Краснодаре 23 января 2021 года. Фото: Владислав Янюшкин / Медиазона

«Надевание трусов на копыто коня — это унижение и оскорбление». Потерпевшие и свидетели

Потерпевшими дознаватели признали Кубанское казачье войско и администрацию Краснодарского края. Замначальника краевого департамента по делам казачества Анастасий Ворошилов рассказал на допросе, что 23 января он своими глазами видел перфоманс Егорова, когда шел из церкви.

— Его обнаженные ягодицы были направлены в сторону сквера имени Жукова, где располагается Александро-Невская церковь-часовня, — жаловался Ворошилов. — Меня возмутило его поведение.

По мнению чиновника, Егоров унизил честь и достоинство администрации «в глазах жителей и гостей региона, граждан России, иностранных туристов и зарубежных партнеров», подорвал ее авторитет «в рамках сотрудничества с органами власти как субъектов Российской Федерации, так и зарубежных стран», дискредитировал работу властей «по охране общественного порядка» и «защите интересов и прав кубанского казачества как исконной социальной общности Кубани».

Заместитель атамана Кубанского казачьего войска Василий Горбань рассказал дознавателю, что увидел ролик с Егоровым в интернете и «был поражен».

— Мне поступали звонки от коллег, от знакомых, которые спрашивали, видел ли я, что произошло с памятником кубанскому казачеству. Поступали звонки из Чехии, Германии, — говорил Горбань. — Я в этот момент понял, что мужчина своим поступком опорочил честь казачества, ведь этот памятник — символ почтения памяти предков казаков.

Заместитель атамана пожаловался, что теперь поисковики по запросу «памятник казачеству» выдают изображения мужчины «с голыми ягодицами».

— Это значительно подорвало авторитет к Кубанскому казачьему войску, наша деловая репутация подорвана, — продолжал заматамана. — Он унизил наши обычаи, согласно которым конь — гордость казака. Это не просто животное для казаков — это верный друг, соратник в бою. Надевание трусов на копыто коня — это унижение и оскорбление. Кубанское казачье войско не заслуживает такого отношения граждан.

Помимо потерпевших, поступок Егорова оскорбил еще семерых свидетелей обвинения, среди которых пять казаков и двое молодых людей из Тимашевска — 20-летняя cотрудница муниципального Молодежного центра Алина Апандиева и 24-летний специалист по охране общественного порядка ТОСа Артем Башук.

По словам Апандиевой, они с Башуком прогуливались рядом с протестующими и случайно увидели «перфоманс» Егорова.

— Мне самой как гражданину было очень неприятно увидеть голые ягодицы мужчины, — признавалась девушка на допросе. — Мы решили, что данное поведение является противоправным и оскорбляющим население и администрацию, и проследовали в близлежащий правоохранительный орган.

29 января оперативник Антон Кисляков составил рапорт, согласно которому найти трусы, надетые активистами на памятник, «не представляется возможным». В тот же день расследование завершилось, и блогеру предъявили обвинение — прямо в спецприемнике, где он отбывал административный арест. Представитель краевой администрации Ворошилов попросил рассмотреть дело без его участия; он написал, что доверяет составу суда и его выводам.

— Я так сделал, чтобы выразить свои права на участие в мирных митингах, — говорит Егоров. — И я симпатизирую Алексею Навальному именно не как политику, а как человеку, как мужественному мужчине, который, несмотря на то, что с ним произошло, вернулся в эту страну. Это был подвиг гражданский. И вот поэтому я сочувствую Навальному. Если уж мне суждено разделить с ним его участь, то есть находиться за решеткой, то я надеюсь, что смогу принять это достойно.

Сейчас Егоров находится под подпиской о невыезде. Первое заседание по его делу назначено в Ленинском районном суде Краснодара на 12 февраля, сообщил «Медиазоне» представляющий интересы обвиняемого адвокат Алексей Аванесян.

Авторы: Владислав Янюшкин, Виталина Василенко

Редактор: Дмитрий Ткачев