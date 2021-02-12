Раменское безвластие

В Раменках сорвали очередное заседание Совета муниципальных депутатов, на котором должны были провести выборы главы округа, сообщает корреспондент «Новой». Мундепы пытаются избрать вместо сторонника «Единой России» нового главу с момента муниципальных выборов осени 2017 года.

У входа в совет депутатов муниципального района «Раменки»

О планирующихся выборах главы округа «Новой» сообщили два муниципальных депутата: самовыдвиженка Наталия Каплина и депутат от партии «Яблоко» Максим Гонгальский. Информация о заседании была также размещена на сайте муниципального округа Раменки.

За час до начала заседания администратор ГБУ «Молодежный центр «Галактика» сообщила, что мероприятие отменено после письма мундепа Станислава Дмитриева (согласно сайту Раменок, он является главой округа). Примерно в это же время информационное сообщение об отмене заседания появилось на сайте муниципалитета. В сообщении говорилось, что заседание, назначенное на четверг, отменяется из-за невозможности обеспечить противоэпидемиологические меры в помещении. При этом никого из депутатов об отмене заседания не предупредили, а мундепу от партии «Яблоко» Николаю Бобринскому в этот день пришло письмо (есть в распоряжении редакции) от руководителя досугового центра «Ровесник» Елены Сигачевой, что все необходимые меры будут соблюдены. Также депутаты утверждают, что у Дмитриева нет полномочий для отмены заседания.

Кроме того,

в актовый зал, где должны были пройти выборы главы округа, на это же время перенесли занятия детского кружка.

Как рассказали корреспонденту «Новой» две мамы, которые привели в центр своих детей, они узнали, что занятие состоится по другому адресу, только за полчаса до начала. Из-за заседания совета депутатов занятия должны были пройти в другом филиале «Ровесника».

Муниципальные депутаты попытались провести заседание в коридоре «Ровесника», однако через несколько минут после его начала в здании полностью выключился свет, в том числе в зале, где проходили занятия детского кружка. По словам руководителя «Ровесника» Сигачевой, это произошло из-за проблем с проводкой. Также администрация центра вызвала в здание полицейских, которые потребовали освободить помещение. В итоге муниципальные депутаты решили перенести заседание на следующую неделю и отложить выборы главы Раменок.

Станислав Дмитриев

— За полчаса до заседания Дмитриев написал, что якобы его отменяет, хотя таких полномочий у него нет. Вопрос о выборах главы включают в каждое очередное заседание по закону. В этот раз «Единая Россия» поняла, что мы можем переизбрать главу на заседании, где Дмитриев будет председателем. Это снимет большую часть претензий, которые были у прокуратуры и суда, поэтому отстоять место за Дмитриевым будет крайне тяжело, — объясняет депутат Гонгальский «Новой».

После заседания недалеко от центра «Ровесник» на жителя района Константина Колесниченко, который также присутствовал на мероприятии, напал неизвестный.

По словам Колесниченко, после того как он сел в машину, припаркованную неподалеку, к нему подбежал человек, разрезал два задних колеса и убежал. После инцидента мужчина подал заявление в полицию (есть в распоряжении редакции).

Согласно второй части десятой статьи Устава муниципального округа Раменки глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается регламентом Совета депутатов. Так как в Раменках 12 муниципальных депутатов, для избрания необходимо получить семь голосов.

Предыдущие выборы главы округа в Совете депутатов района Раменки состоялись 4 декабря прошлого года. На них был избран муниципальный депутат от партии «Яблоко» Максим Гонгальский. В понедельник Никулинский районный суд отменил решение (документы есть в распоряжении редакции) Совета депутатов Раменок об избрании Гонгальского на эту должность. Иск в суд подала прокуратура, которая посчитала результаты выборов неправомерными, так как решение подписал заместитель председателя Совета депутатов Раменок Никита Белов, а не председатель Совета. Кроме того, за избрание Гонгальского проголосовали семь депутатов. Суд посчитал, что в данном случае для избрания необходимо получить восемь голосов.

До Максима Гонгальского обязанности главы Раменок исполняла мундеп Галина Ковалева. Она заняла пост в ноябре 2019 года, однако позже суд посчитал ее избрание неправомерным. По мнению Никулинского районного суда, все это время должность председателя Совета депутатов занимает член «Единой России» Станислав Дмитриев. Он занял эту должность в 2012 году. «Новая газета» попросила его прокомментировать произошедшее, к моменту публикации он не ответил на сообщение корреспондента газеты.