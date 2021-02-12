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ИИ против пыток, калькулятор «удаленки» и еще 20 идей «Прожектора 2021». Присоединяйтесь к нам!

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№ 15 от 12 февраля 2021

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Пока Советская армия голодала в окопах и гибла на фронтах, Сталин устраивал в свою честь пышные банкеты в Кремле. Публикуем меню тирана

Общество7

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Теги:
обложка дня, новая газета

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