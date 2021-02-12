Обложка книги Саши Кругосветова

Когда я прочитал книгу Саши Кругосветова «А рыпаться все равно надо — 2», мне невольно вспомнилась фраза неподкупного таможенника Верещагина: «Я мзду не беру. Мне за державу обидно!».

Как человеку, давно проживающему за границей, большинство фамилий, всплывающих в этой грустной летописи, мне незнакомы. Я не знаю, кто эти люди, но мне близки и понятны эмоции автора по отношению к их деяниям в контексте злободневности. Злободневность, лучше и не скажешь.

Этот сборник «заметок и реплик» — немой свидетель полного отсутствия таких понятий, как долг, честь и совесть, у персонажей этой бездарной театральный пьесы, которой является современная политика.

Мир гигантскими шагами движется вперед к победе «нечеловека» над человеком.

Так называемый прогресс необратим, как цепная реакция.

Поэтому в свете последних открытий и новшеств особенно интересны размышления Кругосветова, стоявшего у истоков создания отечественной электроники. Он один из тех, кто помнит, как все начиналось и было впервые и вновь.

Кругосветов, между мифами и рифами, сквозь призму своей профессии дает достаточно четкий анализ несостоятельноcти как доминанты.

Именно на этой ноте, так необычно и так неожиданно, автор и заканчивает свою книгу. Не художественными размышлениями, а цифрами, выкладками и выводами. Да, сейчас нам плохо. Но многое можно изменить. Если мы попробуем. Пусть даже «весь мир штормит».

Саша Кругосветов

Эти слова Саша Кругосветов сказал не по поводу того, что творится сейчас, но они стали очень актуальными. Весь мир штормит, а мы прячемся на островках и не знаем, что будет дальше. Тревожно.

Извечный выбор между космосом и сливочным маслом парируется надеждой, что в народе хватит здоровых сил, чтобы не превратиться в нацию зомби.

В этом круговороте причинно-следственных связей не осталась без внимания и наша эмиграция. В его прекрасной заметке «Я не вписалась в двадцать первый век...» он искренне жалеет своих соотечественников: «Всех было жалко: и русских немцев, и евреев, и русских, занесенных сюда ветром истории». Но самое интересное то, что каждая строка Кругосветова, какой бы жесткой она ни казалась, дышит любовью к родине.

Перед читателем то дневник «взрослой жизни» детского писателя, то бортовой журнал атомной подводной лодки,

у которой есть все шансы больше никогда не всплыть на поверхность. Тени прошлого и страхи грядущего.

А прошлым стали не только зафиксированные события настоящего, но и то, о чем говорилось как о будущем. Все успело побыть темой для репортажей и разговоров в курилках, в том числе в самой большой в мире — в интернете.

Курилка — это, кстати, место, где все свои. Можно беседовать не стесняясь. Саша Кругосветов не стесняется.

Бывает, писатель подмигивает читателю, загадывает ему загадки с понятными ответами. О самом остром говорит нарочито несерьезно, с интонациями невеселого скомороха, задача которого не смешить, а говорить правду.

Пусть даже спорную. Потому что спорить — значит думать. А думать — надо. И нет ничего плохого в том, чтобы думать иначе.

Думаю, что не все из читателей будут готовы согласиться с точкой зрения Саши Кругосветова. Но он к этому готов и уважает тех, кто умеет не соглашаться.

Так что «рыпаться все равно надо. Чтобы не стать народом зомби. Чтобы было кому менять жизнь, когда она начнет меняться».

Юрий Михайличенко

Справка Юрий Михайличенко — продюсер, композитор, режиссер, поэт и переводчик, общественный деятель. Родился в Киеве в 1967 году. Закончил Киевский университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенка-Карого. С 1991 года живет в Барселоне. С 1995 по 1998 год работает на каталонском телевидении TV3 в известных телевизионных шоу продюсерской компании «Террат». Обладатель золотого диска 1999 года (Warner Music España). Лауреат международных премий. В 2008 году издает сборник стихов на испанском языке Poemas sin más (Ediciones Сaísmo). В реализации диска, который сопровождает эту книгу, принимают участие видные культурные деятели Испании: Марио Гас, Альфрэд Лукетти, Энрик Касассес, Моника Террибас. В 2011 году публикует второй сборник стихов на испанском языке Post (Disc Medi), вошедший в сотню лучших публикаций года. В 2016 году издает свою первую книгу стихов на русском языке «Горб» (Вест-Консалтинг, 2016). Один из основателей Русского идеалистического общества Барселоны (РИО) и президент русско-каталонской ассоциации «Арка». Переводчик песен В. Высоцкого на испанский язык. Художественный руководитель барселонского театра «Лянтиол».