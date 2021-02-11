Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Действующие лица:

Лора, певица

Ее муж

Гость

Лора распевается в гостиной. Муж сидит в своем кабинете за компьютером.

Звуки ударов и крики из-за стены.

Лора продолжает распеваться. Муж выходит в гостиную. Некоторое время слушает крики под распевку жены.

МУЖ. Ми-бемоль.

ЛОРА. Что?

МУЖ. Ми-бемоль сполз.

ЛОРА. Перестань делать мне замечания!

МУЖ. Извини. (Уходит к себе, останавливается на полдороге) Слушай, нет, ну что ж это такое… Второй день!

ЛОРА. О! Ты тоже слышишь?

МУЖ. Не понимаю твоей иронии.

ЛОРА. Ты ее никогда не понимал, дорогой.

МУЖ. Может, позвонить в полицию?

ЛОРА. Зачем?

МУЖ. Чтобы приехали.

ЛОРА. Так они и приехали.

МУЖ (после паузы). Безобразие.

ЛОРА. Да! Никакой звукоизоляции вообще!

Крик из-за стенки.

МУЖ. Надо было давно переехать отсюда.

ЛОРА. Куда?

МУЖ. Да хоть куда.

ЛОРА. Ты о чем?

МУЖ. Но ведь так жить невозможно!

ЛОРА. А что не так?

МУЖ. Ты серьезно?

ЛОРА. Это ты слишком серьезен, дорогой. А вокруг — постмодернизм!

Крик из-за стенки.

МУЖ. Кто?

ЛОРА. Не бери в голову.

МУЖ. Хорошо. (Продолжительный крик из-за стенки, удары и новые крики) А все-таки, что это?

ЛОРА. Это его бьют.

МУЖ. Нет, вот ты сказала: постмодернизм…

ЛОРА. Валенок ты, постмодернизма не знаешь. Свобода дискурса, инверсия понятий… Смена парадигмы. Вот это вот всё.

МУЖ. А-а.

Лора снова начинает распеваться. Пение накрывает новая череда ударов и криков из-за стены. Они продолжаются всю сцену.

ЛОРА. Так. Он меня достал! Что за дикие вопли?

МУЖ. Его бьют.

ЛОРА. Не преувеличивай.

МУЖ. Ты сама сказала.

ЛОРА. А чего он хотел? Он этого и хотел! Нас же не бьют! Ты что, не понимаешь: он специально нарывается, чтобы прославиться! (Крик) Во как орет, популист — ни стыда, ни совести…

МУЖ. Ему больно просто.

ЛОРА. Это он рвется к власти!

МУЖ. Он?

ЛОРА. А кто же?

МУЖ. Эти давно у власти...

ЛОРА. Эти давно, а этот рвется! А у меня завтра концерт! И перестань закатывать мне истерики!

МУЖ. Какие истерики? Я вообще молчал!

ЛОРА. Он очень неприятный человек, и ты прекрасно это знаешь.

МУЖ. Я его совсем не знаю.

ЛОРА. И не надо!

МУЖ. Виделись пару раз, здоровались…

ЛОРА. Вот и дурак, здороваться с нацистом!

МУЖ. Кто нацист?

ЛОРА. Он!

МУЖ. А, ну тогда… (Крик из-за стены) О господи. А откуда ты знаешь?

ЛОРА. Это все знают.

МУЖ. А-а, ну тогда... (Крик из-за стены)

ЛОРА. Нет, ты подумай, какой провокатор! Хочет, чтобы мы все бросили и пошли его отбивать, делать тут революцию. (Новый крик) Ага, щас! За дурачков нас держат, революционеры проплаченные… Швондеры! Ненавижу! Мир спасет культура!

Новая распевка — и длинный крик из-за стены.

ЛОРА. Слышишь?

МУЖ. Слышу.

ЛОРА. Никакой позитивной программы, один крик!

Распевается. Новый крик. Лора подходит к стене и кричит в нее.

ЛОРА. А не надо было воровать лес!

МУЖ. Какой лес?

ЛОРА. Наш лес!

МУЖ. Дорогая, у нас не было леса, успокойся…

ЛОРА. Отстань от меня, дурак! (В стену, в ответ на крик оттуда) Прекрати нарушать тишину, фашист!

МУЖ. Лора, перестань волноваться, у тебя сердце.

ЛОРА. У меня?

МУЖ. Да.

ЛОРА (Сквозь звуки ударов и крики из-за стены) Да! У меня сердце! Я не могу больше слышать этой мерзости! У меня завтра концерт! Чтоб он сдох! Я так больше не могу-у-у!

Внезапная тишина.

МУЖ. Вроде перестали.

Новый крик.

ЛОРА. Как это бестактно… (Плачет) Ну что за человек…

Звонок в дверь.

Лора и Муж переглядываются. Муж открывает.

На пороге стоит Гость. Он весь в черном, в латах и наколенниках, дубинка, наручники на поясе.

ГОСТЬ. Зарядка есть?

ЛОРА. Да.

ГОСТЬ. Шокер разрядился.

МУЖ. Кто?

ГОСТЬ. Электрошокер. Поставите?

МУЖ. Да.

ГОСТЬ. Спасибо. Чаю дадите?

ЛОРА. Конечно! Что же это я, о господи… Проходите, садитесь! (Ставит чайник, сдавленным шепотом) Чашки!

Муж, вздрогнув, начинает накрывать на стол. Пауза.

ГОСТЬ (попив чаю). Ф-фу…

ЛОРА. Перерыв?

ГОСТЬ. Ага.

ЛОРА. Устали?

ГОСТЬ. Есть немного.

МУЖ. Скажите, а…

ЛОРА. Пастилу будете?

ГОСТЬ. Давайте. (После паузы, Мужу). Вы хотели что-то спросить.

ЛОРА. Мы хотели узнать: как вообще дела?

ГОСТЬ. У кого?

ЛОРА. В стране.

ГОСТЬ. В нашей любимой стране?

ЛОРА. Да.

ГОСТЬ. Время сложное. Много работы.

ЛОРА. Понимаю.

ГОСТЬ (Мужу) А вы?

МУЖ (после паузы). И я понимаю.

ГОСТЬ. А что вообще слышно?

МУЖ. Да так…

ГОСТЬ. Слышно?

МУЖ. Да.

ГОСТЬ. И что? (Муж мычит что-то неопределенное) Если что-то не нравится, вы скажите.

ЛОРА. Нам нравится!

Пауза.

ГОСТЬ. Дети есть?

МУЖ. Да.

ГОСТЬ. Скан паспорта пришлете. Свои и детей. Нам, через «Госуслуги».

МУЖ. Зачем?

ЛОРА. Мы пришлем, обязательно пришлем.

МУЖ. Послушайте, а…

ГОСТЬ. Забрать вас?

МУЖ. Куда?

ГОСТЬ. Куда всех.

МУЖ. За что?

ГОСТЬ. Да мы найдем за что.

Пауза.

ЛОРА. Вы, наверное, шутите.

ГОСТЬ. Угадали. Шутка-малютка. Какая у вас грудь красивая.

ЛОРА. Спасибо.

ГОСТЬ. Прямо конкретные буфера. (Мужу). Что?

Крик из-за стенки.

ГОСТЬ. О! Сменщик пришел. (Встает)

ЛОРА. Скажите, а… Нельзя как-то сделать так, чтобы он не кричал?

ГОСТЬ. Мы пытались. Не получилось. (Мужу). Сканы прислать — сегодня.

МУЖ. Прописка нужна?

ГОСТЬ. Да. Все страницы.

МУЖ. Спасибо.

Гость уходит.

ЛОРА (после паузы). Ты с ума сошел? (Передразнивает). Мэ, мэ… Ой! (Открывает дверь, кричит). Инструментик забыли! (Мужу). Улыбайся!

Муж застывает с улыбкой на лице. Возвращается Гость.

ГОСТЬ. Голова ни к черту. (Забирает электрошокер). Стоять! (Берет Лору за грудь). О! Не силикон, своя, надо же. Не, ну ваще!

Уходит. Пауза.

МУЖ. Заходите еще.

ЛОРА. Ну! И что теперь делать?

МУЖ. Я еще не решил.

ЛОРА. Может, забудет?

МУЖ. Такие буфера? Нет, не забудет.

ЛОРА. Ой, ой… Остряк!

Муж берет Лору за грудь. Лора визжит.

ЛОРА. Хам! (Дает Мужу пощечину)

МУЖ. Инверсия понятий!

ЛОРА. Ой. И правда сбрендил…

МУЖ. Смена парадигмы. (Берет Лидию за другую грудь)

ЛОРА. Хам! (Дает Мужу новую пощечину.)

МУЖ. Культура! Спой что-нибудь, спаси мир.

ЛОРА. Я спою. Спою! Кретин…

Уходит из квартиры, хлопнув дверью.

Муж садится за стол. Смотрит на чашку, оставленную Гостем.

Двумя пальцами берет недоеденную им пастилу и подбрасывает вверх широким движением. Пастила падает на пол — и, как по команде, из-за стены вступают звуки новых ударов и криков.

МУЖ. Постмодернизм. Это всё постмодернизм! (Смеется)

К звукам пыток, несущимся из-за стены, добавляются громкие гаммы распевки.

МУЖ (перестав смеяться, после паузы). Но надо что-то делать! Да! С этим надо что-то сделать, наконец! Звукоизоляции вообще никакой. Так жить нельзя, правда?

февраль 2021 года