TikTok, сколько до митинга осталось?

17 января 2021 года политик и блогер Алексей Навальный прилетел в Россию после отравления. Уже 2 февраля, спустя несколько недель, его осудили на 3,5 года тюрьмы по делу «Ив Роше». За это время в более чем сотне городов России прошли несанкционированные акции за его освобождение, а ролики в TikTok в поддержку Навального собрали больше 3 млрд просмотров. «Новая» выяснила, как за это время TikTok стал главной политической соцсетью для молодежи, сможет ли государство этому помешать и что случится с площадкой после окончания протестов.

Эти ваши интернеты

Семь спикеров Общественной палаты РФ сидят в один ряд за длинным столом.

Их головы устремлены в одну точку — вероятнее всего, на проектор. Лица гостей не выражают никакой заинтересованности или эмоций: кто-то смотрит в листы, кто-то — в стену.

В это время из колонок раздаются слова одной из самых популярных песен российской рейв-группы IC3PEAK: «Я теперь готова ко всему на свете, я отсидела свой срок в интернете».

«Вот таких видео сотни тысяч распространяются и в TikTok, и в Twitter. <...> совершенно непонятно, за чей счет праздник, кто это финансирует и используются ли иностранные средства <...>. Все, что мы видим в этих видеороликах, это все должно относиться к запрещенной информации. Мы полагаем, что нужно более активно действовать, вплоть до замедления скорости вот этих IT-платформ, в первую очередь TikTok и Twitter, или речь должна идти о полной блокировке этих платформ», — так 22 января 2021 года член Общественный палаты РФ Екатерина Мизулина высказалась о роликах в TikTok и других соцсетях в поддержку Алексея Навального и призывах выйти на митинг за его освобождение.

В тот же день Роскомнадзор сообщил, что TikTok удалил около 38% материалов с призывами к митингам, а также о том, что соцсети будет выписан штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей. «В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер», — подчеркнули в агентстве.

По мнению членов Общественной палаты РФ, ролики в TikTok содержат в себе призывы на митинг несовершеннолетних, что нарушает российское законодательство.

Как TikTok стал одной из главных площадок для высказывания политического мнения среди молодежи?

Портрет TikTok в России

TikTok появился в Китае в 2016 году, а в Россию пришел в 2018 году. Уже через год к сервису пришла огромная волна популярности — к концу 2020 года TikTok в России каждый месяц использовали 23 млн человек в месяц, как следует из статистики самой соцсети.

Несмотря на концепцию приложения (короткие развлекательные ролики), его аудиторию нельзя назвать детьми:

более половины приходится на людей от 25 до 44 лет,

около 15% — на молодежь от 18 до 24,

а женщин больше мужчин.

Доказательством «взрослости» потребителей этого контента может послужить и статистика по уровню дохода пользователей: 35% имеют средний доход, еще 29% — выше среднего.

справка Как рабтают алгоритмы TikTok

Алгоритмы сервиса во многом аналогичны алгоритмам Instagram или YouTube: чем больше зритель смотрит и делится видео с определенной тематикой, звуками, подписями и хештегами, тем чаще ему будут предлагаться подобные ролики, при этом видео определенных категорий (порно, сцены с жестокостью, наркотики и визуализация их употребления, призывы к экстремизму и суициду) запрещены. В октябре 2019 руководство TikTok объявило, что площадка вне политики, поэтому там будут запрещены политическая реклама и агитация. При этом TikTok обладает и некоторыми особенностями: многие блогеры до последнего не могут понять, почему тот или иной их ролик попадал в топ и как именно работает алгоритм рекомендаций сервиса. Сама соцсеть официально не раскрывает алгоритмов своей работы, хотя обещала это сделать летом 2020 года.

TikTok, где главным языком общения являются короткие видео, занял устойчивую лидирующую позицию в российском сегменте — по данным Google trends, в рунете его гуглят в два раза чаще, чем Instagram.

В 2021 году в TikTok люди больше всего хотели узнать о средствах анализа и накрутки просмотров,

а также посмотреть видео про Новый год и митинги оппозиции 23 января. Именно по этим поисковым запросам наблюдались всплески активности в 2021 году. Чего совсем не скажешь об Instagram, который почти при одинаковых возможностях c TikTok все же остался более отстраненным от политической повестки и задаваемых молодежью трендов, в том числе флешмобов на политические темы. А таких только за последние две недели появилось десятки.

Политизируй это

До января 2020 года русскоязычный сегмент TikTok был довольно аполитичным — блогеры снимали танцы под трендовые звуки и изредка говорили о коронавирусе, постепенно надвигающемся на Россию. Толчком к первым политизированным роликам стало послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина 15 января 2020 года — тогда глава государства объявил о голосовании по поправкам в Конституцию страны. Согласно новым изменениям, Путин имеет право обнулить свои президентские сроки, а значит, еще два раза переизбираться на пост президента России.

Это вызвало бурные обсуждения в TikTok —

ролики о новой Конституции собрали около 250 млн просмотров, а самые популярные из них критиковали обнуление президентских сроков.

Пример политического высказывания в TikTok

Поправки вступили в силу 3 июля 2020 года. Через шесть дней, 9 июля, последовало еще одно громкое политическое событие — задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, что также вызвало неодобрение со стороны жителей региона и всей России. Тиктокеры публиковали видео с митингов в поддержку Фургала, его ранние выступления и высказывания политиков о его задержании — ролики с хештегами в поддержку Фургала в совокупности собрали около 1,2 млрд просмотров.

«Тогда эта тема только начала развиваться, и политическая ниша в российском TikTok, по сути, еще не была занята. К тому же Жириновский, как и многие другие политики, сначала защищал Фургала, но потом резко поменял свою риторику, чем вызвал критику населения в основном с Дальнего Востока», — рассказал нам владелец канала Newsroom Russia, также опубликовавший ролики о Фургале. Один из них собрал больше 700 тыс. просмотров.

TikTok о Фургале — 700 тысяч просмотров

Ровно через месяц, 9 августа, в Белоруссии прошли выборы президента, за которыми последовали многомесячные протесты против объявленных результатов, ролики с хештегами #живебеларусь собрали около 600 млн просмотров.

Абсолютным рекордом по количеству просмотров стали видео об отравлении Навального, его возвращении в Россию и его последующих расследованиях про отравление и «дворец Путина».

Несколько роликов на эту тему Алексей также публиковал в собственном канале в TikTok. Видео с хештегами в поддержку Навального собрали около 2,3 млрд просмотров.

Ролики с хештегом #23 января 2021 года, даты первого митинга за освобождение Навального, добрали еще 1 млрд просмотров — и это с учетом того, что по требованию Роскомнадзора TikTok удалил около 38% роликов с призывами несовершеннолетних на несанкционированную акцию. Видео с хештегами, посвященными новым митингам, которые прошли в городах России 31 января 2021 года, собрали около 100 млн просмотров.

Все это все равно меньше, чем один-единственный хештег #Путин — ролики с ним собрали 4,2 млрд просмотров. Какой процент этих роликов посвящен поддержке Путина, а какой — его осуждению, в TikTok подсчитать невозможно. Также в TikTok были запущены хештеги #противнавального и #детивнеполитики, однако первый в соцсети собрал не более 150 млн просмотров, а второй — всего 471 тыс. просмотров.

Платный контент

Голубоглазая брюнетка искусственно всхлипывает на камеру, на ее фоне белыми буквами написано: «23.01. Им разрешили стрелять по женщинам, инвалидам и детям».

В этом ролике TikTok-блогерша из Уфы Christen.finch собрала 270 тыс. просмотров и десятки возмущенных комментариев «Это дезинформация!».

В TikTok можно найти десятки видео с подобным содержанием. По словам одной из блогерш, снявшей такой же ролик (имя и ник она попросила не раскрывать), за видео ей никто не платил, информацию о приказе на расстрел она увидела в трендах и решила снять видео «в развлекательных целях».

Это не единственный фейк — многие блогеры снимали себя в полицейской форме и говорили, что переходят на сторону Алексея Навального. Часть таких видео заканчивались демонстративным срывом погонов.

Позже выяснилось, что эти тиктокеры никакого отношения к правоохранительным органам не имеют. После встречи с настоящими правоохранителями некоторым авторам пришлось принести публичные извинения за публикацию ложного контента.

Другие блогеры, чаще всего школьники, снимали более безобидный контент в поддержку Навального. Среди популярных трендов — шутки про аквадискотеку и «комнату грязи», видео из школьного кабинета, в котором учитель грозит исключением из-за похода на митинг, или ролики, где подростки снимают со стен класса портрет Владимира Путина и заменяют на фото Алексея Навального. Правда, за публикацию последнего ролика ученику одной из подмосковных школ без присутствия родителей устроили четырехчасовой допрос с участием представителя силовых структур, сообщает ОВД-инфо.

Помимо фейковых новостей, в соцсети стали появляться видео в поддержку Владимира Путина. Зачастую каналы создавались с нуля либо их контент до публикации политических роликов состоял из анекдотов из интернета, нарезки слаймов или предложений по накрутке подписчиков. Связаться с авторами подобных каналов не удалось, так как авторы аккаунтов, как правило, не указывают контактных данных.

Также в других соцсетях, в частности в Telegram, стали появляться объявления о плате за публикацию ролика «на социальную тематику». В одном из заданий от неизвестной молодежной организации сообщалось, что нужно убедить молодежь не участвовать в несогласованных акциях. В качестве аргументов предлагалось привести такие причины, как усталость от Навального, провокация оппозиции на драки и вывод на шествие детей, а также малое число митингующих. За ролик блогерам предлагали заплатить от 500 до 2 тыс. рублей, задания выдавали тиктокерам с аудиторией от 10 тыс. подписчиков.

«В случае если вы получите оплату и удалите или скроете ролик, мы подадим жалобу в Сбербанк на мошенничество, вам заблокируют карту и деньги взимаются обратно!» — уточняется в задании, которое есть в нашем распоряжении.

В другом объявлении блогерам предлагалось за 1,5 тыс. рублей снять свое лицо и произнести заготовленный текст с теми же аргументами.

Тиктокер Даниэль из Липецка с ником @tvoi.musor выполнил заказ видео и выложил в TikTok, однако его обманули.

Кадр с заказного видео в TikTok

«Это обман, меня просто заблокировали и ничего не скинули, придурки», — пожаловался Даниэль и через пару дней удалил ролик из сети. Сколько еще блогеров обманули с оплатой, неизвестно.

СК против зомби

«Вам есть что терять — годы, потраченные на подготовку к выступлению в тот вуз, который вы выбрали, свои коллекции фильмов, своих любимых людей. У вас есть то, чем вы дорожите».

Эти пугающие слова звучат в документальном фильме, выпущенном 3 февраля на YouTube-канале Следственного комитета РФ. В ролике, направленном скорее на молодую аудиторию, звучат призывы не выходить на митинги. Хотя бы потому, что рядом с этими словами — извинения на камеру от участников протестов, видео RT с кадрами встречи соратника Навального, исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, кадры с митингов.

Кадр из видео RT о встрече соратника Навального Владимира Ашуркова с «сотрудниками британского посольства»

В фильме также звучит точка зрения директора института психолого-социальной работы Сеченовского университета Марии Киселевой: «Навальный и его соратники начали психологически давить на молодую аудиторию TikTok, чтобы призвать на несанкционированную акцию». TikTok в представлении авторов и героев фильма — не просто соцсеть, а зомбирующее приложение.

«Идет быстрая смена различных клипов, начинает ребенок смотреть про кошечек, косметику <...>. Туда вклинивается контекст «приходи на забастовку, митинг», и это воспринимается как игра, это что-то по типу 25-го кадра <...>. Там есть и психологический эффект — мол, «если не трус, то приходи», — говорит Киселева в документальном фильме СК. — Вроде бы тебя и не призывают, но уже как-то тебя обозвали и показали, что ты уже маленький, несамостоятельный, на молодежь это действует».

В фильме звучат и не менее конспирологические объяснения, почему прислушиваться к словам тиктокеров из коротких роликов не стоит. Как заявляет руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров в этом же фильме, оппозиция просто использует аудиторию в своих целях за деньги.

Валерий Федоров в фильме Следственного комитета

«Специалист по социальным сетям говорит, что это был тест такой. Протестировали, охват большой, резонанс большой, конверсия низкая — не страшно. Дальше начинаем действовать в логике маркетинга. <...> Более глубоко работать с определенными, но более узкими частями аудитории. Потому что заказчикам ведь не нужны все, им нужно определенное количество людей, которые выйдут, и медиа сразу зафиксируют: да, что-то изменилось», — рассуждает Федоров.

Но похоже, СК не удалось убедить аудиторию в бессильности политической составляющей в TikTok: 6 и 7 февраля в приложении зарегистрировались сразу два российских ведомства — МЧС и МИД.

В аккаунте МЧС политики нет — там пожарные становятся в стойку с упором на лезвия двух топоров, также зрителям предлагают «челлендж» — загнуть один палец, если звонил в МЧС, два, если тушил пожар и далее по списку. Зато ролики МИД активно играют на имени Навального. Первые два — ответ на критику политика по поводу эффективности российской вакцины Sputnik V. По словам спикера МИДа Марии Захаровой, причиной создания страницы стал не Навальный, он «лишь ускорил процесс».

Тем не менее контент ведомства аудитории не понравился. «Вон из TikTok! Навальному свободу!», «Позор МИД», «А как же «не впутывать детей в политику»?» — наиболее популярные комментарии к роликам министерства.

На момент публикации статьи МИД больше не публиковал тиктоки в своем аккаунте.

TikTok после Навального

Из тиктока Алексея Навального

За короткий срок TikTok сумел войти в топ-3 главных медиаплощадок, которые влияют на политическую среду и мнение аудитории, считает консультант по мобильному маркетингу и продвижению мобильных приложений AppBrain.ru Егор Карпов.

«Огромную роль в политизации TikTok сыграла именно медийность самого Навального. Здесь сошлись две волны так называемого хайпа: неожиданный прилет Навального в Москву, который сам по себе уже был обсуждаемым событием, и самое громкое расследование, посвященное главе государства. Любой сценарист позавидовал бы такой развязке», — говорит Карпов.

Глава Комиссии в Госдуме по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о готовности TikTok сотрудничать с Россией по вопросам удаления незаконного контента. Карпов при этом считает, что удалить все ролики по требованию Роскомнадзора и Госдумы технически невозможно.

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«Это довольно большой репутационный риск для международной социальной сети, который крайне негативно воспримет текущая аудитория. И TikTok точно не пойдет на подобное. Он определенно удалит часть видео и примет некоторые меры, но это будет временно и, если так можно выразиться, для галочки», — объясняет Карпов.

По его мнению, TikTok вскоре прекратит быть медиа номер один, пережив пик событий, связанных с Навальным, но останется одной из главных площадок, о которой еще долго будут писать в новостях.

«Мы переживаем невероятно интересный период, когда социальные сети, в частности TikTok, стали играть огромную роль в политической игре. Арест Навального запустил цепочку событий, где российское общество начнет влиять на политическую ситуацию посредствам социальных сетей», — резюмирует Карпов.

Инна Алдошина, Георгий Власов, Екатерина Палашина, Виктория Рябикова — специально для «Новой»

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