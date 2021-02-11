Космос Мозякина

Отец и сын Мозякины вышли на лед в самом начале матча «Металлурга» с «Барысом» и вместе провели чуть больше минуты. Дальше рисковать главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев не решился — проходных матчей у команды перед финишем регулярной части чемпионата нет.

Впечатляющая победная серия, взявшая старт 11 января, позволила почти догнать идущий на втором месте «Авангард», но сзади подпирает «Салават Юлаев», и за место под солнцем в Восточной конференции идет слишком серьезная драка.

Но капитану «Магнитки» еще летом обещали, что он с сыном обязательно сыграет. Момент выбирали долго — всякий раз что-то мешало. Мозякин-старший много пропустил из-за травмы спины, капитан молодежки «Стальные Лисы» Мозякин-младший болел, а «Металлург» на исходе осени, в том числе «благодаря» зацепившей клуб пандемии, вообще балансировал на грани кубковой восьмерки, так что тренерскому штабу было не до красивых жестов. И вот, наконец, осуществилось: с одной стороны, символически, потому как всего минуту с небольшим отец с сыном вместе на площадке и провели, с другой — матч был не контрольный, а вполне официальный, причем важный. Кстати, складывался он непросто, и выиграл «Металлург» не без помощи своего многолетнего капитана.

На исходе марта Сергею Мозякину исполнится 40 лет. Андрею Мозякину — 19. Форвард он перспективный, в первом звене «Лисов» не из-за звучной фамилии играет, но сравнения с отцом, талант которого уникален, неизбежны — что, естественно, младшему для карьеры не в плюс. Мало у кого из знаменитых хоккеистов сыновья смогли достичь отцовских вершин, а сыграть вместе — вообще случай раритетный, слишком много должно сойтись факторов. Надо, чтобы отец оставался действующим игроком в солидном возрасте — а сын чтобы вышел из юношеского конкурентоспособным, да еще и в системе клуба, где играет отец. Конечно, великому Горди Хоу как-то удалось выйти на лед вместе с сыновьями, но это очень уж далекий пример.

Правда, есть и поближе: в новом столетии сыграли в тандеме отец и сын Платоновы — Денис и Юрий.

Случилось это на стыке лета и осени 2018-го — кстати, в том же магнитогорском «Металлурге».

Может, Мозякиным еще удастся вместе провести весь матч и даже забить. Но это как карта ляжет — тут ничего загадывать наперед нельзя.

Фото: РИА Новости

Многие телезрители даже не успели заметить знакового эпизода по причине того, что комментатора о совместном выходе Мозякиных тоже не предупредили. Но его ведь могло вообще не случиться — на исходе весны прошлого года Сергей Мозякин был на грани ухода из клуба. Под потолок зарплат его контракт не влезал, а на трехкратное понижение оклада согласиться было трудно. Но в конце концов стороны пришли к согласию, и Сергей Мозякин, в том числе благодаря обещанному бонусу «вместе с сыном», решился на десятый свой сезон в «Магнитке».

Наверное, нынешний сезон самый трудный — хотя и первый в «Металлурге» был не из легких. Мозякин вообще пришел в команду уже 30-летним, перезагрузив карьеру так, что следующее десятилетие стало «десятилетием Мозякина».

…Весь хоккейный мир помешался на голевых достижениях Александра Овечкина. Не важно, как играет «Вашингтон», — важно, забил или нет восьмой номер. На него возложили миссию — догнать величайшего из великих Уэйна Гретцки с его вечным снайперским рекордом — 894 шайбы, заброшенные в регулярных чемпионатах НХЛ. Возможность превзойти рекорд почти нулевая, но больше-то некому, вот на 35-летнем Александре Великом все и сошлось, для НХЛ его подвиги — просто подарок. Сейчас на счету Овечкина 711 шайб, до занимающего шестое место Фила Эспозито — 6 голов, до Гретцки как до Луны, но есть о чем говорить.

А вокруг рекордов Сергея Мозякина в последнее время — тишина. Ему же некого догонять, он разве что сам с собой борется и улучшает исключительно свои снайперские и бомбардирские рекорды. Их у него несчитаное число, и даже самый авторитетный статистик Континентальной хоккейной лиги Владимир Жидков, скрупулезно фиксирующий достижения Мозякина, не знает точного их количества. Тем более не знает и сам фигурант, обращающий внимание на цифры разве что в самый последний момент, перед каким-то очередным круглым рекордным числом.

В конце января Мозякин достиг немыслимого рубежа в 1200 набранных по системе «гол плюс пас» за карьеру очков. Еще осенью первым в Континентальной хоккейной лиге набрал 900 очков. Превзошел рекорд легендарного Сергея Макарова по количеству очков, набранных за один клуб (у Макарова в ЦСКА — 678 очков). Преодолел рубеж в 550 заброшенных в элитном дивизионе шайб — а, кажется, совсем недавно все ждали, когда падет незыблемо стоявший три с лишним десятка лет снайперский рекорд Бориса Михайлова — 428 шайб. Случилось это четыре с лишним года назад — 16 сентября 2016-го.

Сергей Мозякин получает сертификат лучшего игрока ХК «Металлург», 2016 год. Фото: Андрей Серебряков / ТАСС

На основные рекорды Мозякина не хватит целой газетной страницы. Многим, даже большинству достижений, если не увеличат существенно размер хоккейных ворот, стоять долго. Даже страшно хотя бы примерно представить, насколько долго. Но космические рекорды Мозякина пока еще в движении. Реальных преследователей не просматривается и близко. Четыре сезона они с Данисом Зариповым в «Магнитке» помогали друг другу существенно увеличить бомбардирские счета, лучший партнер и тоже своего рода феномен продолжает феерить в «Ак Барсе». Но Данису в конце марта тоже исполняется 40, а отставание от Мозякина по тем же самым набранным в элитном дивизионе очкам исчисляется числом 240.

…Да, лучший бомбардир отечественного хоккея не играет в сильнейшей лиге мира. Его там долго ждали, но Мозякину на исходе столетия хватило почти мальчишеского неудачного заокеанского опыта. Он не Овечкин — он другой. Он вообще другой. Как говорил тот же Зарипов, Мозякин «уникален в каждом действии». Он не новости производит — он производит игру, выдерживающую любые сравнения с игрой самых великих форвардов не только отечественного, но и мирового хоккея. Партнер по знаменитой первой пятерке «золотого» «Металлурга» образца 2014 и 2016 годов канадский защитник Крис Ли даже не сомневался, что Мозякин украсил бы любой клуб НХЛ. Но украшающих НХЛ россиян и сейчас немало, а супербомбардир в отечественном хоккее у нас один.

Первый матч в элитном дивизионе Мозякин провел ровно 20 лет назад, с ума сойти. Он играл у двух десятков тренеров. Забрасывал шайбы всем командам суперлиги, а затем и КХЛ. 20 сезонов подряд набирает не менее 20 очков, рекорд средней результативности в регулярном чемпионате — 1,58 очка за игру. Всего в двух сезонах за «Металлург» Мозякин забрасывал шайб больше, чем делал результативных передач, — то есть его качества как плеймейкера, щедро делящегося с партнерами, не уступают его качествам уникального голеадора.

Он и под гору едет красиво. Да, набирает меньше очка за матч. Не играет в первом звене. Меньше выходит на реализацию большинства. Больше подвержен травмам. Никуда не денешься — возраст. В последних годах карьеры великих мастеров есть скрытая драма неизбежности расставания. Но высочайший игровой интеллект при Мозякине всегда. А еще он никогда не будет играть, мучаясь.

Поэтому и радует до сих пор.