Импичмента не будет. Но это неточно

В американском сенате проходят заседания по импичменту Дональда Трампа, ставшего первым в истории страны президентом, которому вотум недоверия был объявлен дважды. Также впервые в истории слушания по импичементу проходят уже после того, как 45-й президент оставил должность.

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, Капитолий на несколько часов был захвачен толпой, законодатели в панике прятались в специальных укрытиях, вице-президента Пенса экстренно эвакуировали.

Трамп выступил перед толпой, призвав сторонников «драться как черти» (драться до последнего), говорил, что «мы прямо сейчас пойдем к Капитолию, и я пойду вместе с вами, чтобы поддержать смелых сенаторов и конгрессменов», «мы должны показать свою силу, и вы обязаны быть сильными, мы пришли, чтобы потребовать от Конгресса сделать правильную вещь» и т. д. Чем закончился этот поход, в прямом эфире наблюдал весь мир. Президент с митинга вернулся в Белый дом и наблюдал за тем, как Конгресс был захвачен. И только после призывов Байдена и законодателей Трамп призвал сторонников «расходиться по домам», заявив при этом, что они «очень дороги ему».

Капитолий, занятый сторонниками Дональда Трампа. Фото: Getty Images

Резолюция об импичменте 45-го президента была принята Палатой представителей, где большинство держат демократы, 13 января — за неделю до истечения срока его полномочий.

Как отмечается в обвинении, Трамп «осуществил тяжкое преступление, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов».

Вечером 25 января она была передана в Сенат, который должен решить, признавать ли уже бывшего президента виновным или, как в случае с первым импичментом, оправдать его. Год назад Сенат, который тогда контролировался республиканцами, оправдал Трампа по обвинению в «препятствовании Конгрессу» и «злоупотреблении властью» с целью оказания давления на Украину, чтобы начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера в 2019 году (знаменитый телефонный разговор Трампа с президентом Украины Зеленским).

Цель демократов, утверждают защитники бывшего президента, не «защита Конституции» (нельзя отстранить от должности частное лицо, которым на данный момент является Трамп), а запрет в будущем участвовать в выборах. Однако в США имеются исторические прецеденты судебных процессов по делам министров и судей после их ухода с должности.

26 января республиканцы в Сенате инициировали голосование по признанию процедуры незаконной и проиграли: 45 — 55. Всего 5 сенаторов-республиканцев проголосовали за то, чтобы суд над Трампом (уже второй) состоялся. Это Сьюзан Коллинз из штата Мэн, Лиза Мурковски из Аляски, Митт Ромни из Юты, Бен Сасс из Небраски и Пэт Туми из Пенсильвании — все критики бывшего президента и его попыток отменить победу Джо Байдена.

Второй раз сенаторы голосовали 8 февраля — в первый день слушаний в Сенате, после того как выступили стороны обвинения и защиты. Еще один республиканский сенатор — Билл Кэссиди из Луизианы — влился в ряды партийных диссидентов. Слушания по импичменту бывшего президента вновь признаны конституционными: 56 за, 44 против. Цифры разочаровывают сторонников импичмента. Чтобы признать Трампа виновным, требуется две трети голосов, то есть 67 голосов.

Нужно, чтобы не 5 или 6, а 17 сенаторов-республиканцев поддержали импичмент.

В Верхней палате сейчас заседают по 50 сенаторов от каждой партии (точнее, демократов 48, но два независимых сенатора — Берни Сандерс и Энгус Кинг — обычно голосуют с ними), при равенстве голосов решающим является голос вице-президента демократки Камалы Харрис. То есть перевес у демократов минимальный.

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По регламенту обвинению и защите предоставлено 16 часов в течение двух дней для каждой из сторон (всего 4) для изложения своих аргументов. Затем 4 часа — ответы на вопросы сенаторов. И если не будет принято решения о вызове свидетелей (что может затянуть процесс на несколько дней или даже недель и месяцев), еще 4 часа — для заключительного слова обвинения и защиты. Если свидетелей не вызовут, самое быстрое голосование может состояться уже в субботу вечером или воскресенье. Если импичмент Трампа будет подтвержден, то пройдет еще одно голосование, после которого он может быть лишен возможности занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США. Также он лишится президентской пенсии и права на пожизненную государственную охрану.

Ротонда здания Конгресса США. Фото: EPA

Год назад во время импичмента Трампа, связанного с Украиной, республиканцы, державшие большинство в Сенате, отказались вызвать свидетелей, к большому возмущению лидеров демократов — спикера Пелоси, сенаторов Шумера, Харрис и т. д. Но до сих пор не ясно, захотят ли демократы вызова свидетелей на этот процесс. Некоторые демократы хотят провести исчерпывающий анализ беспорядков в Капитолии 6 января. Призвать бывших сотрудников Белого дома, до этого анонимно утверждавших в СМИ, что Трамп был радостно возбужден в момент штурма, который наблюдал по телевизору, и якобы удивлялся, почему у остальных сотрудников такие кислые лица. Спросить бывшего вице-президента Пенса, почему он, а не Трамп отдал приказ об активизации Нацгвардии, пришедшей на защиту американскому парламенту, и т. д. Но другие демократы предпочли бы завершить суд побыстрее, чтобы сенаторы могли без проволочек утвердить кандидатуры, представленные президентом Джо Байденом, и поработать над законодательством о расходах на COVID-19.

Трамп отказался участвовать в слушаниях. Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники в окружении бывшего президента, проводящего эти дни в усадьбе Мар-а-Лаго, он внимательно следит за телетрансляциями с процесса. Трамп был недовлен выступлением команды своих адвокатов, которые, по его мнению, были слишком «сухи и бесстрастны» на фоне эмоционального выступления обвинителей. Не понравилось, что ведущий поверенный, экс-прокурор Пенсильвании Брюс Кастор, назвал его «бывшим президентом». То есть до сих пор Трамп действительно не признает поражения. Не понравилось, что обвинение представило внушительный видеоряд, в том числе кадры, ранее не публиковавшиеся, а защита обошлась без помощи видео, снятого 6 января. По словам источника, Трамп кричал на телевизор, наблюдая за происходящим. По шкале от 1 до 10, где 10 означает «самый злой», Трамп получил восьмерку, сказал человек, знакомый с его реакцией. Адвокаты подчеркнули, что президент образно говорил «сражаться до последнего», его речь на митинге — не призыв к бунту, а защищенное первой поправкой выражение свободы слова.

В первый день все отметили эмоциональное обращение к сенаторам конгрессмена из Мэриленда Джейми Раскина. Он рассказал историю о том, как похоронил своего 25-летнего сына, а на следующий день, 6 января, был ошеломлен тем, что толпа может убить его дочь и зятя, находившихся в здании Капитолия вместе с ним. На слушаниях законодатель, представлявший сторону обвинения, прослезился, а потрясенный зал некоторое время молчал. Раскин выступал в еврейской кипе. В толпе, ворвавшейся в Капитолий 6 января, было немало представителей антисемитских группировок.

По итогам уже двух голосований в Сенате многие делают вывод: Трамп снова выйдет сухим из воды. Республиканская партия в лице сенаторов отстоит его возможность в будущем баллотироваться. 17 диссидентов-сенаторов в их рядах просто не найдется.

«Великая старая партия» (историческое название республиканцев США) решила идти в будущее «с Трампом на борту».

Но это неточно. Интрига сохраняется, пока не состоялось главное голосование, считать ли Трампа виновным. Как сообщило издание Bloomberg, лидер республиканского сенатского меньшинства Митч Макконнелл (по словам трех человек, знакомых с его позицией) дал понять коллегам-республиканцам, что окончательное голосование по импичменту Дональда Трампа является «вопросом совести», и те сенаторы, кто оспаривали конституционность судебного разбирательства, все еще могут проголосовать за осуждение бывшего президента.

«Республиканец из Кентукки также предположил, что он еще не решил, как сам будет голосовать, — сказали два анонимных источника, — хотя во вторник он проголосовал за то, чтобы объявить неконституционным рассмотрение дела против Трампа».

И последнее, без комментария.

Группировка QAnon (которую спецслужбы считают «внутренними террористами») объявила в соцсетях, что новая инаугурация Трампа пройдет 4 марта 2021 года.

В этот «день Х» (конспирологи называют его «днем бури») его сторонникам предлагается собраться в Вашингтоне. Случайно или нет, но цена за номер 4 и 5 марта в гостинице, принадлежащей Трампу, в самом центре столицы подскочила с 500–600 долларов в сутки до 1300, сообщает Forbes. По теории «Кьюанона», Трамп станет «19-м президентом США», потому что все американские президенты после Улисса Гранта занимали пост «незаконно». Теория заимствована у «движения суверенных граждан», которое утверждает, что закон, принятый в 1871 году, тайно превратил США в корпорацию и положил конец американскому правительству, созданному «отцами-основателями».

Вашингтон