Сравнение от фонаря

Петр Толстой. Фото: ТАСС

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой взял страну за живое мертвой хваткой. Выступая на заседании парламента, он сравнил планирующуюся акцию в поддержку Алексея Навального с действиями предателей в блокадном Ленинграде. Согласитесь, находчиво и проникновенно. И гнев это сравнение вызовет, и презрение к нынешним отщепенцам. А в гневе вряд ли кто спросит, какая тут связь. Где Ленинград, а где Навальный?

Ленинград (правда, уже под другим именем) — на Неве, а Навальный (под своим) — в Матросской Тишине. Но духовная связь сторонников оппозиционера с приспешниками гитлеровцев Петром Олеговичем все-таки обнаружена.

Ну, знаете, наверное, что руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил о новом формате уличного протеста. Недовольным гражданам РФ предлагается временно обойтись без митингов и шествий, зато в урочный час им следует выйти в свои дворы и включить фонарики. То есть Волков, которого объявили в межгосударственный розыск, но пока не нашли, призвал Русь к фонарю.

Пожалуй, это менее рискованное мероприятие, и у протестующего больше шансов вернуться домой с фонарем в кармане, чем с фонарем под глазом.

Но то ли выйдет народ во дворы, то ли не выйдет. Во всяком случае, дворовый переворот стране не грозит.

Но это нам с вами так кажется, а Петр Толстой — государственный деятель, и взгляд у него масштабнее нашего. И он всем нам толково пояснил, что предполагаемая акция с фонариками — «это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации».

Понятно, жители России и без того ходили с высоко поднятыми головами, но, услышав такое, они задрали головы еще выше и с волнением уставились в пасмурное февральское небо. Вражескую авиацию, никто, конечно, увидеть не ожидал, но черт знает, кого навлекут на наши мирные города эти предатели с фонариками. Инопланетян, например.

Чего хорошего: сядет в каждый двор по летающей тарелке — на микрорайон целый сервиз. А у нас во дворах и без того ни пройти, ни проехать, снег с 2020 года не убирался. Они давно прилетели бы, и неизвестно, с какими намерениями, но, к счастью, дворы у нас обычно не освещены, а на некоторых улицах из электричества только полицейские электрошокеры. И, наверное, надо срочно принимать меры. Плотно зашторить окна, отобрать у всех все, что светится, закрыть журнал «Огонек»… Что, уже закрыли? Очень вовремя!

А этого

Волкова следует объявить не в межгосударственный, а в межпланетный розыск. Ясное дело, скрывается где-нибудь на Марсе и готовит протесты по методичкам марсиан,

которых мы ошибочно называли нашими партнерами.

Ну и силовикам — не расслабляться! Не надеяться, что придет дворник дядя Вася и прогонит протестующих метлой. Действовать жестко под девизом «Двор должен сидеть в тюрьме!». Под особый контроль следует взять два двора: Московский монетный двор и Санкт-Петербургский монетный двор. Туда в надежде подобрать просыпанные монеты могут потянуться с фонариками самые недовольные. Те, кому в условиях экономического спада заработать лишнюю копейку нигде не светит.