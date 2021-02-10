Реакция на свет

Ко Дню всех влюбленных люди могут выйти в собственные дворы, включить фонарики на мобильных устройствах и выстроиться в форме сердца — в знак поддержки Алексея Навального и всех российских политзэков. Эта, казалось бы, вполне безобидная акция вызвала у российских властей волну негодования: о ней уже высказались пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальная представительница российского МИДа Мария Захарова и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Фото: Сегей Бобылев / ТАСС

Мария Захарова считает, что акция ФБК (организация включена Минюстом в перечень «иноагентов». — Ред.) с фонариками организуется под влиянием Запада. Журналисты «Эха Москвы» спросили представительницу МИДа, считает ли она, что это именно члены НАТО подсказали российской оппозиции идею о проведении флешмоба. На вопрос Захарова ответила так: «Вы до этого интересовались, как осуществляется подготовка каких-то событий на территории других стран со стороны США, натовских, брюссельских структур? В курсе? Нет? Там цветочки бывают, ленточки, по-разному… Очень смешно, можно посмеяться. Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги.

Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно было бы, если бы мы не знали, как все закончится».

«Руку Запада» в предложенном соратниками Навального виде политического протеста увидел и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. По его мнению, флешмоб с фонариками — это попытка расшатать ситуацию изнутри уличными акциями, «делая ставку на прозападные элиты и сидящую в соцсетях молодежь, пытаясь лишить нас истории». Толстой также сравнил акцию с действиями перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда.

«Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле — это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология [Джина] Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Все сценарии невоенного свержения власти давно описаны. Один из них сегодня пытаются реализовать в России», — заявил вице-спикер на думском заседании.

Сам же Навальный, как считает Толстой, действует по «стратегии Запада», а значит, является «предателем Родины» и «интернет-власовцем».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о том, смогут ли россияне выходить во дворы или же это будет расцениваться как участие в несанкционированных протестных акциях. Зато заявил, что виновных в нарушении закона при проведении акций привлекут к ответственности. Что именно будет считаться нарушением закона, выход во дворы или включение фонариков, Песков не уточнил.

«В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — подытожил пресс-секретарь президента.

Депутат Госдумы от Красноярского края и член «Единой России» Юрий Швыткин, как и Песков, заявил о возможном наказании за использование фонариков во дворах жилых домов.

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин. Фото: tvk6.ru

«Если смоделировать ситуацию, что будет такое количество фонариков, это, конечно, будет дискомфортно по отношению к жителям в этом же дворе и доме. Все эти фонарики, все эти акции, люди приходят с работы уставшие, им нужно отдохнуть, а не смотреть на свет в своих окнах со стороны фонариков. Надо посмотреть, как пройдет ситуация и исследовать вопрос. Мы не должны, исходя из одного какого-то чиха, делать выводы. Но, безусловно, данная ситуация требует ревизирования и, возможно, внесения каких-либо инициатив в этом вопросе: либо по административной, либо по законодательной линии. Раскачать лодку, дестабилизировать ситуацию мы никогда не позволим», — сказал Швыткин изданию «Подъем».

Юрист «Команды 29» Артем Кутловский считает, что участников акции действительно могут привлечь к административной ответственности, например, сославшись на коронавирусные ограничения. По словам юриста, исходя из актуальной судебной практики, легко может быть установлено нарушение санитарных правил в отношении граждан, которые вышли в свои дворы посветить пятнадцать минут фонариком на телефоне.

«Если собравшиеся походили по газонам или местные бабушки пожаловались, что граждане создали помеху их движению, доступу к жилью, кому-то было сложно проехать, — свидетельства об этом могут быть использованы для вменения «административки», — считает Кутловский.

Политолог Александр Кынев заявил, что главная цель акции — занять людей, чтобы у них не было ощущения, будто кампания по поддержке Алексея Навального сошла на нет: «Паузу нужно чем-то заполнять и по возможности заполнять чем-то безопасным, потому что идти на иные публичные акции, очевидно, штабы не готовы и по причине сезонности, и по причине жестких действий властей.

Политолог Александр Кынев. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вторая цель — это информационный повод, чтобы писала пресса. Нужно было найти новую форму, которая позволяла бы обеспечить информационное присутствие, показала бы активистам и властям, что кампания продолжается, и была бы при этом безопасной. Вот и нашли вариант флешмоба с фонариками. Никакой другой задачи, кроме трех озвученных, он не решает. Посчитать его действенность невозможно. Если публичные акции еще можно как-то оценить по плотности, по размещению на улицах, посчитать массовость, понять, сколько там было людей, то посчитать количество фонариков во дворах невозможно физически, соответственно, и эффективность этой акции невозможно измерить ничем».

Реакцию властей на акцию Кынев считает глупой. По его словам, чем абсурднее будет реакция чиновников, тем успешнее окажется акция и тем лучше будет для штаба Навального.