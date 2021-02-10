«Обыски проводятся, конечно, не ласково»

​​​​​​​Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в поселке Сахарово в Новой Москве стал местом заключения сотен российских граждан, арестованных за участие в несогласованных акциях 23 и 31 января. Многочасовые очереди из автозаков у спецприемника с десятками задержанных, отсутствие питьевой воды и коллапс с передачами — обо всём этом рассказывали протестующие, отправленные туда отбывать административные аресты. На пике в ЦВСИГ «Сахарово» их было 812 человек. Сейчас — 502. Член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович назначила нам встречу у спецприемника, куда она после подавления протестов ездит практически ежедневно. На улице минус 15, метель — нам разрешили погреться в бюро пропусков. Вообще, встреча назначена на 17.00, но мы прождали до начала седьмого, пока Марина не обошла арестантов. В шесть бюро закрылось. В начале седьмого Марина Литвинович вышла из спецприемника. «Новая газета» поговорила с ней о том, удалось ли разрешить проблемы, возникшие в ЦВСИГ «Сахарово» после небывалого наплыва арестантов.

— Когда мы в первый раз приехали, здесь мало народу еще было — после митинга 23 января. Мы прошли, записали проблемы, но никакого коллапса не наблюдалось. Коллапс начался, когда каждую ночь сюда стали привозить по 5–6 автобусов и автозаков, в которых было по 20–30 человек. Сначала тут было около 70 арестованных и около 80 иностранных граждан. Иностранных примерно столько же сейчас, а наших граждан, когда мы приехали разруливать проблемы, было уже 812. Всего в ЦВСИГ «Сахарово» до тысячи мест, грубо говоря.

— Почему, несмотря на такое количество свободных мест, поначалу спецприемник оказался настолько не готов?

— Ваш вопрос имеет несколько измерений. Первое: измерение бюрократическое и управленческое. Там довольно долго было непонятно, кто и чем руководит. Были люди со стороны московского спецприемника № 2, потому что считается, что [спецприемник в Сахарово] их филиал, и были люди из Центра временного содержания иностранных граждан. Получалось так, что там два начальства, одни кивают на других, и ничего не работает.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Второй момент: сотрудники ЦВСИГ привыкли работать с иностранными гражданами, с ними свой порядок, свои нормативные документы. А для административно арестованных — другие. Из-за этого пошла неразбериха. Например, в первый день, когда люди стали передачи привозить, был ад. Там [на КПП, где принимают передачи] сидят эти люди несчастные: в один день они сидели до шести утра, в другой — до часа ночи. Мы просили, и там увеличили число проверяющих. Продлили время приема. Вроде разрулили. Сегодня очереди вообще нет.

Потом — еда: в первые дни ее не хватало. Ее заказывают накануне. Но сегодня у вас, например, 400 человек, а за ночь вам привозят еще 150. Как вам их кормить? Им делали порции меньше, но всё равно не хватало.

Но самая большая проблема — вода. Там положен только кипяток, да и то только три раза в день. Проблему решили: сегодня приехала очередная машина. Мы привезли 10 тонн воды.

Вообще со всеми процессами так было. Глубочайший бардак там происходил все эти дни. Ничего не работало. Например, мы заходим в камеру, я спрашиваю: «Все дозвонились домой?» В ответ: «Нет, не все». Спрашиваю: «Почему?» В ответ: «Потому что моя сим-карта в моих вещах». А вещи отбирают. Они писали заявления, чтобы их вывели за личными вещами, но их не выводили.

— Сейчас это поменялось?

— Сейчас мы увидели, что процессы выстроены. Все адаптировались. Первые дни и для сотрудников тоже были серьезным испытанием. Я всем [арестованным] пытаюсь объяснить, что все сотрудники в принципе были бы счастливы, если бы вы мгновенно отсюда ушли просто.

— Там применяют физическую силу?

— Физическую силу не применяют. Но были проблемные моменты: вчера и сегодня (8 и 9 февраля. — Л. С.) в камерах прошли обыски. Обыски проводились, конечно, не ласково. Всех выгоняют в коридор, руки на стену, ноги на ширине плеч, стоять, пока всю камеру не обыщут.

— Как сахаровский спецприемник изнутри устроен?

— Есть большие камеры на десять человек, есть маленькие на четыре и на два человека. В камере — двухэтажные кровати, в середине — стол и лавки.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

— У каждого отдельная кровать? У них есть постельное белье? Все ужаснулись, когда увидели фотографии оттуда — особенно кровати без постельного белья.

— Вот смотрите, в первые дни, когда приезжали автозаки к спецприемнику и люди сидели там по несколько часов, поднялся скандал. И руководство приемника — они молодцы — приняло решение: давайте людей вынимать из автобусов и автозаков и помещать на время оформления в большие камеры, в которых хотя бы есть туалет и вода.

Если в СИЗО есть такое отделение, которое называется сборка, куда сажают людей, привезенных на автозаках, то в спецприемниках такого нет. Обычно в спецприемники для административно арестованных привозят единовременно одного или двух человек.

Первый раз в истории Новой России в спецприемник стали привозить 30–50–60 человек одновременно.

На оформление одного человека, если очень спешить, уходит 20 минут.

Просто вот эти фотографии, где нет матрасов, — это были временные камеры. Когда мы приезжали и проверяли, у всех были спальные места, у всех был матрас, подушка, одеяло.

— На тех фото у туалетов нет дверей, вместо них перегородки где-то по пояс.

— В Сахарово три корпуса: один — четырехэтажный, другой — трехэтажный и еще один — маленький, одноэтажный. Последний называется новым — там ремонт недавно был. Вот там у всех туалетов двери. Что касается других корпусов — а там больше всего людей — там все туалеты действительно без дверей. Только загородка ниже пояса.

Девушки пожаловались нам: их смущает, что видеокамеры смотрят прямо на туалет. Действительно. Такая проблема есть.

— А девушек там много?

— Много. Сначала их вообще не было. Мы так радовались, что в «Сахарово» только мальчиков отправляли. Но на следующий день толпа девочек появилась. Но начальник ЦВСИГ к девочкам питает особо нежные чувства — буквально в первый день отправил их в душ. Мальчики там томились без душа — кто неделю, кто пять дней. Душ у них был в субботу и воскресенье. Сейчас — ни одной жалобы. Все мытые. И слава богу.

— Предметы гигиены у девушек есть?

— Им в первый день все выдали: во-первых, в гуманитарной помощи что-то было передано, а также нас приятно порадовало, что спецприемники сами девочкам выдали все необходимые гигиенические вещи.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

— Есть ли там люди с побоями, полученными до прибытия в спецприемник?

— Мы выявили четверых ребят, которые были избиты, и мы специально по ним дали поручение, чтобы им провели медицинское освидетельствование. Это те, кто к нам при обходе обратился. Но сейчас мы видели человека, который там сидит с сотрясением мозга после митинга 31 января. Мы потребовали, чтобы ему вызвали скорую, потому что его тошнит каждый день. Это нехороший признак. Мы начальнику спецприемника сказали, надеемся, это решится.

— А диабетики там есть?

— Мы посетили, по-моему, всех диабетиков и несколько человек с эпилепсией. Диабетиков двое или трое, эпилептиков, по-моему, тоже двое. Они у нас на контроле, мы знаем, что это самая уязвимая группа.

— В СПЧ заявляли, что они инициируют проверку истории с очередями из автозаков.

— Надо сделать выводы из всей этой ситуации. Ну не дай бог опять случится что-то подобное, и наши суды снова арестуют единовременно 900 человек. В обычных спецприемниках никогда не возникает таких проблем. Просто ЦВСИГ «Сахарово» — это квест такой для всех. Для ОНК, для сотрудников спецприемника, для полицейских.