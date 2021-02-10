Марьиванна не разрешает выйти

Десятки студентов главного юридического вуза страны, МГЮА, скандируют появляющиеся на интерактивной доске текст, размахивая флагами России и пританцовывая в разнобой. «Президент у нас один. Всех мы вместе победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин — наш президент!»

Ребята — будущие судьи, адвокаты, прокуроры, следователи. И прямо в гостинице «Хитровка» в Певческом переулке Москвы они приносят присягу.

Да, официальные тексты их будущих присяг — другие. Но ведь от этой, заснятой на видео, уже не отмахнешься?

Студентов заманили в «Хитровку» обманом. Сказали, что будет мероприятие, посвященное борьбе с коронавирусом.

А уже на месте выдали флаги и сказали: «Скандируйте, акция — всероссийская, вы избраны представить Москву».

Вместе со студентами-юристами Москву, судя по сообщениям СМИ, представляли студенты-аграрии: учащиеся Тимирязевской академии заявили, что их собрали на флешмоб в поддержку Владимира Путина, первоначально заявив, что акция будет посвящена российскому флагу.

Студентов Белгородского института искусств и культуры собрали в актовом зале и попросили станцевать с российскими флагами. Позднее их танец под песню «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» выложили депутат областной думы Иван Конев и депутат городского совета Илья Салмин. При этом на видео были добавлены лозунги: «Путин — наш президент» и «Владимир Владимирович, мы с Вами». Студенты утверждают, что не скандировали их.

С самого начала протестной кампании мы слышали: «Навальный втягивает детей и молодежь в свои политические игры». Однако на деле оказалось, что втягивает их в эти игры совсем противоположная сторона. Причем не только детей.

9 февраля учитель из Волгограда рассказала местному изданию V1, что бюджетников собрали на Мамаевом кургане для «участия в патриотической акции». «Мы были уверены, что это будет какое-то мероприятие ко Дню Победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина», — заявила она.

Кадр из видео: tvk6

Шествие врачей, учителей и других работников бюджетной сферы в итоге выложил в Сеть депутат гордумы Олег Ярыгин. С подписью: «На Мамаевом кургане всегда царит атмосфера — дух единства и победы. Множество людей в таком знаковом для каждого волгоградца месте единодушно выразили поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину».

Тем учителям и студентам, кто принимал участие в других акциях — протестных — грозят увольнением и отчислением из вузов. Корреспонденты «Новой» рассказывают о том, как ведется «воспитательная работа» в их регионах.

Пермь

После январских протестов пермяки массово сообщали, что учебные заведения «обязали составить списки возможных участников несогласованных акций», а социальных педагогов и воспитателей обязали прийти на акции и выяснить лично, кто из учащихся там присутствовал. В министерстве образования Пермского края эту информацию опровергли: «Инициатором таких запросов министерство не выступает». Но при этом пояснили: в устной форме «министерство обращалось к директорам техникумов и колледжей с просьбой уберечь детей от втягиваний в противоправные действия». Политика — не детское дело, уточнили в ведомстве. Акция в поддержку Алексея Навального в Перми. Фото: vk / teamnavalny_perm Одна из самых ярких иллюстраций к этому тезису — разговор 18-летней студентки 3-го курса Краевого индустриального техникума Дарьи Кузнецовой с социальным педагогом и руководителем воспитательного центра после акции 31 января: Дарья встретила сотрудников техникума на шествии. Воспитатель (В.): Давай, Дарья, рассказывай, как тебя туда занесло?

Дарья (Д.): Пришла прогуляться.

В.: А кто тебя сагитировал? У тебя МДК (междисциплинарный курс. — Ред.) не сдан, зато ты у нас в первых рядах идешь, коммунистка такая, патриотка! Я не против вашей гражданской позиции, это ваше право, но мы вас попросили, как людей. Хотите проблем? У тебя и так их дохренища.

Д.: Мне звонит куратор и говорит, что я гуляю там, где нам говорили, что нельзя гулять. Во-первых, где написано, что нельзя?

В.: Тебе показать?

Д.: Мне без разницы, я все равно бы пошла.

В.: Ну не в первых наверно рядах?

Д.: Я бы и в триста первых пошла.

В.: А ты че такая? Прилипла к этому месту? Езжай в Америку, учись в Америке, получай там образование.

Д.: Так я отучусь и поеду.

В.: А ты не доучишься здесь.

Д.: Почему?

В.: Потому что у тебя МДК не сдан.

Д.: Я сдам.

В.: Флаг тебе в руки, я посмотрю, мне даже интересно. Вы срёте государству, в котором живете, которое вас кормит, которое вам дает материальные блага. Ты мне скажи, ты мало имеешь от государства? Вот ты лично? А? В общаге живет, на материальную помощь каждый год подает!

Д.: Я у родителей живу. Я в общежитии только месяц жила.

В.: Какая разница. Это услуга бесплатная. Это твое право. Ты бы шла в колонне, да сказала бы: ребята, а я вот в общаге на халяву жила за 250 рублей, я учусь на бюджете. Иди в Америке-то поищи бесплатное обучение. Ты мне скажи свою политику-то.

Д.: Какую политику? Почему я должна оправдываться? Меня позвали насчет этого поговорить?

В.: Потому что вы примыкаете, извини меня за выражение, к пидорасам, которые идут, все им надо, чтобы мальчики с мальчиками жили, девочки с девочками жили, и больше ничего не надо.

Соцпедагог (С.): А управляли-то вами из Германии даже! Куда идти и что делать.

Д.: Да кто нами управлял? Я захотела, я вышла.

С.: А почему ты сейчас не вышла, а именно в тот момент?

Д.: Мне надо было сюда приехать, пара через час.

С.: Ну, вчера, с 8 утра, почему не вышла?

Д.: Я вечером пойду гулять.

С.: Куда пойдешь? С плакатом?

Д.: Я с плакатом была?

В.: Ты была с распахнутой грудью.

Д.: Я была в пальто и в пиджаке.

В.: А какую ты отстаивала точку-то?

Д.: Я шла с ребятами, я гуляла.

В.: Ты не гуляла. Вот мы с Ольгой Вячеславовной гуляли.

Д.: Вот, вы же тоже там были.

В.: Да, потому что нас заставили вас отслеживать! Если по тебе придет хоть одна бумага... Меня вообще не интересует, влипнешь ты куда-то или нет. Это твое право: хочешь сидеть в каталажке, хочешь жить в дерьме — живи в дерьме, ходи с этими радужными колоннами. Но я, как руководитель воспитательного центра, не позволю срать в свое государство. Мне тоже много что не нравится, но вы еще кормитесь, вы еще не нюхали, вас бы в 90-е годы послать, как мы жили. Мы и то выжили и рады, что мы живем в России. Ты где-то хоть была за границей? Я вот побывала много в каких странах, я видела, как люди живут.

Д.: В Африке была, в Занзибаре…

В.: О, круто! Хорошее сравнение с Россией!

Д.: В Турции была, в Египте...

В.: Что там хорошего-то видала? Олл инклюзив, и не более того. Все.

С.: Нет, была везде, а материальную помощь просит, так странно. На поездку что ли не хватает?

В.: Больше не давайте! Не надо ей никакую материальную помощь давать.

Д.: А вы откуда знаете, на какие деньги я ездила? Не хотите, не давайте.

С.: У тебя какая позиция-то? Вот у других людей были плакаты, кто-то против низкой пенсии, кто-то за свободу. Там никто так просто не гулял, людей гоняли, как зайцев, с одной стороны в другую.

Д.: Ну так если бы это было все неправда, людей бы так не гоняли!

В.: А ты знаешь, кто там шел? Там шли люди, которым в тик-ток до этого заплатили бабло, шли там малолетки вот такие вот (стучит по столу)! Если бы ты была делом занята, у тебя бы не было времени пойти туда!

Д.: Я отучусь и после занятий пойду! И во все следующие разы пойду!

В.: Во-первых, ты не доучишься, потому что, я не знаю, или интеллектуальные способности, или твои экстремистские группы тебя интересуют больше. У тебя не сдан МДК, понимаешь? И ты еще лезешь на рожон. А я еще в характеристике, которую, допустим, попросят тебе сделать... у меня много на тебя.

Д.: Я ходила уже два раза. И меня ни разу не задержали, и протокола на меня составлено не было. Потому что просто так людей не задерживают, задерживают тех, кто беспределит, и тех, кто с флагами...

Акция в поддержку Алексея Навального в Перми. Фото: vk / teamnavalny_perm С.: У нас, я тебе скажу, пришел из министерства запрос: дать фамилии, кто мог бы участвовать в акции.

Д.: Хотите — давайте!

В.: Мы дадим! Покувыркайся сама, посиди.

Руководитель техникума отказалась общаться с «Новой газетой» по телефону, в приемной сообщили причину: «потому что неправильно трактуют все сказанные ею слова» и уточнили, что студентка Дарья «учится в штатном режиме». Сама Дарья «Новой газете» пояснила, что только сейчас после дистанционного обучения начались очные занятия: «Никаких разговоров или угроз не было в мою сторону, некоторые преподаватели меня поддерживают и говорят спасибо. Учащиеся тоже отнеслись положительно, они на моей стороне». Александра Семенова

Крым и Севастополь

2 февраля в Севастопольском госуниверситете вышел приказ 114-п. Его суть (помимо «косметического» запрета мата): запрет студентам говорить о политике в стенах вуза и негативно позиционировать СевГУ в соцсетях и СМИ. Студенты, с которыми пообщалась корреспондент «Новой газеты», утверждают, что накануне первой акции заместители директора каждого института (факультета) по воспитательной работе рассылали учащимся сообщения с призывами не выходить на площадь Нахимова. Кроме того, 22 января вуз выпустил ролик, в котором студенты и преподаватели «предостерегают молодежь» от участия в протестных акциях. «Я резко отрицательно отношусь к втягиванию молодежи в незаконные политические акции, — говорит в ролике ректор СевГУ Владимир Нечаев. — Это очень похоже на то, как в Великую Отечественную войну фашисты гнали перед собой мирных граждан». Эффект от многочисленных призывов не выходить на протесты оказался обратным ожидаемому: студенты говорят, что на акцию в поддержку Навального они все равно пошли, а вот их отношение к руководству вуза ухудшилось. Жители Симферополя на акции в поддержку Алексея Навального. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС — Я не из митингующих, но мне нравится, когда у меня есть свобода. Хочу — иду на митинг, не хочу — не иду. Я в универе просто учусь. Зачем эти люди говорят, идти мне на митинг или нет? — рассуждает одна из студенток. Она отмечает, что действия администрации вуза похожи на попытку обозначить рамки оруэлловского мыслепреступления. — Когда тебе пишут «сверху», говорят: не ходите, дети, в Африку гулять, — пытаются что-то запретить, это вызывает отторжение и хочется сразу стать оппозиционеркой. Отговорить студентов от участия в акциях протеста пыталось и руководство Крымского федерального университета. — Беседы проводились среди учащихся первых курсов. В духе «там и без вас разберутся». Этим занимался куратор 1-го курса. 2-й и старшие курсы предупреждали, что «могут пройти несанкционированные митинги экстремистского характера, присутствие на них ничего хорошего вам не принесет», — рассказывает студент КФУ Мухаммед. — Мы также были предупреждены о том, что страницы студентов в соцсетях мониторятся. Разговоров о том, что появление на митинге повлечет за собой отчисление, при мне не было. О других говорить не могу. — Предупреждения рассылались. Несколько раз из деканата приходили сообщения о незаконности акций, — рассказывает другой студент КФУ Ибрагим. — Что интересно, была просьба замдекана, чтобы инфа об этом «не вышла за пределы чата». Позже староста переслал сообщение, в котором студентов просили публично не высказываться по «делу Навального». Написали, что несколько студентов университета были задержаны за свои публикации с призывами к участию в митингах. Меня и большинство моих одногруппников это возмутило. Не скажу, что являюсь сторонником Навального, но почему руководство университета позволяет себе что-либо нам запрещать — непонятно. Анастасия Смирнова

Самара и Ульяновск

8 февраля стало известно, что ученый совет Самарского государственного технического университета (СамГТУ) официально запретил студентам и преподавателям участвовать в несанкционированных политических акциях. Это следует из новой редакции «Кодекса этики служебного поведения работников и обучающихся», за нарушение которого сотруднику и студенту СамГТУ может грозить выговор или увольнение. «Работнику (обучающемуся) следует исключить: распространение информации, формулирование позиции (в том числе в социальных сетях), которая направлена против государства, региона, университета. <...> Также следует исключить участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях, направленных против государственного строя и Конституции РФ», — говорится в документе. В администрации университета считают, что документ не противоречит конституционным правам студентов и преподавателей. «Основная задача, которую мы ставили перед собой, она профилактическая и направлена на то, чтобы и работники нашего университета, и обучающиеся осознали всю степень ответственности за действия, противоречащие действующему законодательству РФ, а именно — за участие в несанкционированных митингах, за которое предусмотрена административная ответственность. Мы дорожим нашими преподавателями и обучающимися и призываем их соблюдать этические нормы нашего университета», — сообщили «Новой газете» в администрации СамГТУ. Иначе сформулировало свое отношение к проблеме руководство Самарского государственного аграрного университета (СамГАУ). «Если студенты СамГАУ будут проявлять себя в незаконных мероприятиях, будет честный диалог. Точно будет попытка понять глубину проблемы. И если мы поймем, что она серьезная, мы готовы приложить все усилия, чтобы студент все-таки состоялся и как гражданин, и как профессионал. Будем говорить, переводить в конструктивное русло и работать. Мы сделаем разумные выводы и поймем, насколько каждый отдельный студент в будущем готов войти в профессию как ответственный специалист», — заявила заведующая информационно-аналитическим отделом вуза Анна Якушева «Самарскому обозрению». Студент Самарского государственного экономического университета и член руководящего комитета самарского отделения Либертарианской партии России Егор Бесчастнов заявил, что ему накануне акции 31 января угрожал проректор вуза. «30 января мне пытался позвонить проректор по воспитательной работе. До меня ему дозвониться не удалось (не ответил из-за незнакомого номера). Вскоре он позвонил маме, после чего она прислала сообщение: «Мне позвонил проректор института. Будь аккуратен, он сказал, что один день может сломать твою жизнь. Ты понимаешь, о чем идет речь». «Перезванивать я не стал, дабы лишний раз не нарываться на проблемы, а просто написал пост в твиттере», — рассказал «Новой газете» Егор. Школьников подобные угрозы обошли стороной. Основная волна давления на них прошла перед митингом 23 января. За день до акции директора рекомендовали родителям оставить после учебы детей дома. В субботу учебные заведения тоже работали в штатном режиме, а для обучающихся по пятидневной неделе приготовили консультации по подготовке к экзаменам. 8 февраля на стадионе «Самара-арена» примерно 60 молодых людей провели флешмоб в поддержку президента Владимира Путина. Юноши и девушки выстроились на трибуне в форме сердца под песню группы «Любэ», а в конце ролика проскандировали: «Владимир Владимирович, мы всем сердцем с Вами!». Флешмоб в поддержку Владимира Путина на стадионе «Самара-арена». Фото: Эхо в Самаре В соседней Ульяновской области после митингов 31 января прошла акция студентов, в том числе несовершеннолетних, в поддержку Путина. В колледже назвали это «добровольной инициативой». Полиция не вмешивалась. «Нас сняли с пар и повели с учителями к месту проведения митинга. Заставляли вставать рядом со всеми, ради массовки. Единственное, что мы могли — просто уйти в сторону, иначе бы были последствия. Необязательно отчисления, но проблемы с учебой точно. У нас есть своя позиция, но с нами не считаются, мы как куклы», — сообщила студентка 2-го курса Ульяновского электромеханического колледжа. Несмотря на ограничение конституционных прав учащихся, в руководстве учебных заведений одновременно заявляют о «важности соблюдения закона». Артем Элекин