Алексей Агранович сыграл роль в одном из самых непарадных шоу в своей жизни: сменил Кирилла Серебренникова на посту руководителя «Гоголь-центра».

Мастер закрытий, широко известный постановщик финальных церемоний «Золотого орла», «Кинотавра», «Хануки в Кремле», et cetera откроет новую эпоху в жизни созданного Серебренниковым театра.

Это — мудрое решение. Почти как временная передача власти Дмитрию Медведеву: ничего не испортит и все позволит. Не то чтобы рокировка, но прежде всего — не революция. Трусоватый департамент культуры столицы не хотел расширяющегося скандала — его и не будет; не смена курса и форматов, а делегирование власти человеку, знающему театр изнутри. Он сохранит репертуар, труппу, возможность ставить всем, кто ставил до сих пор, в том числе бывшему худруку.

Продюсер и шоумен, режиссер, сын знаменитого оператора, пятидесятилетний Агранович умеет управляться с большим количеством машинерии и людей (ведь хорошее шоу — почти войсковая операция), умеет ладить с властью в широком диапазоне: от Никиты Михалкова до чиновников разнообразных уровней; в его многоопытных глазах и сдержанной улыбке — одновременно ирония и цинизм, обаятельное сочетание.

Самое то для роли Адуева-старшего («Обыкновенная история» Гончарова в «Гоголь-центре»), да и Вальсингама в пушкинском спектакле, поставленном главным режиссером практически под домашним арестом.

Теперь Агранович сможет глубже прочувствовать знаменитую реплику Председателя из «Пира во время чумы»: «Я здесь удержан!».

Здесь, в «Гоголь-центре», нужен человек, умеющий вести репетиции, подчинять единомышленников, считать деньги, принимать решения — все это он, Агранович. Жена — звезда кино и красавица Виктория Толстоганова, — недавно дебютировавшая на сцене «Современника» в спектакле «Отец», тоже существенная «краска» в портрете нового худрука.

Когда-то Серебренников увидел в Аграновиче перспективного актера, а теперь — своего сменщика. Смена скорей всего была обговорена задолго до обсуждаемых событий. Правда, депкульт аттракционов неслыханной щедрости со времен Сергея Капкова больше не показывал: пятилетний трудовой договор Серебренникова сменил годовой контракт Аграновича. Год пройдет, как сон пустой, и острожный Кибовский, возможно, станет выбирать заново.