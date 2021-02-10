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№ 14 от 10 февраля 2021

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Ушел Георгий Бородянский, наш собкор

Он писал стихи, публиковал, в прошлом веке выходили его сборники. В интернете мы их не отыскали

Общество107

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И — десятки статей разных жанров, опубликованных в «Новой» и в других изданиях. Их можно «открыть» снова, перечитать.

Георгий Бородянский

Один из первых лауреатов премии имени Сахарова «За журналистику как поступок». В этой формуле важны все слова — и «журналистика», и «поступок». Ни с какой стороны на бойца не похожий, он был боец, верный, надежный и стойкий.

Всегда заряженный на борьбу за правое дело; кто бы ее ни вел, он должен был оказаться рядом. Он ввязывался в любые истории, где можно было пострадать.

Так он выступал против губернатора Полежаева, тогда одного из самых могущественных на территории страны оппонентов; не прощал ему ничего. «Это — Омск», — объяснял ему не только Полежаев, а он не слушал объяснений, в том числе доброжелательных.

Его тащили в суд, но он и в суд шел с высоко поднятой головой, и из суда.

Он написал товарищу, поздравившему его с очередной профессиональной премией: «Спасибо, Вить, и тебе — новых побед во благо русской словесности. Тебе и трудней, и легче — ты пишешь по небу, а я в основном, увы, по земле (стихи случаются редко). Оценят нас по большому счету не здесь, а там. Там сверху видно все, и твои рукописи там, уверен, не пропадут, в чем я тебе немного завидую (хотя еще надеюсь когда-нибудь что-нибудь эдакое написать). Обнимаю! Жора».

Сверху, действительно, видно все.

Многие писали, может быть, и лучше него, кто их вспомнит?

Его вспомнят многие — те, кого он защитил, кому помог, кого спас. И те, у кого он вставал на пути, тоже вспомнят.

Нам его будет очень не хватать.

Наши сострадание и поддержка родным, близким, друзьям Георгия Бородянского. Прежде всего — его супруге Элеоноре Алексеевне.

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Теги:
новая газета, некролог

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