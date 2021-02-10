Юлия Теуникова музыкант:

Эта песня из нашего нового альбома «Один страшный день». Аналогия с нынешней ситуацией и концом Римской империи достаточно очевидна. Схожих черт и признаков очень много. А повод был такой. Как-то после концерта мы разговорились с американцем. И разговор зашел о политике. Мы говорим: «У нас император Тиберий». Он: «А у нас Калигула», это было в эпоху Трампа. После этого было невозможно что-то такое не сочинить.

Аллюзий в песне много, но, по-моему, все прозрачно. И «толпы иноземных рабов», и «обеспечат явку», и «вещать про зарубежных врагов», и «молодежь устроит в главном храме акцию». Даже Хованское кладбище в текст попало.

«Когда страна умерла, и ее виртуал / Тридцать лет назад из праха восстал», все это про нас, конечно. Рим — мы.

Пояснений требует, может быть, только строка «С ветрами оброненное последнее слово». Это цитата из Паисия Святогорца: «Последнее слово останется за Богом».

Есть еще одна песня в альбоме ровно про то же самое — «Боже, введи войска». Я написала ее в 2019-м, когда заболела раком мама. А одновременно со всем этим — «мигалка силовика», лозунг «Чья здесь власть?», митинги, жесткие процессы над протестующими. И хотелось крикнуть: «Боже, введи войска!», потому что мир окончательно сломался, и чтобы починить его, нужно вмешательство свыше. У меня ощущение, что сами мы не справляемся.