Андрей Звягинцев. Страх съест душа

Все ресурсы у государства. С каждым шагом государство все полнее и шире распространяет свои полномочия собственника этих ресурсов. Проще говоря, идет полномасштабное огосударствление всех и всяких возможностей. Частный сектор (малый и средний бизнес) умаляется до размеров мыши. И потому совершенно парализован, от него не жди поддержки иной политической позиции, кроме официальной. Про большой и сверхбольшой бизнес (крупные предприниматели и олигархические элиты) и говорить не приходится. Все они (почти без исключения), притом необязательно только внутри страны, имеющие свои бенефиты и бизнесы, — все они лояльны власти. Никогда они не сделают опрометчивого шага из страха за свой бизнес и — шире — за свою будущность.

Вот и получается, что нет ни одного ресурса, который мог бы профинансировать отличную от официальной позицию, критикующую власть. В укрепление такого положения за один думский рабочий день принят закон об «иностранных агентах», чтобы никому неповадно было публиковать статьи или разоблачения, если твои ресурсы пополняются из-за границы. Поляна зачищена.

Существующий режим — это уже не персоналистская автократия, налицо состояние перехода к тирании. Неизбежное и, похоже, неотвратимое.

Теперь представьте себе умного журналиста. Нет, лучше — умного человека. В этих условиях он понимает — притом, похоже, умеет прогнозировать такое положение дел задолго до его наступления, — что негде и главное опасно быть честным журналистом. А уж если к этому человеку подступает, как вы говорите, полувековой рубеж — окончательно побеждает в нем материализм. У Достоевского есть такая строка, что «приличному человеку» и жить-то «дольше 40 лет — настоящая подлость». Идеализм с его максимами отступает, обыватель в душе человека комфортно, словно на диване, размещается с удобствами. А если живет внутри потребность в лакшери-удобствах, тут и является искушение как можно выгоднее разместить свой компромисс, монетизировать его. Так что, механизм здесь простой. Как известно — ум еще не определяет человека целостным.

Когда у человека хромает нравственный императив, тот, что именуется «внутренним законом»; когда на одно колено болезненно поскрипывает достоинство человеческое, тогда-то он и продает свою душу лояльной провластной повестке. Случается и «задорого». Умен, да только вот бессовестен. За душой ничего, кроме страха.

Глубже в этом копаться не стоит. В каждом конкретном случае будет масса оправдательных или даже наступательных аргументов. Порой и вправду, по-человечески понятных нам всем. «Слишком человеческих». Но суть, по-моему, одна — отказ от высоты. Трудным и даже невозможным занятием оказалось взять ее. Вот и расположились у подножья. Внутри платоновой пещеры. И не среди профанов, зрителей игры теней, а сами же и взялись эти тени передвигать на глазах у зрителей.

У престола власти — шуты гороховые. Они могут долго и с пеной у рта утверждать, что свято «уверовали», распознали, наконец, «по мудрости своей» цели и устройство мира и государства, но все будет игрой. Если умны, значит, разглядели истинные фигуры за кулисой театра теней этой пещеры. А стало быть, если умны — врут и знают, что врут. Ну а если и сами верят в риторику своей пропаганды, стало быть, глупы — и тогда не о чем тут говорить вовсе.

Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images

К недавним событиям. Когда президент страны позволяет себе ухмылочку, дескать, «хотели бы, довели до конца», комментируя «предполагаемое» покушение на убийство гражданина его страны силами собственного ведомства ФСБ, и ни один из вопрошающего пула даже ухом не повел, о чем тут говорить! Государственная безопасность предполагает возможным убийство собственных граждан? Вы серьезно? Неужто в картине мира ни у кого это не вызывает пресловутого когнитивного диссонанса?

Как же это возможно: «гарант жизни и достоинства граждан» шутит в связи с жизнью и смертью своего гражданина?.. Мир ложного, как естественная среда мироощущения огромного числа людей, целой нации. Этическая катастрофа.

Это ли не беда? Куда скрыться от этой беды? Наружу — в эмиграцию? Или — внутрь, в создание собственной метафизики? На повестке вопрос: на что жить, когда ресурсы у них? Ох, и трудная дилемма! Потому и судить людей, совершивших непростой выбор, очень непросто. Однако необходимо.

И потому теперь о «суде». Но только о самом явлении, не о персоналиях. Дело ведь не только в пропагандистах. Подобного рода превращения произошли и продолжают происходить с людьми и из других заметных сфер: кому кормить оркестр или труппу, у кого-то «семеро по лавкам», кто-то сошлется на «...» (впишите на свое усмотрение); причин и поводов не счесть. Каждый читающий и сам в состоянии примерить такую модель к непосредственным персонажам этой человеческой драмы. О персоналиях и говорить как-то некорректно.

Однако все (или почти все, поскольку с плодами пропагандистского «творчества» не всех государственных журналистов знаком), так вот, все эти персонажи перешли для меня в статус несуществующих. Будто и не рождались вовсе. Вот и весь «суд». Вступать с ними в аргументированный диалог не считаю возможным и даже необходимым. Да и потом, эти мои заметки на полях событий никак не изменят существующего положения дел ни на практике, ни в умах. Разве только какое-нибудь юное сердце усвоит для себя урок — и узрит в пресловутой «прекрасной-россии-будущего» (или в каком ином граде небесном) иное место для себя, не предполагающее подобного выбора между материей и духом.

Главный же «суд» — над государством, которое сделало возможным такое искажение в человеке его лучших черт; над властью, которая так устроена, что у огромного большинства людей — не у пропагандистов только — нет выбора; система вынуждает всех, кто не крепок и не стоек, выпускать из себя все самое низкое и предлагать на рынок человеческих пороков лесть, трусость, предательство, подлость и компромиссную изворотливость; вынуждает предавать в себе достоинство, идеалы человека свободного, сострадательного и вольного в своем выборе пути.

Общество схвачено страхом, но ютится он в средоточии поколения бумеров, кто помнит «совок» или тех, кто родился на его излете. Однако

уже очень скоро объявит свои права новое поколение; те, кто родился на входе в XXI век и полон сил; они не будут готовы мириться с таким положением дел, когда в их стране нет ни перспектив, ни справедливости, ни закона.

Они возьмут эту страну в свои молодые руки и стряхнут с нее прах старья, консерватизма и страха. Сейчас им всем 20–30 лет. Уже совсем скоро им вступать в свои права. Встречайте новое поколение. Оно грядет, а чтобы страх не съел их души, пусть их души съедят свой страх.