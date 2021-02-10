Герцогство распила

8 февраля «Важные истории» опубликовали материал, в котором описали, как получили доступ к документам с данными о реальных собственниках компаний, зарегистрированных в Люксембурге. Журналисты нашли там много интересного: например, среди владельцев фирм — больше тысячи россиян, в том числе топ-менеджеры РЖД и Газпрома.

В свежем выпуске подкаста «Что Нового?» редактор дата-отдела «Новой газеты» Андрей Заякин берет интервью у журналиста портала «Важные истории» Романа Шлейнова. Как данные об отмывании денег стали открытыми? Какие именно люди из государственных компаний прятали свои активы в Люксембурге?