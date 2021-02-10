Долин, Зыгарь, Сехон, Манский и другие

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Против политических преследований, судебного произвола и избиений мирных граждан. Более 200 общественных деятелей обратились к власти
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№ 14 от 10 февраля 2021Читать номер
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Обращение призывает незамедлительно привести законодательство о митингах и демонстрациях в соответствие с Конституцией России и гарантировать гражданам право мирных собраний, отпустить всех задержанных на митингах последних недель, пресечь практику бесчеловечных избиений полицией мирных граждан и судебного произвола в отношении задержанных. Петицию уже подписали более 180 ученых, актеров, режиссеров, писателей, общественных деятелей. Среди подписавших актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Филиппенко, режиссеры Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Жора Крыжовников, Марина Разбежкина, писатели Борис Акунин, Юлий Ким, Денис Драгунский, Сергей Гандлевский, Максим Осипов, академики Владимир Захаров, Евгений Александров, Ефим Хазанов, основатель компании «Вымпелком» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин и другие.
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