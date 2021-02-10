Обложка дня

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Против политических преследований, судебного произвола и избиений мирных граждан. Более 200 общественных деятелей обратились к власти
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№ 14 от 10 февраля 2021Читать номер
«Новая газета»редакция
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
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