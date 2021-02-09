Кругом пятьсот

История с пятьюстами миллиардами рублей, которые якобы могли быть выделены на помощь населению, выглядит как минимум странно. Сначала Reuters сообщает о готовящейся раздаче людям денег в сумме едва ли ни 0,5% ВВП (так, мол, сообщают источники в правительстве), а потом главный пресс-секретарь отвечает, что нет, ничего подобного, никаких планов экстремальной финансовой помощи не обсуждается, зато «продолжение целенаправленной работы по точечной помощи тем слоям населения, которые наиболее нуждаются в этой поддержке, продолжается на постоянной основе».

Фраза о том, что «продолжение продолжается», звучит, конечно же, убедительно, но хотелось бы знать — стоит ли рассчитывать на долю от пятисот миллиардов, или нет.

Вообще-то пятьсот миллиардов рублей, поделенные на 146 миллионов россиян, не выглядят какой-то совсем уж экстремальной суммой. По 3400 рублей на брата, даже меньше чем по 50 долларов.

Росстат оценивает суммарные доходы россиян в 55 триллионов рублей, значит, размер помощи, будь она выдана, прибавил бы к среднедушевым доходам людей меньше одного процента. Понятно, что поровну делить эти деньги не стали бы, но в любом случае доля каждого оказалась бы невелика. Сдача копейки с рубля

Но что-то случилось, и разговор о деньгах решили отложить или вообще перевести его в другую плоскость.

Причин здесь может быть сразу несколько. Первая, политическая, вроде бы лежит на поверхности. Экстренная раздача денег выглядит попыткой компенсации, спровоцированной событиями последних дней. Очевидно, если бы оптимизм людей рос вместе с их доходами, власти не пришлось бы делать все то, что люди увидели на улицах городов в недавние выходные. Но доходов нет, а вместо оптимизма растет недовольство. Но если дать (или пообещать) денег прямо сейчас, люди могут сделать очевидный вывод — деньги у власти есть, надо только покрепче на нее нажать, и начальство предпочтет откупиться. Формировать такую причинно-следственную связь начальство, очевидно, не хочет.

Другая проблема лежит в сфере экономики.

Правительство только-только освоило модель управления ростом ВВП через снижение доходов людей, и каким-то образом повышать их, хоть на копейку, совершенно не хочется.

Можно, конечно, отчитываться о падении ВВП на каких-то жалких 3,1%, но министры отлично знают, что в долларовом выражении по реальному курсу ВВП РФ сократился более чем на десять процентов (на самом деле даже больше — в 2019 году ВВП России был триллион семьсот миллиардов долларов, в 2020-м нет и полутора триллионов). Другое дело, что сократился ВВП в первую очередь за счет потребительской экономики, которая лежит вне сферы интересов сырьевой и промышленной олигархии. Хозяева экономики РФ в принципе не заинтересованы в росте доходов населения страны. Люди для них не покупатели и не акционеры.

Если для технологических, торговых и инвестиционных миллиардеров США важно, чтобы у американцев было много денег, им важна покупательская способность людей — идет ли речь о покупке их товаров, или о покупке акций, то для сырьевых и промышленных миллиардеров России увеличение количества денег у русских людей в лучшем случае безразлично, а в худшем — даже убыточно.

Как сообщил, выступая в Госдуме, глава Минэкономразвития Максим Решетников, реальные располагаемые доходы российских граждан, по расчетам его ведомства, в ближайшие 10 лет должны расти на 2,5% в год. «Основа нашего экономического развития — устойчивый рост доходов населения», — сказал министр.

Чтобы было понятно, как этот рост выразится в живых деньгах, — согласно последним доступным данным Росстата (на конец III квартала 2020 года), россияне в среднем живут на сумму 35043 рубля в месяц. По сравнению с 2014 годом номинальные денежные доходы россиян увеличились на 7631 рубль (плюс 27,8%), но накопленная инфляция за 2014–2020 годы составила 53,1%.

Таким образом, запланированное министром экономического развития повышение доходов на 2,5% в год увеличит покупательную способность месячных доходов «среднего» российского потребителя на 876 рублей в текущих ценах. Или чуть меньше 12 долларов (по текущему курсу). Для пенсионеров рост реальных пенсий на 2,5% в «живых деньгах» окажется еще меньше. Если по данным Минтруда текущая средняя пенсия составляет 17 443 рубля, то ее покупательная способность будет расти на 436 рублей в год, или примерно на 6 долларов.

Иными словами, запланированный властями трехпроцентный рост экономики почти не скажется на доходах людей. Во всяком случае, вернуться к уровню доходов 2013 года россияне смогут не раньше 2024 года — в лучшем случае. Так стоит ли давать людям деньги сейчас, думает начальник, раз уж с мертвой точки экономику это точно не сдвинет?

Тем более что опыт раздачи денег весной 2020 года убедил власти, что россияне тратят полученные деньги на товары первой необходимости, оплату кредитов и ЖКУ, а также дешевые смартфоны. Это хорошо для производителей дешевых продуктов, супермаркетов, ростовщиков и коммунальщиков, но это ни разу ни малый бизнес, не услуги и тем более не инвестиции.

Третью причину можно назвать «социологической». Дело в том, что у власти нет точного ответа —

кому давать деньги, чтобы это принесло гарантированный результат? Традиционный ответ — матерям с маленькими детьми — не очень хорош, потому что недовольны сейчас совсем не матери.

Как рассчитали эксперты Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, по состоянию на январь 2021 года доля «полностью или в основном довольных жизнью» граждан России снизилась до 77% против 86% в декабре 2020 года. Доля россиян, «уверенных в собственном будущем», уменьшилась с 63% до 50%. И одновременно выросла доля тех, кто считает свой уровень жизни «неприемлемо плохим»: сейчас она составляет 18% от всего населения и 29% — в возрастной группе от 40 до 50 лет. Очевидно, что несколько тысяч рублей помощи вряд ли убедят людей в этой группе, что завтра будет лучше, чем вчера.

Так будут деньги или нет? Скорее всего, ответа на этот вопрос пока нет и у самих властей. Так же как не понятно до конца — а есть ли эти деньги.